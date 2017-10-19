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Куда предлагают убрать машины с парковки в 9 микрорайоне, на месте которой построят новые дома 19.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Стоянку на пустыре в 9 микрорайоне, где собираются построить новые дома в рамках реновации, закроют — по мнению властей, это совершенно законно. Автовладельцам предлагают воспользоваться гаражом в 8 микрорайоне. При сопоставимой цене свободных мест там уже сейчас не хватит, чтобы перевести туда все машины.

Три жилых дома построят в 9 микрорайоне для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации жилого фонда. На территории будущей стройки находится открытая стоянка, принадлежащая фирме «Виктория ПГТО», на ней более 500 машиномест. Фирма арендует у города этот участок.

Что будет с местами для парковки для местных жителей после строительства новых домов? В 8 и 9 микрорайонах десять гаражей-парковок, отвечает префектура и отмечает — в корпусах 845 и 846 пустуют половина парковочных мест. Имеется в виду гараж у новых башен на «старом» мосту. Подчеркивается, что эта парковка расположена в шаговой доступности от участка будущей стройки.

По данным «Дирекции гаражного строительства», эксплуатирующей эти гаражи, стоимость аренды машиноместа — 3 тысячи рублей в месяц, а на существующей парковке — 2700, то есть не сильно дороже. Но мест на всех вряд ли хватит. В гаражах в 8 микрорайоне пустует около 250 мест, а на парковке в 9-м, которую собираются закрыть, уже сейчас паркуется около 400 машин.

Будут ли возле новых корпусов парковочные места?Да, обещает правительство Москвы, а в самих домах будут подземные парковки. Хотя столичный Стройкомплекс презентует в будущих кварталах реновации «дворы без машин» — все предложено убирать в подземные парковки. Они будут продаваться или сдаваться в аренду. Возле новых домов запланировано и строительство надземных гаражей.

Открытая стоянка в 9 микрорайоне существует с 1980 года. Срок действия договора аренды закончился ещё в 2009 году, но уведомления о расторжении договора аренды от департамента городского имущества пока не было, рассказал Zelenograd.ru учредитель «Виктории ПГТО» Александр Набатников. Департамент имущества не расторгает, но и не переоформляет договор аренды, поэтому пока он продлевается автоматически. Впрочем, в договоре аренды есть условие: в случае необходимости изъятия участка для государственных и общественных нужд арендатор обязан освободить участок и привести его в «состояние, пригодное для дальнейшего использования», за свой счет, сообщила зеленоградская администрация.

Власти уведомили арендатора, что строительство домов может начаться уже в 2018 году. Организация-арендатор считается общественной, она принадлежит Всероссийскому обществу автомобилистов. Автовладельцы и местное отделение общества намерены отстаивать свои интересы: готовят письмо в префектуру, а после получения уведомления о расторжении договора аренды — исковое заявление в суд. Если стоянку отстоять не удастся, организация рассчитывает получить денежную компенсацию от города.

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Обсуждение
Marina Dyachenko
19 октября
Ох уж эта "шаговая доступность" с подземными/надземными переходами по всему городу.
"Возле новых домов запланировано и строительство надземных гаражей." - ага, верим. Прям как в 23м районе! Уже строят 17-этажные надземные гаражи.
A T
19 октября
Я там (пока) паркуюсь, первое обращение на сайте префектуры, на которое пришёл такой ответ, моё. Ну я понимаю, с т.з. властей очень удобно: например, мне ставить машину в районе ул. Радио и потом домой к Панфиловскому. У дома маловероятно: я приезжаю поздно, собственно, поэтому пешком не особо хочется. Это, очевидно, считается хорошей инфраструктурой. Или на ул. Гоголя тогда уж. Спасибо, что не в каком-нибудь 5-м микрорайоне. Но честно, не верится, что люди удовлетворятся таким решением, машины расползутся по дворам. Плюс, в том же 9-м микрорайоне планируется строительство на месте несостоявшегося 901А. Также не особо верится, что автомобили жителей новостроек не усугубят ситуацию с движением в этом микрорайоне: увеличивать потоки без увеличения пропускной способности - это здорово. Думаю, люди, выезжающие по утрам на Солнечную аллею, неспроста недовольны уже сейчас.
Андрей Суздалев
20 октября
Да ну че паниковать! Эт ж явно временная мера. В будущих домах будет все: и паркинги и парковки. И там можно будет спокойно ставить машины. Но это сейчас нужно - построить дома для замены хрущевок. Иначе потом мы в центре трущоб окажемся. А нам это точно не надо
A T
20 октября
Мы, вообще-то, интересуемся не паркингами и парковками для жителей будущих новостроек, а местами на платной стоянке для себя. Клиентам этой стоянки интересно не что там у них и для них будет, а то, что площадь, которая ранее была занята машинами, не компенсируется. Т.е., даже если будут плоскостные стоянки у этих домов, старой инфраструктуры это не заменит.
Мы как раз решали вопрос цивилизованно, арендуя места. Оказались крайними.
Никто не спорит, что нужно строить дома. Но почему в микрорайоне, где 3 пятиэтажки (хорошо, пусть плюс ещё 3 из соседнего 10-го, и хватит), нужно строить 3 - и ещё 1 у леса - явно не таких маленьких домика? Почему хотя бы не один высотный как раз для переселенцев? В 20 микрорайоне не сданное жильё для кого? В 19 участок для кого? Обязательно в давно сложившихся микрорайонах впихивать?
Анатолий Жуков
20 октября
Все автомобили с автостоянки, в худшем варианте, разъедутся по дворам, которые и так забиты автотранспортом. Инфраструктура 9го микрорайона и так уже слишком перенасыщена: 5 детских садов, 3 школы с футбольными полями, футбольный стадион, поликлиника, Зеленоградский дворец творчества, Спортивная школа № 112 Спутник, 2 спортивных площадки (ледовые катки в зимнее время) и 3х-этажный торговый центр. Дорожная сеть микрорайона уже давно не справляется с нынешней нагрузкой, т.к. утром и вечером еще и транзитное движение автотранспорта происходит с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею и обратно.
Район реально перегружен! По утрам одна сплошная "пробка". Детей везут в школы и сады. Выезжаем из района на работу по 20 минут. Вечером, после 21 часа найти место для парковки практически нереально. Если появятся еще три корпуса и уберут плоскостную автостоянку, настанет ад... Я уже не говорю, каково придется жителям и детскому саду во время непосредственно стройки.
Человек с Земли
20 октября
Правильно написали выше, сносить будут ТРИ пятиэтажки а строить ЧЕТЫРЕ многоэтажных дома,для кого???? При этом выезд из 9 района ОДИН налево !!!!! И выезжаем как правильно подмечено по 20 минут! И у новых жильцов тоже машины есть и ставить их НЕКУДА ! Значит будем перекрывать на ночь дороги(образуем ночные стоянки).Пусть работники префектуры сами едут парковаться на ул.Радио и "чешут" спозаранку за машиной своим ходом,может проветрят головы! Когда до стоянки не более 10 минут ходьбы еще туда-сюда а дальше смысла нет! Да,ещё,поверьте,во время стройки с этого выезда вообще НИКТО НИКУДА НЕ ВЫЕДЕТ и бедные маленькие посетители ближнего дет.садика,как мне их жаль!!!
Сергей Жуков
Вчера, 01:23
"Шаговая доступность" для всех разная:
Для Путина одна, для Собянина другая, а для моего отца-инвалида (который более 20ти лет на 328ой стоянке ставит машину каждый вечер) эта "доступность" в гараж не запёрлась!
Я бы посмотрел как Смирнов ставит свой лексус в гараж на "восточке" и домой через лесок пешкарусом дует!

"В 8 и 9 микрорайонах десять гаражей-парковок, отвечает префектура" ... Где? Где? Где, твою мать, десять?

Отредактировано: 21-10-2017, 01:30
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