Ранее власти планировали переселять жителей пятиэтажек в Зеленограде в пределах не района, а округа — то есть в любое другое место Зеленограда. Теперь обещают строить новые дома в одних районах со сносимыми пятиэтажками. Хотя в Крюково и Старом Крюково уже есть новые дома, принадлежащие городу.
«Сегодня видим, что в старой Москве везде, во всех районах есть стартовые площадки [для строительства новых домов], — цитируют Сергея Собянина на портале правительства Москвы. — Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе: стопроцентно они останутся в своем районе. Поэтому мы подготовим поправку в законопроект ко второму чтению, где пропишем, что граждане получат жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой район. Потому что есть пограничные районы, и в некоторых случаях через дорогу уже начинается следующий район. Иногда просто комфортнее переселиться в соседний дом, который рядом стоит, но административно находится в другом районе».
Речь идет о законопроекте, позволяющем реализовать программу реновации — сноса ветхих домов и расселения их жильцов в новые. 20 апреля документ принят Госдумой в первом чтении. Поправки к законопроекту должны быть представлены в течение месяца.
В Зеленограде осталось более 30 домов в пять и меньше этажей. Это корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а и 16 на Заводской улице, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
Из 34 старых домов 28 находятся в районе Крюково, по три — в Силино и Старом Крюково. Есть зарезервированные участки под строительство новых домов — во 2, 3, 9, 19 и 21 (еще не существующем) микрорайонах. Но есть и построенные городом корпуса 2032, 2044, 829. Возможно ли переселить туда жителей пятиэтажек после сноса домов, власти пока не решили.
Собянин также сообщил, что большинство домов для переселенцев будут построены по индивидуальным проектам. «Мы, во-первых, хотим, чтобы были красивые районы, а во-вторых, технически очень сложно типовые дома возводить в существующей застройке, потому что мы должны подстраиваться под нее, хотя и типовые дома будем строить, наверно», — отметил мэр.
Голосовать за или против сноса своих домов жители пятиэтажек смогут с 15 мая по 1 июля на портале «Активный гражданин» или в центрах госуслуг (МФЦ, «Мои документы»). Для электронного голосования надо будет указать фамилию, номер паспорта, номер лицевого счета (код плательщика), СНИЛС, свидетельство о регистрации собственности. Чтобы проголосовать в МФЦ, достаточно паспорта, сообщили ранее на встрече в управе Крюково.
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