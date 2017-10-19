Стоянку на пустыре в 9 микрорайоне, где собираются построить новые дома в рамках реновации, закроют — по мнению властей, это совершенно законно. Автовладельцам предлагают воспользоваться гаражом в 8 микрорайоне. При сопоставимой цене свободных мест там уже сейчас не хватит, чтобы перевести туда все машины.
Три жилых дома построят в 9 микрорайоне для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации жилого фонда. На территории будущей стройки находится открытая стоянка, принадлежащая фирме «Виктория ПГТО», на ней более 500 машиномест. Фирма арендует у города этот участок.
Что будет с местами для парковки для местных жителей после строительства новых домов? В 8 и 9 микрорайонах десять гаражей-парковок, отвечает префектура и отмечает — в корпусах 845 и 846 пустуют половина парковочных мест. Имеется в виду гараж у новых башен на «старом» мосту. Подчеркивается, что эта парковка расположена в шаговой доступности от участка будущей стройки.
По данным «Дирекции гаражного строительства», эксплуатирующей эти гаражи, стоимость аренды машиноместа — 3 тысячи рублей в месяц, а на существующей парковке — 2700, то есть не сильно дороже. Но мест на всех вряд ли хватит. В гаражах в 8 микрорайоне пустует около 250 мест, а на парковке в 9-м, которую собираются закрыть, уже сейчас паркуется около 400 машин.
Будут ли возле новых корпусов парковочные места?Да, обещает правительство Москвы, а в самих домах будут подземные парковки. Хотя столичный Стройкомплекс презентует в будущих кварталах реновации «дворы без машин» — все предложено убирать в подземные парковки. Они будут продаваться или сдаваться в аренду. Возле новых домов запланировано и строительство надземных гаражей.
Открытая стоянка в 9 микрорайоне существует с 1980 года. Срок действия договора аренды закончился ещё в 2009 году, но уведомления о расторжении договора аренды от департамента городского имущества пока не было, рассказал Zelenograd.ru учредитель «Виктории ПГТО» Александр Набатников. Департамент имущества не расторгает, но и не переоформляет договор аренды, поэтому пока он продлевается автоматически. Впрочем, в договоре аренды есть условие: в случае необходимости изъятия участка для государственных и общественных нужд арендатор обязан освободить участок и привести его в «состояние, пригодное для дальнейшего использования», за свой счет, сообщила зеленоградская администрация.
Власти уведомили арендатора, что строительство домов может начаться уже в 2018 году. Организация-арендатор считается общественной, она принадлежит Всероссийскому обществу автомобилистов. Автовладельцы и местное отделение общества намерены отстаивать свои интересы: готовят письмо в префектуру, а после получения уведомления о расторжении договора аренды — исковое заявление в суд. Если стоянку отстоять не удастся, организация рассчитывает получить денежную компенсацию от города.
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"Возле новых домов запланировано и строительство надземных гаражей." - ага, верим. Прям как в 23м районе! Уже строят 17-этажные надземные гаражи.
Мы как раз решали вопрос цивилизованно, арендуя места. Оказались крайними.
Никто не спорит, что нужно строить дома. Но почему в микрорайоне, где 3 пятиэтажки (хорошо, пусть плюс ещё 3 из соседнего 10-го, и хватит), нужно строить 3 - и ещё 1 у леса - явно не таких маленьких домика? Почему хотя бы не один высотный как раз для переселенцев? В 20 микрорайоне не сданное жильё для кого? В 19 участок для кого? Обязательно в давно сложившихся микрорайонах впихивать?
Район реально перегружен! По утрам одна сплошная "пробка". Детей везут в школы и сады. Выезжаем из района на работу по 20 минут. Вечером, после 21 часа найти место для парковки практически нереально. Если появятся еще три корпуса и уберут плоскостную автостоянку, настанет ад... Я уже не говорю, каково придется жителям и детскому саду во время непосредственно стройки.
Для Путина одна, для Собянина другая, а для моего отца-инвалида (который более 20ти лет на 328ой стоянке ставит машину каждый вечер) эта "доступность" в гараж не запёрлась!
Я бы посмотрел как Смирнов ставит свой лексус в гараж на "восточке" и домой через лесок пешкарусом дует!
"В 8 и 9 микрорайонах десять гаражей-парковок, отвечает префектура" ... Где? Где? Где, твою мать, десять?
Отредактировано: 21-10-2017, 01:30