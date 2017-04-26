Перед началом встречи жителей пятиэтажек с зеленоградской администрацией по вопросу сноса их домов включили кино «Не поеду» (журнал «Фитиль» 1965 год). В фильме хороший чиновник не может справиться со склочной жительницей, которая не хочет переезжать.
По сюжету женщина (Фаина Раневская) живёт в деревянном доме, вокруг которого строятся новые прекрасные дома (кстати, будущие «хрущёвки»). Она приходит к заведующему райжилотделом (Михаил Яншин) и между ними происходит актуальный по нынешним временам разговор:
— Ну так как, будем переезжать в новый дом или будем капризничать?
— Почему капризничать, я все законы знаю, со мной надо по-хорошему.
— Так я с вами по-хорошему который день бьюсь, все жильцы давно выехали, а вы одна остались. Как заноза.
— Вы меня, пожалуйста, не оскорбляйте, какая я вам заноза. Я всю сознательную жизнь кассиршей работала. Со мной надо бережно обращаться. А то ведь я и в редакцию сбегаю, и к депутату схожу, и письма напишу.
— Знаю, знаю. Ходили и к депутату, и на нас жалобы писали… И все вам говорят — «переезжайте в новый дом». Поймите ведь нам нужно площадку очистить. Ведь вы одна все строительство задерживаете. Вы уже пять комнат смотрели и ни одна вам не нравится…
Дальше они долго обсуждают варианты переезда, но в конце концов героиня Раневской говорит, что не хочет переезжать, потому что просто привыкла к старому дому. Заканчивается это тем, что жительница уходит, а чиновнику вызывают «скорую».
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