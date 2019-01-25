«Если участники слушаний окажутся против реконструкции, город не станет тратить на этот проект бюджетные деньги», сказал зампрефекта по транспорту Дмитрий Морозов. Тем не менее, чиновники говорят только о плюсах проекта. «Магистралей под окнами не будет, зато автовладельцы смогут выбирать оптимальный путь въезда в микрорайон или выезда из него, избегая заторов».

Морозов и другие чиновники упорно называют эти планы «реконструкцией существующих проездов», умалчивая, что реконструкция приведет к появлению транзитного трафика, против которого они сами безуспешно боролись на протяжении пяти лет.

Позиция префекта в том, что из-за строительства и заселения шести новых корпусов неизбежно нужно изменить выезд из микрорайона.

Смирнов подчеркнул, что нужно учитывать не только мнения жителей близлежащих домов, но и мнения новосёлов. Об этом же говорит глава управы Савёлки Андрей Макшанцев: «интересы у всех разные, кому-то нужно, кому-то нет».

Городские власти организуют публичные слушания по этому проекту. С 26 января по 2 февраля проект будет представлен на экспозиции в актовых залов управа — в корпусах 311 и 128. Собрания участников слушаний пройдут 7 февраля в 19:00 одновременно в двух управах — Савёлки и Матушкино (поскольку проект затрагивает и въезд с Центрального проспекта). После собрания участников слушаний 7 февраля в течение недели можно отправить свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru. Также их можно оставить в журнале в управе в период работы экспозиции.

Активисты, живущие в домах, рядом с которыми пройдёт новая дорога, готовятся к слушаниям, собирая подписи «против». В некоторых домах подписались уже большинство квартир. Это может вызвать ответную реакцию сторонников строительства, которые будут также активно готовится к слушаниям.