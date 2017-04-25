Жителей Зеленограда приглашают на встречу с окружной администрацией 26 апреля в 19:00 — обсудить программу реновации старого жилья.
В начале апреля планировалось обсудить на этой встрече развитие потребительского рынка, но власти, видимо, решили посвятить её более актуальной теме. Это произошло и в других московских округах. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предварительный список домов под снос появится уже к 1 мая.
В Зеленограде осталось более 30 домов в пять и меньше этажей. Это корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а и 16 на Заводской улице, дома 11а, б, в на улице Гоголя, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. Есть еще старые дома на улице Панфилова, но они не принадлежат городу, а находятся в федеральном подчинении.
Сейчас должен проходить массовый опрос жителей пятиэтажек. «Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации, — написал 12 апреля в социальных сетях Собянин. — Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек. В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование — в течение мая-июня».
Опрашивают жителей пятиэтажек по телефону, рассказал «Коммерсанту» глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Звонят из колл-центра мэрии, задают четыре вопроса: «Вы собственник, наниматель (неприватизированная квартира) или зарегистрированный жилец?», «Хотели ли бы вы, чтобы ваш дом был снесен в рамках программы реновации?» (принимаются четыре варианта ответа: «да», «скорее да», «скорее нет» и «нет»), «Согласитесь ли вы на снос дома, если предложат жилье в районе вашего проживания?», «Хотите ли переехать в новую квартиру, если она будет расположена в этом же квартале?» На последние два вопросы тоже принимаются четыре варианта ответа. Обзвон проводится с 10:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 в выходные. Если никто не ответит, абоненту позвонят повторно с 19:00 до 21:00.
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