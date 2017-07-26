3 комментария
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В 3 микрорайоне выставили на торги участки для строительства шести жилых домов 26.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Городские власти сдают в аренду шесть участков за корпусом 360 — там, где сейчас парковки, лужайки и пешеходные дорожки. В течение 3-5 лет на них должны построить жилые дома.

Конкретные параметры каждого дома не обозначены, лишь предельная высота — 55 метров. При разработке градостроительных планов этих участков речь шла о строительстве одной 24-этажная башни и семи домов с несколькими подъездами в 10 — 17 этажей.

В каждом доме предусмотрены подземные гаражи. О запланированном количестве мест сообщается лаконично — «в соответствии с действующими нормативами».

Дома будут строить внутри района с плотной застройкой и озелененными территориями. Например, границы участка для будущего корпуса 336 (это строительный номер) расположены в 6 метрах от детского сада, в 14 метрах от детской площадки и в 30 метрах от корпуса 348. Самый большой участок — 0,8 гектара, для строительства корпуса 335 — находится в конце «Флейты», ближе к Московскому проспекту и корпусу 352. Сейчас там парковка, газон и деревья. От корпуса 360 по участкам, где будут строить дома, сейчас проложены пешеходные дорожки, ведущие к двум школам, двум детским садам и детской поликлинике.

Что сейчас на этих участках

В конце 1960-х годов на этом месте построили восемь пятиэтажек. В 2008 году их снесли. Застройка 3 микрорайона одобрена мэрией и не будет обсуждаться с жителями, поскольку запланирована еще лужковским постановлением 2001 года №59, а затем Генпланом развития Зеленограда до 2025 года. Собачьи площадки, пешеходные дорожки, газоны на этой территории считаются временным благоустройством. «На волне сноса пятиэтажного фонда и строительства новых домов эти планы не вызвали никаких вопросов, все с ними согласились», — говорила в 2014 году в интервью начальник Управления градостроительного регулирования Зеленограда Анжела Игнатьева.

Арендаторов участков под застройку определят на аукционе в начале сентября.

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Обсуждение
Иван Мышакин
8 часов назад
Ну, то есть, проекты видимо есть и застройщик тоже определён, только весь цирк в сентябре))))))
Crazy Gos
7 часов назад
Ну всё, готовьтесь к круглосуточному шуму, засранной территорией и прочим прелестям жизни. Вот нахрена тут нужны дома? А дома здесь нужны только для того,чтобы бабла получить, больше ни для чего!
Потом ещё дорогу вдоль Флейты расширят и будут там носиться отморозки на машинах. В общем, хороший и уютный район засрут и испортят!
Crazy Gos
6 часов назад
Вопрос к юристам (если здесь есть такие): когда после начала строительства в районе упадёт цена на жильё (а она скорее всего упадёт и возможно так и не поднимется), можно ли будет подать в суд на администрацию города за нанесённый материальный ущерб с требованием компенсации?
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