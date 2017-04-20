Куда и когда будут переселять

В Зеленограде снесут 34 пятиэтажки, 28 из них — в районе Крюково. Как и планировалось, в предварительный список под снос попали корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а и 16 на Заводской улице, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Заверив, что все пяти- и четырехэтажки в районе планируется снести, заместитель префекта Дмитрий Морозов, отвечающий за программу реновации старого жилья в округе, сказал: «Больше ничего конкретного не решено — куда вы поедете, и когда». Тем не менее, потом он рассказал, что у города зарезервированы участки под строительство новых домов во 2-м (за «народным гаражом»), 3-м (за «Флейтой»), 9-м (непонятно где), 19-м (рядом с корпусом 1925) и 21-м микрорайонах (он еще не начинал строится). Но 21-й — это призрачная перспектива, потому сначала там надо построить как минимум школу и детский сад.

Теоретически жителей пятиэтажек могут переселить в три дома, которые строились за счет города. Это корпуса 2032, 2044 и 829. Новостройки в 20-м практически готовы к заселению, дом в 8-м пока нет. Префектура обратилась с соответствующей просьбой к департаменту имущества, но ответа пока не получила, сказал Морозов.



«Нам сказали, что в течение трех лет всех расселят», рассказала Zelenograd.ru участница собрания, жительница 18 микрорайона Алла. Эти слова не попали на видеозапись встречи, но когда камеру выключили, разговор продолжался.

В целом окружная администрация не видит больших проблем с реализацией этой программы. «Мы снесли 145 пятиэтажек, 34 дома для нас ерунда», отметил Морозов. Судя по его словам, он уверен, что жители Крюково единогласно поддержат снос своих 4-5-пятиэтажек. Он также назвал программу реновации «счастьем, свалившимся с неба [на жителей]".