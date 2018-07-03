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Новости реновации: очередность расселения, строительство первого дома, уменьшение сроков, помощь при переезде 03.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Первый дом для переселения жителей пятиэтажек построят на пустыре возле частных домов на улице Овражной, около Георгиевского проспекта — к нему уже тянут коммуникации. О прокладке водопровода для двух стартовых домов — корпусов 1934 и 1935 — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» зампрефекта Дмитрий Морозов, курирующий вопросы строительства. Проект для первого дома на улице Овражной делает «Зеленоградпроект».

В 9 микрорайоне первый дом для переселенце начнут строить, возможно, марте 2019 года. Об этом сообщили на встрече с жителями в управе района Старое Крюково. Корпус 934 будет расположен между супермаркетом «Перекресток» и детским садом. До начала строительства закроется большая автостоянка на этом месте.

Сроки строительства жилых домов по программе реновации сократят на 80 дней за счет сокращения административных процедур, сообщает столичный Стройкомплекс. В 2017 году для строительства многоквартирного дома необходимо было пройти 91 процедуру, на что обычно уходило 927 дней (2,5 года), то сегодня для всех согласований при строительстве в рамках реновации общий срок — 618 дней (полтора года).

Об очередности расселения жителей обещают известить об этом до конца 2019 года. «Очередность расселения зависит не от местоположения района, а от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки, — пояснил в интервью „Известиям“ глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. — Прямо сейчас расписать на 15 лет вперед, кто куда поедет, очень сложно».

Строительство первых новых домов по программе реновации — сноса старого жилья и переселения жителей в новое — запланировано до 2021 года. В Зеленограде в эту программу вошли 34 дома:

  • В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
  • В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
  • В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
  • В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

«В дальнейшем, как будут подобраны и утверждены дополнительные стартовые площадки, в постановление будут вноситься изменения, в том числе по Зеленограду», сказала в интервью электронной газете префектуры председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. Разрабатывается и новый проект планировки 19 микрорайона, где снесут почти все жилые дома.

Помощь в переезде окажут всем — ранее московские власти обещали помощь только ветеранам, инвалидам, многодетным и другим льготным категориям жителей. Горожанам предоставят бригаду грузчиков и транспорт, сообщает портал правительства Москвы. Чтобы переехать с помощью города, нужно будет подать заявку в Центре информирования по переселению, — он будет находиться в том же доме, куда участнику программы предстоит переселиться, или по соседству с ним.

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