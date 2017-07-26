Городские власти сдают в аренду шесть участков за корпусом 360 — там, где сейчас парковки, лужайки и пешеходные дорожки. В течение 3-5 лет на них должны построить жилые дома.

Конкретные параметры каждого дома не обозначены, лишь предельная высота — 55 метров. При разработке градостроительных планов этих участков речь шла о строительстве одной 24-этажная башни и семи домов с несколькими подъездами в 10 — 17 этажей.

В каждом доме предусмотрены подземные гаражи. О запланированном количестве мест сообщается лаконично — «в соответствии с действующими нормативами».

Дома будут строить внутри района с плотной застройкой и озелененными территориями. Например, границы участка для будущего корпуса 336 (это строительный номер) расположены в 6 метрах от детского сада, в 14 метрах от детской площадки и в 30 метрах от корпуса 348. Самый большой участок — 0,8 гектара, для строительства корпуса 335 — находится в конце «Флейты», ближе к Московскому проспекту и корпусу 352. Сейчас там парковка, газон и деревья. От корпуса 360 по участкам, где будут строить дома, сейчас проложены пешеходные дорожки, ведущие к двум школам, двум детским садам и детской поликлинике.