В доме 14Б на Заводской построен в 1965 году. Раньше здесь находился социально-реабилитационный центр для детей и подростков. Затем это помещение передали государственному центру «Ремесла», занимающемуся социально-педагогической и профессиональной реабилитацией инвалидов (в том числе, детей-инвалидов). Это дополнительные площади для «Ремесел», основное здание центра находится в 11 микрорайоне. В доме планируется заменить дефектные плиты, отремонтировать наружную отделку, окрасить фасад, сохранив нынешний цвет, устроить пандусы, три лестницы, заменить перегородки, двери, адаптировать здание для инвалидов и маломобильных людей.

Оба здания находятся в 19 микрорайоне Зеленограда, жилые дома которого — четырех- и пятиэтажки — планируется снести, а людей расселить в новые дома в ходе программы реновации старого жилья в Москве. Сейчас подобрано место для строительства двух первых новых домов — на пустыре возле частных домов на улице Овражной. Реконструкцию 19 микрорайона со сносом старых домов 50-60-х годов планировали еще несколько лет назад, но предполагалось привлечь частного инвестора. Бизнес не проявил интереса к проекту, после чего власти решили построить хотя бы два жилых дома за счет бюджета. В начале года власти объявили о программе реновации — сносить старые дома и строить новые будет город. Правда, это может занять 10-15 лет.



На Заводской есть и другие старые нежилые здания, занятые малым бизнесом. Как они будут смотреться и останутся ли вообще после перестройки квартала, пока неизвестно. В прежнем проекте планировки 19 микрорайона дом 14Б на Заводской предполагалось оставить. Как и здание старой крюковской школы.