В начале апреля планировалось обсудить на этой встрече развитие потребительского рынка, но власти, видимо, решили посвятить её более актуальной теме. Это произошло и в других московских округах. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предварительный список домов под снос появится уже к 1 мая.



В Зеленограде осталось более 30 домов в пять и меньше этажей. Это корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а и 16 на Заводской улице, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. Есть еще старые дома на улице Панфилова, но они не принадлежат городу, а находятся в федеральном подчинении.