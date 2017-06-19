Завершилось голосование по включение домов в так называемую «программу реновации», которая подразумевает снос старых пятиэтажных домов, переселения их жителей в новостройки и строительство на их месте нового жилья. Все 34 дома, которые можно снести в нашем городе, проголосовали за вхождение в программу. Однако единогласно проголосовали только шесть домов. Рассказываем, что интересного было в результатах голосования в Зеленограде.
В шести домах единогласно поддержали снос. Однако, это не значит, что проголосовали все собственники. Голоса тех, кто промолчал, распределяли пропорционально голосам за и против. То есть в домах, где не было ни одного голоса против, все «молчуны» оказались за снос.
110 квартир проголосовало против сноса. Однако ни в одном доме этого оказалось недостаточно для исключения из программы реновации. По правилам для выхода из программы нужно было не менее 1/3 голосов собственников. У противников сноса есть право на любом этапе сноса и переселения обратиться в суд.
Ранее мы спросили наших читателей, как нужно учитывать мнения тех, кто проголосовал против расселения. Около 40% ответили, что их нужно игнорировать, если большинство проголосовало «за». Столько же считают, что нужно убедить их изменить решение, предложив достойную альтернативу. Около 20% считают, что сносить дом можно только при единогласном одобрении.
Голоса 12 квартир не учли. В них несколько собственников (или нанимателей) и их голоса разделились. То есть один собственник в квартире был за снос, а другой — против. В этом случае считалось, что мнение не определено и голоса таких квартир просто не учитывали. В одном из домов со 100-процентным результатам «за» (улица Гоголя, 11А) тоже есть одна такая квартира, так что строго говоря нельзя считать, что в этом доме все «за».
18-й микрорайон — самый протестный. Дома под снос расположены в четырёх районах Зеленограда: 9-м, 18-м, на улице Гоголя и в старом Крюково (19-й микрорайон). В пересчете на число домов противников сноса больше всего в 18-м микрорайоне, а меньше всего — на улице Гоголя (один человек на три дома).
Голосовали очень активно. Данные по явке показывали при публикации промежуточных результатов, однако после завершения голосования они исчезли с сайта правительства Москвы. Впрочем, уже за две недели до окончания голосования средняя явка в Зеленограде была около 66%, в некоторых домах приближалась к 90% и нигде не опускалась ниже 50%. Впрочем, и сейчас явку можно вычислить самостоятельно по данным из других источников. Мы посмотрели: для самого активного дома — Гоголя 11В (89% на 4 июня) — явка выросла до 91%, а для самого пассивного — Заводская 14 (52% на 4 июня) — выросла до 73%.
Что дальше? Формально голосование ещё не завершено. До 15 июля можно организовать общее собрание собственников и изменить решение. Но, похоже, в Зеленограде этого не будет. Официальные итоги голосования подведут в августе.
Пока же объявлен конкурс «на разработку концепций экспериментальных площадок реновации». Как и во всём в этой программе, сроки сжатые — заявки принимаются до 10 июля. Хотя мэр Собянин заявил, что к конкурсу планируют привлечь лучших архитекторов, но это не совсем так — иностранным архитекторам необходимо иметь московского партнёра или проектный офис на территории России. Результаты конкурса огласят в ноябре.
Ещё Собянин заявил, что на реализацию программы реновации потребуется три триллиона рублей и минимум 15 лет.
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