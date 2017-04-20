Планы городской администрации по сносу оставшихся в Зеленограде пятиэтажек обсудили 19 апреля с их жителями. Рассказываем, что говорили на встрече в управе Крюково, где находится большинство домов, предназначенных под снос.
В Зеленограде снесут 34 пятиэтажки, 28 из них — в районе Крюково. Как и планировалось, в предварительный список под снос попали корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а и 16 на Заводской улице, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
Заверив, что все пяти- и четырехэтажки в районе планируется снести, заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за программу реновации старого жилья в округе, сказал: «Больше ничего конкретного не решено — куда вы поедете, и когда». Тем не менее, потом он рассказал, что у города зарезервированы участки под строительство новых домов во 2-м (за «народным гаражом»), 3-м (за «Флейтой»), 9-м (непонятно где), 19-м (рядом с корпусом 1925) и 21-м микрорайонах (он еще не начинал строится). Но 21-й — это призрачная перспектива, потому сначала там надо построить как минимум школу и детский сад.
Теоретически жителей пятиэтажек могут переселить в три дома, которые строились за счет города. Это корпуса 2032, 2044 и 829. Новостройки в 20-м практически готовы к заселению, дом в 8-м пока нет. Префектура обратилась с соответствующей просьбой к департаменту имущества, но ответа пока не получила, сказал Морозов.
«Нам сказали, что в течение трех лет всех расселят», рассказала Zelenograd.ru участница собрания, жительница 18 микрорайона Алла. Эти слова не попали на видеозапись встречи, но когда камеру выключили, разговор продолжался.
В целом окружная администрация не видит больших проблем с реализацией этой программы. «Мы снесли 145 пятиэтажек, 34 дома для нас ерунда», отметил Морозов. Судя по его словам, он уверен, что жители Крюково единогласно поддержат снос своих 4-5-пятиэтажек. Он также назвал программу реновации «счастьем, свалившимся с неба [на жителей]".
Голосование начнется 15 мая и будет проходить до 1 июля. В опросе на портале «Активный гражданин» надо будет указать фамилию, номер паспорта, номер лицевого счета (код плательщика), СНИЛС. Чтобы проголосовать в МФЦ, достаточно паспорта. Дмитрий Морозов отметил, что на портале будет регулярно обновляться информация, чтобы каждый мог убедиться, учтен его голос или нет. Опросам в МФЦ отдается приоритет, поскольку на портале могут происходить сбои. Голосовать могут и собственники, и наниматели жилья — все, кто постоянно прописан в квартире.
В префектуре и зеленоградских управах готовы ответить на вопросы о сносе и расселении пятиэтажек по телефонам: 8(499)717-35-41, 8(499)717-88-64 (для жителей района Крюково), 8(499)710-59-60 (Силино), 8(499)710-64-11 (Старое Крюково), 8(495)957-98-07 (для всех). Это информационно-консультативные кабинеты. Расположены они в управах и префектуре. Такие же есть в районах Матушкино и Савелки, но непонятно, зачем они нужны, — там нет пятиэтажек. 26 апреля в 19:00 всех желающих ждут в префектуре - там пройдет встреча с администрацией о сносе пятиэтажек.
Одни хотят уезжать из своих домов и квартир, а другие нет. Но ориентироваться власти будут на мнение большинства по итогам голосования. «У меня хорошие кирпичные стены, я не хочу в пеноблок и бетон», говорит одна жительница. «Я живу на первом этаже, у меня всегда сырые стены — я из-за вас могу остаться без новой квартиры?» — спрашивает её другая. «У нас теплые дома и близко к станции, рядом детская поликлиника, это очень важно, — говорит третья. — Я не хочу ехать в другой микрорайон».
О площади новых квартир в управах говорят то же, что раньше говорил мэр: равнозначная жилая площадь метр в метр. Но за счет того, что таких маленьких кухонь, как в пятиэтажках, в новых домах не строят, увеличится общая площадь квартиры. Также площадь может быть увеличена за счет коридоров и санузлов. Доплачивать за увеличение площади не надо, но если собственник хочет выехать, например, из 25 квадратных метров в 50-метровую квартиру, он может доплатить городу. Но юридический механизм такой доплаты пока не определен, отметили в управе. Если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий, ей дадут новую квартиру по социальным нормам предоставления жилья.
«Я бы хотела, чтобы была возможность, заложенная в программе сноса и расселения жителей аварийного жилья — возможность инвестировать свою квартиру в новый дом, который будет построен в том же районе, — поделилась мнением жительница 18 микрорайона. — Но этого никто не предлагает. Я не хочу уезжать в 3 микрорайон, я привязана к транспорту, школе, поликлинике, у нас все рядом».
На встрече прозвучало предложение городу от тех, кто не хочет переезжать — выкупить у них квартиру по рыночной стоимости. Зампрефекта назвал это предложение «торговлей» и дал понять, что такие варианты не обсуждаются. «А почему меня лишают собственности именно по этому адресу, если дом не аварийный? — спрашивает жительница. — Это нарушение конституционных прав».
Люди, побывавшие на встрече, отметили, что в маленьком зале управы было очень тесно и душно, все пришедшие не поместились, людям пришлось стоять в коридоре. «Чувствуешь себя каким-то отбросом, от которого хотят поскорее избавиться». В управе объяснили, что тему встречи накануне изменили, и со школами не удалось договориться о предоставлении зала.
На освободившихся после сноса территориях построят новые жилые дома, сказал Морозов.
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1. Мы уверены что все 100% проголосуют за снос. Несогласных будут выселять через суд. В настоящий момент принимается соответствующий закон для принудительного выселения! Они пропихивают закон!
2. Вопрос о выкупе не идет или "по кадастровой стоимости". Отмечу что право частной собственности незыблемо и гарантировано Конституцией РФ. Земля, хотя и не оформлена, автоматически принадлежит собственникам квартир. Квартиры должны выкупаться, как это происходит во всем мире с учетом стоимости земли, местоположения и др факторов! Это предмет торга а не конфискации!
3. На вопрос - что означает равнозначное жилье ответ - "Одинаковое количество комнат и не меньшая жилая площадь". Женщина задала вопрос "У меня 39кв м 4х комнатная квартира, что мне дадут?". Ответ - "4х комнатную, большую по метражу (маленьких таких не строят) нужно будет доплатить за квадратные метры". Итого переселят в 80кв м. За разницу доплатить 4-5млн, взяв кредит в банке. Жителя вынудят взять ипотеку, которую он взять либо не может либо не хочет!
4. Взносы на капремонт будут ли возвращены сносимым жильцам? "Нет, мы нашли куда пристроить деньги"
10 Сентября будут муниципальные выборы. По данному избирательному округу Крюково. (где проходит снос) будет кандидат ПАРНАС. В программе Парнас обозначена позиция по сносу - коммерческий выкуп и учет пожеланий собственника (можно посмотреть на сайте).
Более того эти новые жители из спального района будут пилить на работу в Москву - дополнительная нагрузка на электрички и Ленинградское и Пятницкое шоссе.
Кстати, моя сестра живет в тех пятиэтажках в Крюково, она наоборот рада, что их сносить будут, она и не надеялась. Потери не будет, балконы маленькие, кухня - не развернешься. Не представляю, чтобы кто-то за эти дома цеплялся. Тем более если в 19 будут район с нуля строить, то там и школу, и детский сад, и возможно поликлинику построят.
нашими домами, вообще весело, некоторые пятиэтажки моложе зеленоградских девятиэтажек, да и по качеству лучше, я о тех, что построены в конце 70-х. Да жизнь - штука несправедливая, есть лишние 4 этажа сверху, значит жильё считается соответствующим современности, неважно, что кухня 6 метров, стены промерзают, нет, разесть мусоропровод и лифт, значит, комфортное жильё!
И переселение от станции Крюково (транспортный узел) в 3 район например, лично я считаю не равнозначным.
Про нагрузку на транспортные артерии (Пятницкое/Ленинградское шоссе, дополнительные электрички) вообще я шоке. Все и так стоит, электрички битком. Там одна Сходня с Подрезковыми сколько настроили. Химки и Юрлово уже сейчас всегда стоит. А тогда вообще все встанет намертво. проще будет соединить Зеленоград с Москвой пешеходными зонами (или велодорожками) - "так быстрее будет, чем транспортом".
https://www.facebook.com/petunder/posts/1250516158350507