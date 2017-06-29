Об этих планах сообщил Москомстройинвест. Инвестору предложат построить три башни и три двух- или трехсекционные дома, сообщили Zelenograd.ru в Москомархитектуре. Инвестор может менять эти параметры в рамках предложенных размеров участков и застройки.

При разработке градостроительных планов участков речь шла о строительстве одной 24-этажная башни и семи домов с несколькими подъездами в 10 — 17 этажей. Планы построить восемь домов вмести восьми снесенных пятиэтажек сохраняются, просто на этом этапе речь идет об освоении шести участков, отметили в Москомархитектуре.

Домам присвоены номера — 326, 330, 331, 332, 335, 336 (корпуса 330 и 331 уже существуют, а в техническую документацию попали строительные номера будущих домов — потом им присвоят другие). Возле корпуса 332 планируется построить детский сад (возможно, это будет пристроенное к дому здание). Суммарная площадь шести соседних участков — 3,77 гектара. Поэтажная площадь будущих домов в габаритах наружных стен — 87 тысяч квадратных метров.



После сноса пятиэтажек за «Флейтой» в 2008—2009 годах на их месте сделали плоскостные стоянки. Именно там и будут строить новые дома, если участки продадут на торгах. Здесь также сделали собачью площадку, заасфальтировали пешеходные дорожки, сделали пешеходную зону от бывшей 845-й школы к «Флейте». Остались деревья и кустарники. Все это считается временным благоустройством, поскольку строительство домов на этой территории запланировано еще лужковским постановлением 2001 года №59, а потом предусмотрены Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.

С жителями 3 микрорайона эти планы обсуждать не будут. «На волне сноса пятиэтажного фонда и строительства новых домов эти планы не вызвали никаких вопросов, все с ними согласились», — рассказала в 2014 году в интервью начальник Управления градостроительного регулирования Зеленограда Анжела Игнатьева.

После строительства новых домов префектура запланировала расширить проезд вдоль «Флейты», сделав прямой выезд на Московский проспект, и устроить бульвар.