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Объявлен конкурс на проектирование нового дома в 19 микрорайоне. В него переселят жителей из старых домов 31.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Корпус 1934 построят на пустыре возле частных домов на улице Овражной, около Георгиевского проспекта. Туда по программе реновации переселят жителей из старых домов — каких конкретно, пока неизвестно. В 19 микрорайоне в перспективе снесут почти все жилые дома — 4-х и 5-этажки.

Дом-аналог на проспекте Вернадского
фото: erzrf.ru

Конкурс на проектирование первого в Зеленограде дома по программе реновации - сноса старых домов и переселения жителей в новые — объявил Московский фонд реновации жилой застройки. Предполагается построить дом с монолитным железобетонным каркасом, подземной автостоянкой и нежилыми помещениями на первом этаже. На автостоянке запланировано 49 машиномест. Количество этажей и квартир в документах не обозначено, лишь предельная высота здания — 50 метров, и общая расчетная площадь квартир — 5,5 тысяч кв. метров. Высота этажа от пола до потолка должна быть не менее 2,65 м. Выполнить проект победитель конкурса должен к октябрю, стоимость работ оценивается в 37 миллионов рублей.

В качестве аналога (для расчета сметы проектирования и строительства корпуса 1934) приводится построенный дом по адресу: проспект Вернадского, квартал 34-35, корпус 17. Это здание переменной этажности — 12-16 этажей, в доме 96 квартир, возле него парковка на 14 машин.

Строительство первых новых домов запланировано на 2020-2021 годы. В Зеленограде в программу сноса старого жилья и переселения жителей в новое вошли 34 дома:

  • В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
  • В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
  • В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
  • В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Стартовые площадки для строительства новых домов подобраны также в 9 микрорайоне, вдоль Солнечной аллеи. На карте стартовых площадок корпус 936 стоит возле дороги напротив поворота на «старый» мост. 935 — рядом с ним, ближе к «Перекрестку» и нынешней автостоянке, 934 — за ним. Реновация подразумевает не только строительство жилья, но и «стандарт улучшенного благоустройства» вокруг них — устройство велосипедных и пешеходных дорожек, новых детских и спортивных площадок, скверов и подземных парковок. Проекты планировок кварталов реновации будут обсуждаться с жителями на публичных слушаниях, обещает правительство Москвы.

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Обсуждение
Андрей Глазков
6 часов назад
Не очень понятно как в доме с несколькими подъездами и переменной этажностью в 12-16 этажей может быть всего 96 квартир. В 23 мкр, например, стоят 16 этажные башни(1 подъезд), в каждой более 110 квартир.
Ну это так, замечание к статье. А по теме, то круто. Давно пора снести это гетто и отстроить нормальный райончик. Совсем хорошо будет если продумают внутреннюю структуру района, как в том же 23, например.
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