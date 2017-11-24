Строительство первых новых домов запланировано на 2020-2021 годы. В перспективе снесут почти все жилые дома — 4 и 5-этажки — в 19 микрорайоне, а жителей расселят в новые.

Реконструкцию 19 микрорайона со сносом старых домов 50-60-х годов планировали еще несколько лет назад, но предполагалось привлечь частного инвестора. Бизнес не проявил интереса к проекту, после чего власти решили построить хотя бы два жилых дома за счет бюджета. В начале года власти объявили о программе реновации — сносить старые дома и строить новые будет город. Правда, полная реновация 19 микрорайона это может занять 10-15 лет.

В 9 микрорайоне в рамках реновации запланировано строительство в 2020—2021 годах трех новых домов вдоль Солнечной аллеи. Пока Москомархитектура готовит проекты двух из них — корпусов 934 и 936. На карте стартовых площадок корпус 936 стоит возле дороги напротив поворота на «старый» мост. 935 — рядом с ним, ближе к «Перекрестку» и нынешней автостоянке, 934 — за ним.