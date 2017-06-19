Голосовали очень активно. Данные по явке показывали при публикации промежуточных результатов, однако после завершения голосования они исчезли с сайта правительства Москвы. Впрочем, уже за две недели до окончания голосования средняя явка в Зеленограде была около 66%, в некоторых домах приближалась к 90% и нигде не опускалась ниже 50%. Впрочем, и сейчас явку можно вычислить самостоятельно по данным из других источников. Мы посмотрели: для самого активного дома — Гоголя 11В (89% на 4 июня) — явка выросла до 91%, а для самого пассивного — Заводская 14 (52% на 4 июня) — выросла до 73%.

Что дальше? Формально голосование ещё не завершено. До 15 июля можно организовать общее собрание собственников и изменить решение. Но, похоже, в Зеленограде этого не будет. Официальные итоги голосования подведут в августе.

Пока же объявлен конкурс «на разработку концепций экспериментальных площадок реновации». Как и во всём в этой программе, сроки сжатые — заявки принимаются до 10 июля. Хотя мэр Собянин заявил, что к конкурсу планируют привлечь лучших архитекторов, но это не совсем так — иностранным архитекторам необходимо иметь московского партнёра или проектный офис на территории России. Результаты конкурса огласят в ноябре.

Ещё Собянин заявил, что на реализацию программы реновации потребуется три триллиона рублей и минимум 15 лет.