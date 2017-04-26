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Собянин пообещал оставить всех жителей пятиэтажек в своих районах 26.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Ранее власти планировали переселять жителей пятиэтажек в Зеленограде в пределах не района, а округа — то есть в любое другое место Зеленограда. Теперь обещают строить новые дома в одних районах со сносимыми пятиэтажками. Хотя в Крюково и Старом Крюково уже есть новые дома, принадлежащие городу.

Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru

«Сегодня видим, что в старой Москве везде, во всех районах есть стартовые площадки [для строительства новых домов], — цитируют Сергея Собянина на портале правительства Москвы. — Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе: стопроцентно они останутся в своем районе. Поэтому мы подготовим поправку в законопроект ко второму чтению, где пропишем, что граждане получат жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой район. Потому что есть пограничные районы, и в некоторых случаях через дорогу уже начинается следующий район. Иногда просто комфортнее переселиться в соседний дом, который рядом стоит, но административно находится в другом районе».

Речь идет о законопроекте, позволяющем реализовать программу реновации — сноса ветхих домов и расселения их жильцов в новые. 20 апреля документ принят Госдумой в первом чтении. Поправки к законопроекту должны быть представлены в течение месяца.

В Зеленограде осталось более 30 домов в пять и меньше этажей. Это корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а и 16 на Заводской улице, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Из 34 старых домов 28 находятся в районе Крюково, по три — в Силино и Старом Крюково. Есть зарезервированные участки под строительство новых домов — во 2, 3, 9, 19 и 21 (еще не существующем) микрорайонах. Но есть и построенные городом корпуса 2032, 2044, 829. Возможно ли переселить туда жителей пятиэтажек после сноса домов, власти пока не решили.

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Собянин также сообщил, что большинство домов для переселенцев будут построены по индивидуальным проектам. «Мы, во-первых, хотим, чтобы были красивые районы, а во-вторых, технически очень сложно типовые дома возводить в существующей застройке, потому что мы должны подстраиваться под нее, хотя и типовые дома будем строить, наверно», — отметил мэр.

Голосовать за или против сноса своих домов жители пятиэтажек смогут с 15 мая по 1 июля на портале «Активный гражданин» или в центрах госуслуг (МФЦ, «Мои документы»). Для электронного голосования надо будет указать фамилию, номер паспорта, номер лицевого счета (код плательщика), СНИЛС, свидетельство о регистрации собственности. Чтобы проголосовать в МФЦ, достаточно паспорта, сообщили ранее на встрече в управе Крюково.

Нужно ли использовать для переселенцев из пятиэтажек уже построенные городом дома в 8 и 20 микрорайонах?
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