Конкурс на проектирование первого в Зеленограде дома по программе реновации - сноса старых домов и переселения жителей в новые — объявил Московский фонд реновации жилой застройки. Предполагается построить дом с монолитным железобетонным каркасом, подземной автостоянкой и нежилыми помещениями на первом этаже. На автостоянке запланировано 49 машиномест. Количество этажей и квартир в документах не обозначено, лишь предельная высота здания — 50 метров, и общая расчетная площадь квартир — 5,5 тысяч кв. метров. Высота этажа от пола до потолка должна быть не менее 2,65 м. Выполнить проект победитель конкурса должен к октябрю, стоимость работ оценивается в 37 миллионов рублей.



В качестве аналога (для расчета сметы проектирования и строительства корпуса 1934) приводится построенный дом по адресу: проспект Вернадского, квартал 34-35, корпус 17. Это здание переменной этажности — 12-16 этажей, в доме 96 квартир, возле него парковка на 14 машин.

Строительство первых новых домов запланировано на 2020-2021 годы. В Зеленограде в программу сноса старого жилья и переселения жителей в новое вошли 34 дома:

В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927

В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,

В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810

В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Стартовые площадки для строительства новых домов подобраны также в 9 микрорайоне, вдоль Солнечной аллеи. На карте стартовых площадок корпус 936 стоит возле дороги напротив поворота на «старый» мост. 935 — рядом с ним, ближе к «Перекрестку» и нынешней автостоянке, 934 — за ним. Реновация подразумевает не только строительство жилья, но и «стандарт улучшенного благоустройства» вокруг них — устройство велосипедных и пешеходных дорожек, новых детских и спортивных площадок, скверов и подземных парковок. Проекты планировок кварталов реновации будут обсуждаться с жителями на публичных слушаниях, обещает правительство Москвы.