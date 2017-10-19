Три жилых дома построят в 9 микрорайоне для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации жилого фонда. На территории будущей стройки находится открытая стоянка, принадлежащая фирме «Виктория ПГТО», на ней более 500 машиномест. Фирма арендует у города этот участок.

Что будет с местами для парковки для местных жителей после строительства новых домов? В 8 и 9 микрорайонах десять гаражей-парковок, отвечает префектура и отмечает — в корпусах 845 и 846 пустуют половина парковочных мест. Имеется в виду гараж у новых башен на «старом» мосту. Подчеркивается, что эта парковка расположена в шаговой доступности от участка будущей стройки.



По данным «Дирекции гаражного строительства», эксплуатирующей эти гаражи, стоимость аренды машиноместа — 3 тысячи рублей в месяц, а на существующей парковке — 2700, то есть не сильно дороже. Но мест на всех вряд ли хватит. В гаражах в 8 микрорайоне пустует около 250 мест, а на парковке в 9-м, которую собираются закрыть, уже сейчас паркуется около 400 машин.

Будут ли возле новых корпусов парковочные места?Да, обещает правительство Москвы, а в самих домах будут подземные парковки. Хотя столичный Стройкомплекс презентует в будущих кварталах реновации «дворы без машин» — все предложено убирать в подземные парковки. Они будут продаваться или сдаваться в аренду. Возле новых домов запланировано и строительство надземных гаражей.



Открытая стоянка в 9 микрорайоне существует с 1980 года. Срок действия договора аренды закончился ещё в 2009 году, но уведомления о расторжении договора аренды от департамента городского имущества пока не было, рассказал Zelenograd.ru учредитель «Виктории ПГТО» Александр Набатников. Департамент имущества не расторгает, но и не переоформляет договор аренды, поэтому пока он продлевается автоматически. Впрочем, в договоре аренды есть условие: в случае необходимости изъятия участка для государственных и общественных нужд арендатор обязан освободить участок и привести его в «состояние, пригодное для дальнейшего использования», за свой счет, сообщила зеленоградская администрация.

Власти уведомили арендатора, что строительство домов может начаться уже в 2018 году. Организация-арендатор считается общественной, она принадлежит Всероссийскому обществу автомобилистов. Автовладельцы и местное отделение общества намерены отстаивать свои интересы: готовят письмо в префектуру, а после получения уведомления о расторжении договора аренды — исковое заявление в суд. Если стоянку отстоять не удастся, организация рассчитывает получить денежную компенсацию от города.