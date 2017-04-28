Мэр Москвы исключил Зеленоград из списка округов, где при сносе старых домов жителей будут расселять в новые в тех же районах. Но для стартовых домов есть место в 19 микрорайоне — возможно, жители останутся почти на привычном месте.

26 апреля Сергей Собянин заявил, что переселенцы старой Москвы «стопроцентно останутся в своем районе». Под «старой Москвой» обычно понимают всё, кроме недавно присоединённых территорий. То есть и Зеленоград тоже.

Однако уже 28 апреля мэр написал на своей странице «ВКонтакте»: «В проект федерального закона по реновации будет предложен ряд существенных поправок, учитывающих права и интересы горожан. Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей ЦАО, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе. Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа».

Фактически, исключение сделано только для жителей Центрального округа. «По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки», отметил мэр.

«У нас территория округа, количество населения, жилых домов сопоставимы с крупными районами других московских округов, — пояснил на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — Поэтому здесь, как и предыдущей программе сноса пятиэтажек, никаких ограничений по предоставлению жилья внутри округа на уровне московского законодательства нет. Поэтому мы будем переселять в Зеленоград».