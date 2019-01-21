Проезд вдоль корпуса 360 собираются расширить на одну полосу и соединить с Московским проспектом — получится дублёр Савёлкинского проезда. Также планируют сделать выезд с Яблоневой аллеи на Московский проспект, проложив дорогу от спортивной школы до корпуса 330.
Новые выезды из 3 микрорайона нужны в связи со строительством в нового жилого комплекса «Зеленоград сити» — шесть многоэтажных домов, а в перспективе ещё два. Но для тех, кто уже живёт здесь сиуация может ухудшиться — по дорогам поедет транзитный транспорт.
Проезжую часть вдоль корпуса 360 планируется расширить со стороны строящегося жилого комплекса за счет тротуара, рассказала в интервью Zelenograd.ru начальник управления градостроительного регулирования Зеленограда Анжела Игнатьева. Вдоль проезда устроят парковочные места.
Существующий проезд вдоль «Флейты» при движении от Центрального проспекта уходит налево, к спортшколе и выезду на Московский проспект. Эту узкую дорогу, проходящую между школой и детским садом, пытались закрыть несколько лет назад, как опасную для пешеходов, но ей всё равно продолжают пользоваться автомобилисты. После реконструкции дороги вдоль корпуса 360 этот левый проезд собираются закрыть окончательно.
С точки зрения автомобилиста это прекрасное решение, но для местных жителей это плохо. Шум, выхлопы, тихие дворы превращаются в проезжую часть.
Жители корпуса 347 (ближайшего к пешеходной дорожке) собирают подписи против устройства этого проезда. Они недовольны тем, что под окнами появится автомобильная дорога, ухудшится экология, будет утрачена детская площадка, квартиры в их доме упадут в цене. Кроме того, оживленная автодорога появится возле детской поликлиники. «И всё ради нового ЖК!», возмущаются жильцы. Одна из жительниц корпуса 347 рассказала, что с началом строительства жилого комплекса выехали люди из шести квартир.
Проект будет представлен на экспозиции в управе района Савелки с 26 января по 2 февраля, а собрание участников слушаний пройдет 7 февраля в 19:00 там же, в управе (корпус 311).
После собрания участников слушаний 7 февраля в течение недели можно отправить свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru. Также их можно оставить в журнале в управе в период работы экспозиции (с 26 января по 1 февраля, понедельник — четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница с 8:00 до 12:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 15:00. Замечания и предложения принимаются от живущих или работающих в районе Савелки.
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На плане с макетами домов наверху не видно ни здания для школы, ни двух домов. Стало быть он не окончательный. Где можно ознакомиться с окончательным планом "апгрейда" микрорайона?
На плане с макетами домов наверху не видно ни здания для школы, ни двух домов. Стало быть он не окончательный. Где можно ознакомиться с окончательным планом "апгрейда" микрорайона?
Квартиры кстати разлетаются, проезд здесь ни при чем. На сайте уже видно, что большинство продано.
Сейчас живу в 930-м и тоже хочу переезжать, т.к. вместо трёх пятиэтажек во дворе построят на Солнечной три многоэтажных дома. Мнения людей, живущих в давно сложившихся микрорайонах? Что вы, у нас же сиииити и реновааации.
Отредактировано: 21-01-2019, 18:17
Отредактировано: 21-01-2019, 19:09