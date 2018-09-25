Шашлыки и пыль, ведро с цементом, грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне

После жалоб жителей соседних со стройкой домов Мосгосстройнадзор пообещал проверить строительство ЖК «Зеленоград Сити» и выяснить концентрацию в воздухе вредных веществ. Хотя пора проверить эту стройку на соблюдение закона о ночной тишине и техники безопасности. Стройка шумит по ночам, рабочие жарят шашлыки на стройплощадке, паркуются на тротуарах и выбрасывают на пешеходную дорожку тяжелые предметы.

С 18 сентября запланирована выездная проверка стройплощадки с привлечением лаборатории «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве», ответили в Мосгосстройнадзоре на жалобу жительницы 3 микрорайона (прошла ли проверка, неизвестно). Стройка за «Флейтой» особенно досаждает жильцам корпусов 340 и 348-352. Бетон льют до трех ночи, рассказывают местные жители. А когда он застывает, начинают шлифовку, и цементная пыль строит в воздухе столбом. И так постоянно. А на прошлой неделе рабочие решили устроить пикник прямо на стройке — до ночи жарили шашлыки. Жителям пришлось дышать не только пылью, но и шашлычным чадом. Жительница корпуса 340 вызывала пожарных, они приехали, посмотрели и уехали, ничего не предприняв.