Кто ещё не проголосовал? По новым правилам дом попадает в программу «реновации», если за это проголосует две трети собственников. Голоса «молчунов» — тех, кто не голосовал — распределятся пропорционально между сторонниками и противниками сноса. Таким образом, при текущем раскладе под снос попадут все 34 зеленоградских дома.

Голосование продлится до 15 июня. Данные о том, что активней голосуют собственники тех домов, где выше доля поддерживающие снос, вовсе не означают, что противники сноса в оставшиеся дни мобилизуются и переломят ситуацию. Возможно, не голосуют те, кому просто всё равно.

Как будут учтены права собственников, не желающих сноса — пусть даже их единицы — до конца неизвестно. Законопроект о «реновации» пока только рассматривается в Госдуме.