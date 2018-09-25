Шашлыки и пыль, ведро с цементом, грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне

После жалоб жителей соседних со стройкой домов Мосгосстройнадзор пообещал проверить строительство ЖК «Зеленоград Сити» и выяснить концентрацию в воздухе вредных веществ. Хотя пора проверить эту стройку на соблюдение закона о ночной тишине и техники безопасности. Стройка шумит по ночам, рабочие жарят шашлыки на стройплощадке, паркуются на тротуарах и выбрасывают на пешеходную дорожку тяжелые предметы.
С 18 сентября запланирована выездная проверка стройплощадки с привлечением лаборатории «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», ответили в Мосгосстройнадзоре на жалобу жительницы 3 микрорайона (прошла ли проверка, неизвестно). Стройка за «Флейтой» особенно досаждает жильцам корпусов 340 и 348-352. Бетон льют до трех ночи, рассказывают местные жители. А когда он застывает, начинают шлифовку, и цементная пыль строит в воздухе столбом. И так постоянно. А на прошлой неделе рабочие решили устроить пикник прямо на стройке — до ночи жарили шашлыки. Жителям пришлось дышать не только пылью, но и шашлычным чадом. Жительница корпуса 340 вызывала пожарных, они приехали, посмотрели и уехали, ничего не предприняв.
Та же история с ночным шумом на стройке — с той только разницей, что полиция на эти вызовы вообще не реагирует. Жаловались на работы по ночам и в префектуру, которая ответила, что компании «Альтстрой» (генподрядчик стройки) указано на соблюдение закона, а «Альтстрой» «приносит свои извинения за доставленные неудобства». Но шуметь по ночам продолжает.
Пешеходная дорожка между строительным забором и школой №1557 часто усеяна строительным мусором. На прошлой недели со стройки выкинули, например, сплющенное ведро с застывшим цементом и обрывком веревки. Строительные грузовики иногда паркуют прямо на тротуаре вдоль корпуса 360.
Насколько эффективны проверки строительных площадок, непонятно. По данным Мосгосстройнадзора, с начала года в ходе проверок выявлено более 2,5 тысяч нарушений по содержанию стройплощадок, оформлено 515 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 41,2 миллиона рублей. То есть, средний размер штрафов — около 80 тысяч рублей, а наказанием заканчиваются 12% проверок.
Особенно заметны нарушения, когда строительство ведут внутри жилых кварталах, как в случае с 3 микрорайоном. То же самое, возможно, ждет жителей 9, 18 и 19 микрорайонов во время реновации — когда будут сносить старые дома и строить новые.
В жилом комплексе «Зеленоград Сити», который строят на месте снесенных пятиэтажек в 3 микрорайоне, всего будет шесть корпусов почти на тысячу квартир. Предусмотрены детские и спортивные площадки, ландшафтный парк с зонами отдыха. На первых этажах домов будут кафе, магазины, аптеки, объекты социально-бытового назначения. В нескольких корпусах — подземные парковки. Строительство продлится около полутора лет.
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