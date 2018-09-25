Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Шашлыки и пыль, ведро с цементом, грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне 25.09.2018 ZELENOGRAD.RU
фото: zel-city.ru

После жалоб жителей соседних со стройкой домов Мосгосстройнадзор пообещал проверить строительство ЖК «Зеленоград Сити» и выяснить концентрацию в воздухе вредных веществ. Хотя пора проверить эту стройку на соблюдение закона о ночной тишине и техники безопасности. Стройка шумит по ночам, рабочие жарят шашлыки на стройплощадке, паркуются на тротуарах и выбрасывают на пешеходную дорожку тяжелые предметы.

С 18 сентября запланирована выездная проверка стройплощадки с привлечением лаборатории «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», ответили в Мосгосстройнадзоре на жалобу жительницы 3 микрорайона (прошла ли проверка, неизвестно). Стройка за «Флейтой» особенно досаждает жильцам корпусов 340 и 348-352. Бетон льют до трех ночи, рассказывают местные жители. А когда он застывает, начинают шлифовку, и цементная пыль строит в воздухе столбом. И так постоянно. А на прошлой неделе рабочие решили устроить пикник прямо на стройке — до ночи жарили шашлыки. Жителям пришлось дышать не только пылью, но и шашлычным чадом. Жительница корпуса 340 вызывала пожарных, они приехали, посмотрели и уехали, ничего не предприняв.

Та же история с ночным шумом на стройке — с той только разницей, что полиция на эти вызовы вообще не реагирует. Жаловались на работы по ночам и в префектуру, которая ответила, что компании «Альтстрой» (генподрядчик стройки) указано на соблюдение закона, а «Альтстрой» «приносит свои извинения за доставленные неудобства». Но шуметь по ночам продолжает.

Пешеходная дорожка между строительным забором и школой №1557 часто усеяна строительным мусором. На прошлой недели со стройки выкинули, например, сплющенное ведро с застывшим цементом и обрывком веревки. Строительные грузовики иногда паркуют прямо на тротуаре вдоль корпуса 360.

Насколько эффективны проверки строительных площадок, непонятно. По данным Мосгосстройнадзора, с начала года в ходе проверок выявлено более 2,5 тысяч нарушений по содержанию стройплощадок, оформлено 515 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 41,2 миллиона рублей. То есть, средний размер штрафов — около 80 тысяч рублей, а наказанием заканчиваются 12% проверок.

Особенно заметны нарушения, когда строительство ведут внутри жилых кварталах, как в случае с 3 микрорайоном. То же самое, возможно, ждет жителей 9, 18 и 19 микрорайонов во время реновации — когда будут сносить старые дома и строить новые.

Пыль

В жилом комплексе «Зеленоград Сити», который строят на месте снесенных пятиэтажек в 3 микрорайоне, всего будет шесть корпусов почти на тысячу квартир. Предусмотрены детские и спортивные площадки, ландшафтный парк с зонами отдыха. На первых этажах домов будут кафе, магазины, аптеки, объекты социально-бытового назначения. В нескольких корпусах — подземные парковки. Строительство продлится около полутора лет.

 Реклама
Шашлыки и пыль, ведро с цементом, грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
Отопление начнут включать с 25 сентября. В квартирах должно стать тепло в течение пяти дней
День открытых дверей в МИЭТе - в субботу 29 сентября в 10:00
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
У Шрека украли осла, рэкетир и тушканчики, пожарных не пускали к горящему автобусу. Обзор происшествий
Новый вид кувшинок появился на Черном озере и Никольском пруду
Зеленоградец Кирилл Воронков вышел в финал Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС»
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит
Видео с танцами учениц школы 1739 набрали шесть миллионов просмотров на ютубе
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
Около миллиона рублей составил ущерб от подрыва банкомата «Альфа-банка»
Депутаты отказались финансировать асфальтирование площади у «Научного центра»
Футбольная команда «Зеленоград» победила в финале Кубка Москвы шестой раз подряд
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Ресторан американской сети Panda Express с китайской кухней открылся в «Мега Химки»
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет Объявления
В медицинском центре "НОРМА XXI" можно сделать прививку от гриппа Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Центр восточных языков Mandarin School в Зеленограде Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Здание постройки середины прошлого века отремонтировали в Зеленограде. Раньше там делали колбасу
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей с 3-х лет и родителей Объявления
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
«УникуМ» приглашает детей на мастер-классы, познавательные занятия и уникальные курсы Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама