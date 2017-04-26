По сюжету женщина (Фаина Раневская) живёт в деревянном доме, вокруг которого строятся новые прекрасные дома (кстати, будущие «хрущёвки»). Она приходит к заведующему райжилотделом (Михаил Яншин) и между ними происходит актуальный по нынешним временам разговор:

— Ну так как, будем переезжать в новый дом или будем капризничать?

— Почему капризничать, я все законы знаю, со мной надо по-хорошему.

— Так я с вами по-хорошему который день бьюсь, все жильцы давно выехали, а вы одна остались. Как заноза.

— Вы меня, пожалуйста, не оскорбляйте, какая я вам заноза. Я всю сознательную жизнь кассиршей работала. Со мной надо бережно обращаться. А то ведь я и в редакцию сбегаю, и к депутату схожу, и письма напишу.

— Знаю, знаю. Ходили и к депутату, и на нас жалобы писали… И все вам говорят — «переезжайте в новый дом». Поймите ведь нам нужно площадку очистить. Ведь вы одна все строительство задерживаете. Вы уже пять комнат смотрели и ни одна вам не нравится…

Дальше они долго обсуждают варианты переезда, но в конце концов героиня Раневской говорит, что не хочет переезжать, потому что просто привыкла к старому дому. Заканчивается это тем, что жительница уходит, а чиновнику вызывают «скорую».