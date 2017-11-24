Опубликованы первые документы, касающиеся программы реновации в конкретных зеленоградских районах. Москомархитектура распорядилась в течение следующего года подготовить новый проект планировки 19 микрорайона. Также до конца года внесут изменения в правила землепользования и застройки, чтобы утвердить строительство новых домов в 9 и 19 микрорайонах. Это нужно, чтобы начать построить в этих микрорайонах новые дома, а затем начать сносить старые по программе реновации.
В 19 микрорайоне решено строить пока два дома по программе реновации - сноса старых домов и переселения жильцов в новые — на пустыре возле частных домов на улице Овражной, возле Георгиевского проспекта. После подготовки проекта планировки микрорайона его должна утвердить градостроительно-земельная комиссия Москвы, а затем жители на публичных слушаний.
Строительство первых новых домов запланировано на 2020-2021 годы. В перспективе снесут почти все жилые дома — 4 и 5-этажки — в 19 микрорайоне, а жителей расселят в новые.
Реконструкцию 19 микрорайона со сносом старых домов 50-60-х годов планировали еще несколько лет назад, но предполагалось привлечь частного инвестора. Бизнес не проявил интереса к проекту, после чего власти решили построить хотя бы два жилых дома за счет бюджета. В начале года власти объявили о программе реновации — сносить старые дома и строить новые будет город. Правда, полная реновация 19 микрорайона это может занять 10-15 лет.
В 9 микрорайоне в рамках реновации запланировано строительство в 2020—2021 годах трех новых домов вдоль Солнечной аллеи. Пока Москомархитектура готовит проекты двух из них — корпусов 934 и 936. На карте стартовых площадок корпус 936 стоит возле дороги напротив поворота на «старый» мост. 935 — рядом с ним, ближе к «Перекрестку» и нынешней автостоянке, 934 — за ним.
Также Москомархитектурой выпущены документы о внесении изменений в утвержденные в начале этого года новые правила землепользования и застройки — надо утвердить границы земельных участков, на которых будут строить новые дома в 9 и 19 микрорайонах.
Реновация подразумевает не только строительство жилья, но и «стандарт улучшенного благоустройства» вокруг них — устройство велосипедных и пешеходных дорожек, новых детских и спортивных площадок, скверов и подземных парковок. Проекты планировок кварталов реновации будут обсуждаться с жителями на публичных слушаниях, обещает правительство Москвы.
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