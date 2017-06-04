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Только четверть зеленоградских пятиэтажек голосует за переселение единогласно. Промежуточные результаты 04.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Правительство Москвы опубликовало промежуточные результаты голосования по сносу пятиэтажек. Zelenograd.ru провел анализ этих данных и выяснил, что в Зеленограде голосуют активно и в основном «за», но есть нюансы.

Голосуют в основном «за». Сейчас доля собственников, поддерживающих снос своих домов, в среднем 97 процентов. Но это в среднем. Единогласно за снос проголосовали только в восьми из 34 зеленоградских «пятиэтажек». При этом ещё в восьми домах доля «против» в среднем превышает 10 процентов. Выделяются два корпуса 18 микрорайона, где против 17-18 процентов голосов.

Зеленым отмечены дома, где «за» голосуют все до единого

Голосуют достаточно активно. За две недели до окончания голосования явка в среднем составила 66 процентов. При этом для домов с высокой явкой наблюдается в среднем и большая доля голосующих за снос. И наоборот — в домах с низкой явкой больше доля голосующих против. Впрочем, это не означает, что сторонники сноса голосуют более активно — возможно, никакой связи здесь нет.

Кто ещё не проголосовал? По новым правилам дом попадает в программу «реновации», если за это проголосует две трети собственников. Голоса «молчунов» — тех, кто не голосовал — распределятся пропорционально между сторонниками и противниками сноса. Таким образом, при текущем раскладе под снос попадут все 34 зеленоградских дома.

Голосование продлится до 15 июня. Данные о том, что активней голосуют собственники тех домов, где выше доля поддерживающие снос, вовсе не означают, что противники сноса в оставшиеся дни мобилизуются и переломят ситуацию. Возможно, не голосуют те, кому просто всё равно.

Как будут учтены права собственников, не желающих сноса — пусть даже их единицы — до конца неизвестно. Законопроект о «реновации» пока только рассматривается в Госдуме.

Как нужно учитывать мнения тех, кто проголосовал против расселения?
Игнорировать, если большинство проголосовало «за»
Убедить их изменить решение, предложив достойную альтернативу
Сносить дом только при единогласном одобрении
Проголосовали 10 человек
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