Голосование на портале «Активный Гражданин». На странице голосования надо выбрать адрес дома, введя его адрес в строку поиска. Если ввести «Зеленоград», в предложенных вариантах не будет трех пятиэтажек на улице Гоголя — их надо искать по запросу «Гоголя» — и двух домов на улице 1-го Мая — надо вводить в поиске «Первого Мая».

Затем надо ответить на вопрос «вы поддерживаете включение вашего дома в проект программы реновации и предоставление вам новой квартиры в этом же районе?» Для Зеленограда актуальна только первая часть вопроса, поскольку здесь квартиру в том же районе не обещают. Следующий шаг — указать данные о себе: фамилия, имя, отчество, дату рождения, номер СНИЛС, номер и серию паспорта, финансово-лицевой счет (он указан на коммунальных платежках).

Голосование в центрах госуслуг (МФЦ, «Мои документы»). Собственникам квартир понадобятся паспорт и свидетельство о праве собственности либо выписка из ЕГРН. Нанимателям по договору социального найма — паспорт и договор социального найма. Можно проголосовать и только по паспорту, но в этом случае потребуется дополнительная дополнительная верификация права гражданина на участие в голосовании, сообщает портал мэрии. Зеленоградские МФЦ работают каждый день с 8 до 20 часов.

Предварительный список зеленоградских домов под снос. Корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Правила голосования. Дом будет включен в программу сноса и расселения, если за это проголосуют две трети от общего числа квартир. Если квартира (все постоянно зарегистрированные в ней собственники или наниматели) не принимает участия в голосовании, считается, что они проголосовали «за».

Новости от мэра. Накануне мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о гарантиях жителям сносимых пятиэтажек. Новые тезисы — отказ от сноса на любой стадии формирования и реализации программы реновации (до заключения первого договора мены старой квартиры на новую). Для этого собственники и наниматели квартир должны провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы. Владельцы неприватизированных квартир смогут по выбору получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем. А те, кого не устроит предложенная бесплатная квартира, могут получить равноценную (равную по рыночной стоимости) или денежную компенсацию, пишут «Ведомости». Собственники нежилых помещений в сносимых пятиэтажках смогут получить возмещение рыночной стоимости своей недвижимости. На помощь в переезде могут рассчитывать только ветераны, одинокие и одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и другие льготники. Остальные гарантии уже озвучивались мэром.