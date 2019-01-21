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Две сквозные дороги решили проложить в 3 микрорайоне. Их обсудят с местными жителями 21.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Проезд вдоль корпуса 360 собираются расширить на одну полосу и соединить с Московским проспектом — получится дублёр Савёлкинского проезда. Также планируют сделать выезд с Яблоневой аллеи на Московский проспект, проложив дорогу от спортивной школы до корпуса 330.

Новые выезды из 3 микрорайона нужны в связи со строительством в нового жилого комплекса «Зеленоград сити» — шесть многоэтажных домов, а в перспективе ещё два. Но для тех, кто уже живёт здесь сиуация может ухудшиться — по дорогам поедет транзитный транспорт.

Дублер Савёлкинского проезда

Проезжую часть вдоль корпуса 360 планируется расширить со стороны строящегося жилого комплекса за счет тротуара, рассказала в интервью Zelenograd.ru начальник управления градостроительного регулирования Зеленограда Анжела Игнатьева. Вдоль проезда устроят парковочные места.

Существующий проезд вдоль «Флейты» при движении от Центрального проспекта уходит налево, к спортшколе и выезду на Московский проспект. Эту узкую дорогу, проходящую между школой и детским садом, пытались закрыть несколько лет назад, как опасную для пешеходов, но ей всё равно продолжают пользоваться автомобилисты. После реконструкции дороги вдоль корпуса 360 этот левый проезд собираются закрыть окончательно.

Сквозной проезд между Яблоневой аллеей и Московским проспектом
Обсуждение

С точки зрения автомобилиста это прекрасное решение, но для местных жителей это плохо. Шум, выхлопы, тихие дворы превращаются в проезжую часть.

Жители корпуса 347 (ближайшего к пешеходной дорожке) собирают подписи против устройства этого проезда. Они недовольны тем, что под окнами появится автомобильная дорога, ухудшится экология, будет утрачена детская площадка, квартиры в их доме упадут в цене. Кроме того, оживленная автодорога появится возле детской поликлиники. «И всё ради нового ЖК!», возмущаются жильцы. Одна из жительниц корпуса 347 рассказала, что с началом строительства жилого комплекса выехали люди из шести квартир.

Проект будет представлен на экспозиции в управе района Савелки с 26 января по 2 февраля, а собрание участников слушаний пройдет 7 февраля в 19:00 там же, в управе (корпус 311).

После собрания участников слушаний 7 февраля в течение недели можно отправить свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru. Также их можно оставить в журнале в управе в период работы экспозиции (с 26 января по 1 февраля, понедельник — четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница с 8:00 до 12:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 15:00. Замечания и предложения принимаются от живущих или работающих в районе Савелки.

Поддерживаете ли вы решение построить две сквозные дороги через 3 микрорайон
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Обсуждение
Юрий Парф
7 часов назад
Пробок нет, для чего это ? Вдоль флейты подъезды, на другой дороге детская поликлиника и детская спорт. школа. Не надо.
Александр Эрлих
7 часов назад
Пробок нет, для чего это ?
Видимо, ожидают, что после заселения новостроек ЖК "Зеленоград Сити" пробки появятся.
Юрий Парф
7 часов назад
Видимо плохо квартиры продаются в новых домах, нужен индивидуальный заезд. Кто то поимеет.
Оксана Пучинина
7 часов назад
Очень хочется узнать, где еще будут построены два дома, про которые упоминается в заметке. А также ходят разговоры о том, что в микрорайоне будет построено еще одно здание для школы 1557.
На плане с макетами домов наверху не видно ни здания для школы, ни двух домов. Стало быть он не окончательный. Где можно ознакомиться с окончательным планом "апгрейда" микрорайона?
Mash Mashina
7 часов назад
Проживаю в корпусе 347. Естественно, против строительства дороги, каждое утро почти невозможно выехать позже 7-50, все везут детей в школу и садик, т.к. парковочных мест на всех не хватает и люди ставят как попало - остальным нужно как-то разъехаться. С строительством дороги ситуация не улучшиться, скорее всего, наоборот, люди начнут высаживать детей прямо на дороге, другие станут парковаться, получится еще больше хаоса. Идея ужасная, кому легче станет? Покупателям Сити? Ну если только им, должны же как-то оправдать стоимость квартир.
ольга дубровина
6 часов назад
как связаться с человеком собирающим подписи? вы знаете?я тоже из нашего 347
ольга дубровина
6 часов назад
Очень хочется узнать, где еще будут построены два дома, про которые упоминается в заметке. А также ходят разговоры о том, что в микрорайоне будет построено еще одно здание для школы 1557.
На плане с макетами домов наверху не видно ни здания для школы, ни двух домов. Стало быть он не окончательный. Где можно ознакомиться с окончательным планом "апгрейда" микрорайона?
предположительно вместо футбольного поля,площадка и под нашими окнами
Ольга Нечаева
5 часов назад
То, что сейчас нет пробок, не значит, что их не будет позже, когда сдадут дома. Вы же сами не сможете выехать из района. Вспомните, что было когда был открыт проезд сквозной возле стройки от поликлиники к флейте, который закрыли, как я понимаю в временно. У той же поликлиники проблема разъехаться и припарковаться всегда.
Квартиры кстати разлетаются, проезд здесь ни при чем. На сайте уже видно, что большинство продано.
A T
4 часа назад
Сочувствую жителям этой части 3 микрорайона. С одной стороны, проезды понадобятся, когда прибудут жители этого Сити со своими машинами, с другой - дорога под окнами, по которой, возможно, поедут вереницы объездунов, если что-то где-то встанет.
Сейчас живу в 930-м и тоже хочу переезжать, т.к. вместо трёх пятиэтажек во дворе построят на Солнечной три многоэтажных дома. Мнения людей, живущих в давно сложившихся микрорайонах? Что вы, у нас же сиииити и реновааации.
Ольга Каплина
3 часа назад
а корпуса 351 352 почему не собирают подписи. я живу в 6 районе, хочу поставить подпись против этого безобразия со сквозными дорогами. Итак сложно пройти в той части третьего, тут еще сквозные дороги. помнится года 2 назад у кого-то лопнуло терпение и вешали железную балку поперек дороги, тогда автомобилист пострадал. Как раз между школой и садиком, где и будет выезд к яблоневой аллее. Ну а дублер савелкинского проезда - это вообще ужасно.
Роман Роман
2 часа назад
Проживаю в корпусе 347. Категорически против сквозной дороги между Яблоневой аллей и Московским проспектом. Затруднит ситуацию катастрофически!!! В корпусе 330 находиться молочно-раздаточный пункт ,напротив детский сад . Утром машин увеличивается в разы помимо припаркованных машин местными жителями . Также вдоль дороги находится детская поликлиника и Спортивная школа. На данный момент припаркованных машин насчитывается около 60-ти. Так как много детских учреждений находиться на данной территории то по правилам будут установлены лежачие полицейские , а из-за этого дорога теряет смысл! Движение будет минимальным скоростным режимом, увеличенным шумом ,значит увеличивается загазованность данной местности! Еще по данным карты - возможных расположений дополнительных зданий расположить за место футбольного поля на территории школы 845. Вообще абсурд…

Отредактировано: 21-01-2019, 18:17

Отредактировано: 21-01-2019, 19:09
Mash Mashina
2 часа назад
Ольга, у нас висит в подъезде на первом этаже.
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