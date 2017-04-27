Площадки, где можно построить новые дома для переселения, есть в 3, 9, 19 и 21 микрорайонах. Они отведены под жилую застройку Генпланом развития округа, сказал префект Анатолий Смирнов. Это, опять-таки, планы: точные места застройки определят после голосования жителей пятиэтажек.

Какими будут новые дома? Новые дома будут лучше старых и с муниципальной отделкой — таков основной посыл программы реновации. Жителям пятиэтажек будут давать равнозначные квартиры — то есть, если они жили в двухкомнатной, получат двухкомнатную. Но общая площадь новой квартиры может быть больше за счет большего размеры кухни, прихожей, санузла. Но может и не быть. Меньшей площади точно не предложат. Планировки квартир будут современные, сказала окружной архитектор Анжела Игнатьева. Типы (серии) новых домов не определены — проектировщики и архитекторы включатся в процесс, когда определят стартовые площадки. Кирпичные дома строить в Зеленограде строить не планируют — это долго, а поставлена задача спроектировать и построить новое жилье максимально быстро. Пока речь идет о монолитных домах. Например, как в 17 микрорайоне, привела пример Игнатьева.



Что будет возле новых домов? «Сейчас вокруг большинства пятиэтажек большая часть территории хаотично заставлена машинами, это просто замусоренные площадки, — сказала Игнатьева. — Принципиально новая застройка позволит использовать землю более эффективно. Чтобы рядом был двор, безопасный для детей, на первых этажах домов магазины, парикмахерские, кафе. В шаговой доступности школа, детский сад и спортплощадка». Реновация также подразумевает переустройство улично-дорожной сети — там, где это возможно, — и новые парковочные места.

Какие дома снесут в первую очередь? Когда жители проголосуют, и появится список домов под снос, можно будет говорить об очередности, сказал Смирнов, но назвал обстоятельства, определяющие сроки сноса. Это дома, которые технически хуже других, в которых жители «не имеют альтернативы, кроме согласия на снос». «У меня есть ощущение, что все 34 дома попадут в эту программу, — отметил префект. — Предварительный опрос жителей показал, что резко возражающих против переселения нет».



Будут переселять в пределах Зеленограда или района? Накануне мэр Сергей Собянин сказал: «Мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе: стопроцентно они останутся в своем районе». Эти слова цитирует пресс-служба правительства Москвы. Однако Анатолий Смирнов заявил, что переселение жителей пятиэтажек Зеленограда будет в пределах округа, а не района.

«У нас территория округа, количество населения, жилых домов сопоставимы с крупными районами других московских округов, — сказал префект. — Поэтому здесь, как и предыдущей программе сноса пятиэтажек, никаких ограничений по предоставлению жилья внутри округа на уровне московского законодательства нет. Поэтому мы будем переселять в Зеленоград».

Префект имел в виду законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, согласно которому три округа — Зеленоград, ЦАО, ТиНАО — могут переселять жильцов пятиэтажек в пределах своих округов, прокомментировали Zelenograd.ru в пресс-службе префектуры. А мэр говорил в контексте внесения поправок в закон. Дословно Собянин сказал: «Мы подготовим поправку в законопроект, где пропишем, что граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой».



Может так получиться, что жители 19 микрорайона останутся практически на том же месте, отметил Смирнов. То есть, их могут переселить в новые дома, которые построят там же, в 19-м.



Можно ли сейчас прописать новых жильцов в квартиру в пятиэтажке? Да, можно. До того момента, как дом появится в официально утвержденном списке под снос.



Можно ли улучшить жилищные условия в процессе переселения? Только тем, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий — им гарантируют соблюдение социальных норм при переселении.

Можно ли заплатить и получить большую квартиру, чем предложат в процессе переселения? Пока неизвестно, поскольку этот момент должен быть прописан законодательно. Над законопроектом работает Госдума.

Будет ли доделан капитальный ремонт домов 11а и 11б на улице Гоголя? Эти дома могут пойти под снос. Накануне глава управы Силино Александр Журба высказал мнение, что капремонт в этих домах надо приостановить. Ремонт должен быть завершен, сказал Анатолий Смирнов. До сноса дома должны достоять в нормальном, безопасном техническом состоянии.



Будут ли расселены коммуналки в пятиэтажках? Таких вопросов было немало, в частности, от жителей корпусов 1810, дома 11б на улице Гоголя. Да, будут, заверил представитель столичного департамента имущества. По действующему законодательству, москвичам не предоставляют коммунальные квартиры. Если две семьи живут в двухкомнатной коммуналке, им дадут две однокомнатные квартиры.



Может ли собственник отказаться переезжать в предлагаемую городом квартиру, получить денежную компенсацию и купить другую квартиру? На этот вопрос однозначно не ответили. «Нередкая ситуация, когда житель имеет не одну квартиру и реально в ней не проживает… и блокирует городу прогресс», — сказал по этому поводу префект.

Переезд будет за счет города? Однозначного ответа, опять-таки, нет. Малоимущим обещают бесплатный транспорт для переезда, для остальных «вопрос прорабатывается».



Что будет на месте снесенных пятиэтажек? Новые жилые дома, детские сады, школы, парковки. Если для строительства новых объектов потребуется изменить действующие правила землепользования, то градостроительные планы вынесут на публичные слушания — то есть, обсудят с жителями района.

Голосование жителей пятиэтажек планируется провести с 15 мая по 1 июля. Голосовать могут постоянно зарегистрированные жильцы, не могут временно зарегистрированные, арендаторы и не прописанные в квартире родственники жильцов. Голосование проведут на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг («Мои документы»). О результатах жителей пятиэтажек обещают известить объявлениями на подъездах, в почтовых ящиках. на портале правительства Москвы и на том же «Активном гражданине».