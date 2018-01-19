В октябре прошлого года московские власти сдали в аренду шесть участков вдоль корпуса 360 с условием построить там жилые дома за 3-5 лет. Сейчас на них расположены парковки, газоны, деревья, пешеходные дорожки. «Домик» для продажи квартир в будущих домах и бытовка появились напротив 6-го подъезда «Флейты», но строительство начнется не здесь, а ближе к 1-му подъезду и корпусу 352. Там же поставят бытовой городок для строителей.

По условиям торгов, за «Флейтой» должны построить шесть домов, их этажность публично не обсуждается. При разработке градостроительных планов участков речь шла о строительстве одной 24-этажной башни и семи домов с несколькими подъездами в 10 — 17 этажей. Пока будут строить один дом, сообщил Zelenograd.ru представитель застройщика.

Новые корпуса будут возводить внутри района с плотной застройкой и озелененными территориями. Например, границы участка для будущего корпуса 336 (это строительный номер) расположены в 6 метрах от детского сада, в 14 метрах от детской площадки и в 30 метрах от корпуса 348. Самый большой участок — 0,8 гектара, для строительства корпуса 335 — находится в конце «Флейты», ближе к Московскому проспекту и корпусу 352. Сейчас там парковка, газон и деревья. От корпуса 360 по участкам, где будут строить дома, сейчас проложены пешеходные дорожки, ведущие к двум школам, двум детским садам и детской поликлинике. Есть и большая собачья площадка.

Раньше на этом месте были пятиэтажки, их снесли в середине 2000-х годов. Застройка 3 микрорайона одобрена мэриейи не будет обсуждаться с жителями, поскольку запланирована еще лужковским постановлением 2001 года №59, а затем Генпланом развития Зеленограда до 2025 года.



Земля сдана в аренду компании «Ода премиум». Никакой публичной активности за ней не замечено, но организация, возможно, связана с крупными зеленоградскими строительными компаниями.