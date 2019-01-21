Обсуждение

С точки зрения автомобилиста это прекрасное решение, но для местных жителей это плохо. Шум, выхлопы, тихие дворы превращаются в проезжую часть.

Жители корпуса 347 (ближайшего к пешеходной дорожке) собирают подписи против устройства этого проезда. Они недовольны тем, что под окнами появится автомобильная дорога, ухудшится экология, будет утрачена детская площадка, квартиры в их доме упадут в цене. Кроме того, оживленная автодорога появится возле детской поликлиники. «И всё ради нового ЖК!», возмущаются жильцы. Одна из жительниц корпуса 347 рассказала, что с началом строительства жилого комплекса выехали люди из шести квартир.

Проект будет представлен на экспозиции в управе района Савелки с 26 января по 2 февраля, а собрание участников слушаний пройдет 7 февраля в 19:00 там же, в управе (корпус 311).

После собрания участников слушаний 7 февраля в течение недели можно отправить свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru. Также их можно оставить в журнале в управе в период работы экспозиции (с 26 января по 1 февраля, понедельник — четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница с 8:00 до 12:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 15:00. Замечания и предложения принимаются от живущих или работающих в районе Савелки.