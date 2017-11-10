Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Среди новостроек 19 микрорайона оставят два старых дома. Вместо сноса их капитально отремонтируют 10.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Нежилые двухэтажные здания 1950-60-х годов на улице Заводской — дома 14Б и 16Б — капитально отремонтируют, хотя почти все жилые дома в этом районе рано или поздно снесут по программе реновации. Получается, в современном квартале новостроек сохранятся два почти старинных для Зеленограда дома.

Улица Заводская дом 16Б
фото:Zelenograd.ru

Дом 16Б на Заводской построен в 1955 году. Сейчас здесь размещаются сауна и различные офисы. Как сообщает Москомэкспертиза, здание будет капитально отремонтировано снаружи и внутри. В частности, полностью заменят кровлю, оштукатурят и окрасят фасад, установят новые пластиковые окна, сделают козырьки над входными дверями.

Улица Заводская дом 14Б
фото:Zelenograd.ru

В доме 14Б на Заводской построен в 1965 году. Раньше здесь находился социально-реабилитационный центр для детей и подростков. Затем это помещение передали государственному центру «Ремесла», занимающемуся социально-педагогической и профессиональной реабилитацией инвалидов (в том числе, детей-инвалидов). Это дополнительные площади для «Ремесел», основное здание центра находится в 11 микрорайоне. В доме планируется заменить дефектные плиты, отремонтировать наружную отделку, окрасить фасад, сохранив нынешний цвет, устроить пандусы, три лестницы, заменить перегородки, двери, адаптировать здание для инвалидов и маломобильных людей.

Оба здания находятся в 19 микрорайоне Зеленограда, жилые дома которого — четырех- и пятиэтажки — планируется снести, а людей расселить в новые дома в ходе программы реновации старого жилья в Москве. Сейчас подобрано место для строительства двух первых новых домов — на пустыре возле частных домов на улице Овражной. Реконструкцию 19 микрорайона со сносом старых домов 50-60-х годов планировали еще несколько лет назад, но предполагалось привлечь частного инвестора. Бизнес не проявил интереса к проекту, после чего власти решили построить хотя бы два жилых дома за счет бюджета. В начале года власти объявили о программе реновации — сносить старые дома и строить новые будет город. Правда, это может занять 10-15 лет.

На Заводской есть и другие старые нежилые здания, занятые малым бизнесом. Как они будут смотреться и останутся ли вообще после перестройки квартала, пока неизвестно. В прежнем проекте планировки 19 микрорайона дом 14Б на Заводской предполагалось оставить. Как и здание старой крюковской школы.

 Реклама
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Как сдать ЕГЭ/ОГЭ и поступить в ВУЗ на бюджет — Центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Годограф» Объявления
Кухонная студия «Анонс» открылась в Зеленограде. В честь открытия скидки до 40% Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама