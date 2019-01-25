Префект Зеленограда Анатолий Смирнов назвал строительство двух сквозных проездов через 3 микрорайон «неизбежностью, связанной с новым строительством».
Спорное решение городских властей предполагает продлить проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» до Московского проспекта, а дорогу от Московского проспекта вдоль детской поликлиники и спортивной школы продлить до Яблоневой аллее. Таким образом в жилом микрорайоне появится две сквозных улицы. Фактически, это будет дублёр Савёлкинского проезда и улицы Юности — их неизбежно будут использовать для транзитного проезда.
«Если участники слушаний окажутся против реконструкции, город не станет тратить на этот проект бюджетные деньги», сказал зампрефекта по транспорту Дмитрий Морозов. Тем не менее, чиновники говорят только о плюсах проекта. «Магистралей под окнами не будет, зато автовладельцы смогут выбирать оптимальный путь въезда в микрорайон или выезда из него, избегая заторов».
Морозов и другие чиновники упорно называют эти планы «реконструкцией существующих проездов», умалчивая, что реконструкция приведет к появлению транзитного трафика, против которого они сами безуспешно боролись на протяжении пяти лет.
Позиция префекта в том, что из-за строительства и заселения шести новых корпусов неизбежно нужно изменить выезд из микрорайона.
Смирнов подчеркнул, что нужно учитывать не только мнения жителей близлежащих домов, но и мнения новосёлов. Об этом же говорит глава управы Савёлки Андрей Макшанцев: «интересы у всех разные, кому-то нужно, кому-то нет».
Городские власти организуют публичные слушания по этому проекту. С 26 января по 2 февраля проект будет представлен на экспозиции в актовых залов управа — в корпусах 311 и 128. Собрания участников слушаний пройдут 7 февраля в 19:00 одновременно в двух управах — Савёлки и Матушкино (поскольку проект затрагивает и въезд с Центрального проспекта). После собрания участников слушаний 7 февраля в течение недели можно отправить свои замечания и предложения в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru. Также их можно оставить в журнале в управе в период работы экспозиции.
Активисты, живущие в домах, рядом с которыми пройдёт новая дорога, готовятся к слушаниям, собирая подписи «против». В некоторых домах подписались уже большинство квартир. Это может вызвать ответную реакцию сторонников строительства, которые будут также активно готовится к слушаниям.
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