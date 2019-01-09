— Начнем с жилой застройки. Строится жилой комплекс «Зеленоград-сити» в третьем микрорайоне. Застройщик представил планы на своем сайте. Каково ваше мнение об этом масштабном строительстве в старом городе, как впишется жилой комплекс в старую застройку?

— Застройка ведется по градостроительным планам земельных участков, выполненных на основании проекта планировки территории 3-го микрорайона. Когда мы начинали подготовку документации на территорию в южной части микрорайона 3Б — проще говоря, за «Флейтой», — то разработчики руководствовались проектом планировки, выпущенным «Зеленоградпроектом». «Зеленоградпроект» является и автором сегодняшней застройки, которую мы увидим в ближайшее время. Всего на территории планируется строительство восьми домов. Шесть из них по результатам конкурса в настоящее время строятся.

Что касается планировочного решения — нам удалось сохранить участок для устройства бульвара, это единственная свободная от застройки территория. Вокруг нее формируется восемь домов. Два из них будут с пристроенными детскими садами. Из шести домов строящихся домов четыре должны быть с подземными гаражами.

— То есть, дефицит парковочных мест однозначно будет? Возьмем, например, строящийся корпус 326 — по декларации, на 236 квартир всего 66 машиномест в подземной парковке.

— Проектировщики предоставили обязательства двух автостояночных кооперативов принять недостающее количество машиномест. То есть, существуют договоры с ближайшими к домам кооперативным парковкам, которые обязуются принять желающих приобрести у них машиноместа. И, повторюсь, в комплексе есть подземный паркинг, который покроет более половины потребностей жителей новых домов.

— Будут ли бесплатные уличные парковки возле новых домов?

— Безусловно, как это и делается возле каждого дома. И хозяйственные площадки, и детские площадки, и гостевые карманы. С учетом всех нормативов.

— В рамках строительства ЖК планируется реконструкция Г-образного проезда вдоль корпуса 360, со стороны новой застройки. Как он изменится?

— Сейчас по поручению Москомархитектуры ГАУ НИиПИ Генплана Москвы готовит проект планировки территории линейного участка уличной дорожной сети, это как раз внутриквартальный проезд Г, дорога внутреннего пользования вдоль «Флейты». Это проект расширения проезда для последующего включения работ по расширению проезда в адресно-инвестиционную программу. Кроме того, это организация выезда на Московский проспект. Проезжую часть планируется расширить со стороны строящихся домов на одну полосу за счет тротуара.

— Где же будет выезд на Московский проспект? Проезд сейчас тупиковый.

— Предположительно за корпусами 351-352. Пока это предложение, потому что проект будет обсуждаться на публичных слушаниях. Они пройдут в январе, поскольку документация практически готова.

— На расширенном проезде сделают парковки?

— Обязательно. Скорее всего, по всей длине можно будет сделать гостевые парковки.

— Может ли произойти, как с новым домом в 6 микрорайоне, — вокруг домов жилого комплекса появится забор?

— Сложно ответить. С одной стороны, сегодня заборы не приветствуются, с другой стороны, не запрещены шлагбаумы- собственник имеет право отгородить свою территорию. Проходы к социальным объектам, конечно, должна быть открыты.

— Новое жилое строительство планировалось и на месте снесенных пятиэтажек во 2 микрорайоне. Когда оно будет?

— Да, жилье там может быть, это прописано в Правилах землепользования и застройки. Были разработаны предварительные обосновывающие материалы, и на этом этапе тема была остановлена и не получила дальнейшего развития. Территория не вошла ни в адресно-инвестиционную, ни какую-либо еще программу застройки, то есть, конкретных сроков и планов нет.

— Недавно вышло распоряжение префектуры о проекте планировки 19 микрорайона — какие здания снесут, какие сохранят, какие построят.

— В программе реновации на территории Зеленоградского округа подлежит сносу 34 жилых дома, 23 из них — в 19 микрорайоне. Снос нежилого фонда на территориях, попавших в зону реновации, не предусмотрен. Снос частного жилого фонда, к сожалению, тоже. В 19 микрорайоне, кроме 23-х старых пятиэтажных домов, есть и 13 частных.

Исключение составляет, пожалуй (это пока что требование и префектуры, и наши пожелания) снос здания ГИБДД на улице Крупской. Оно исторически неудачно расположено в центре жилого микрорайона, а туда приезжают автовладельцы со всего Зеленограда. Это очень неудобно и с точки зрения расположения самого объекта, и с точки зрения модернизации и реновации микрорайона. Мы настаиваем на этом сносе, но это рекомендованный вариантов. В другом варианте — сохраняем здание на месте.



— Куда можно «переселить» ГИБДД?

— Были проработаны три варианта. Один из участков рядом с 19-м микрорайоном, на незастроенном участке на улице Радио. Второй — на выезде на Восточную коммунальную зону, на территории, где планировалось строить здание автокомбината. Третий — в Малино, но он поменьше, этот вариант маловероятен. Сейчас наиболее перспективный — участок в Восточной коммунальной зоне.

— Это можно сделать по программе реновации ?

— Да. Потому что все-таки есть исключения по другим московским территориям — там, где, Департаментом градостроительной политики определяется целесообразность такого вывода объектов. Есть понятие государственных нужд, когда под строительство улиц и дорог попадают объекты нежилого назначения. В случае с 19 микрорайоном — это часть нежилых объектов, попадающих в зону строительства нового проезда от Георгиевского проезда. Он огибает практически весь 19 микрорайон, выходит к железной дороге и выходит дальше на Новокрюковскую улицу. Этот проезд был предусмотрен генпланом Зеленограда. В новом проекте он чуть сдвигается к югу, чтобы сохранить здание МФЮА — института, который находится рядом с полосой отвода Октябрьской железной дороги .

Всё это будет точно определено, когда утвердят проект планировки — пока он в стадии разработки и согласования. Проект тоже будет обсуждаться на публичных слушаниях, но точные сроки их проведения пока не известны — возможно, в 1 квартале следующего года.



— И это будут уже третьи публичные слушания по реконструкции 19 микрорайона!

— Что же делать — такая судьба у этого района. Сейчас будет обсуждаться новое проектное решение, но, как и в первые два раза, предполагающее снос старых домов. А за их снос жители голосовали всегда.

— Сколько всего домов по программе реновации построят в Зеленограде?

— Пока мы можем с уверенностью говорить только о стартовых площадках. Их шесть, соответственно, построят шесть домов — три в южной части 19 микрорайона и три вдоль Солнечной аллеи в 9 микрорайоне. Уже строятся корпуса 1934, 1935, следующий — 1936, он на согласовании.

— Заброшенную промзону Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в этом году передали в аренду частному инвестору «Рига Лето». Что он должен построить на этой территории?

— На данную территорию разработан проект планировки, причем это первый для Зеленограда случай, когда мы в один проект планировки объединили две территории. Одну инвесторскую — территорию бывшего ПТК «Зеленоградский». Это территория площадью 60 гектар — собственно, ЦИЭ со знаменитым недостроем.

Рядом с ней территория будущего 21-го микрорайона, которая вошла в общий проект планировки, вместе с ЦИЭ. Одним проектом мы утвердили и застройку общественно-производственную на территории ЦИЭ и жилую на территории 21-го микрорайона. Проект планировки на сегодня действует. Инвестор, безусловно, видел этот проект планировки и знает, что город предлагает там построить.

— Но что он начнет строить первым?

— Это, скорее, вопрос к инвестору, потому что он может начать, с чего захочет. Территория большая и, безусловно, застраивать ее целиком и сразу ни один инвестор не сможет. Любой инвестор, когда планирует осваивать территорию, разрабатывает генплан развития и сам определяет очередность, исходя из своих возможностей. Приоритеты нам пока не известны.

— В промзоне ЦИЭ остались монументальные сооружения, уходящие глубоко в землю. Может быть, проблема в их демонтаже?

— Сейчас масса современных технологий. Приведу пример Ховринской больницы: много лет говорили, что разобрать здание нереально, ни с какой стороны к этому не подойти. В итоге разобрали за два месяца.

— Планировалось и развитие действующих зеленоградских промышленных зон — Северной, Восточной, Южной, Западной. На каком этапе эти планы?

— Были разработаны проекты планировок на все промзоны Зеленограда. Многие из них, к сожалению, были закрыты на выполненном объеме. В силу того, что свободных участков под развитие и застройку на территории этих промзон практически нет. У нас в Зеленограде ни одна из промзон не попадает в программу реорганизации промышленных зон. Есть частные инвесторы, которые реорганизуют промзоны, когда территории бывших производственных предприятий превращаются в некие общественные пространства, более-менее удачные. Мы знаем несколько таких примеров — Artplay, «Винзавод», «Флакон» и другие.



Всё это достаточно интересно. Но у нас живые промзоны, там расположены действующие производственные, промышленные предприятия, которые развиваются. Время от времени руководители предприятий обращаются, в том числе и в Москомархитектуру, с планами развития своих территорий. И в рамках своей действующей документации они эти планы осуществляют. Это в основном касается сноса и строительства новых производственных объектов либо модернизации существующих.

Так что реорганизации промышленных территорий в Зеленограде не предусмотрено. И это хорошо — предприятия будут продолжать работать, обеспечивая жителям рабочие места в границах округа.

— Но на новые участки в промзонах, которые выставляют на торги, зачастую не находится инвесторов. Несколько раз уже выставляли участок под производственное здание в Южной промзоне — желающих пока нет.

— Сегодня это сложно для многих предпринимателей. Многие предпочитают, все-таки, имея свои территории, заниматься реконструкцией своих объектов.

— О долгостроях и недостроях. Построенный возле городского пруда аквапарк, который «не потянули» инвесторы, выставили на торги, но пока нет желающих купить здание.

— Эта история уже вышла за пределы градостроительной деятельности. Объект по первоначальному проекту был очень интересным.

— Можно ли изменить назначение участка или назначение здания, если не найдется покупатель? Или снести его?

— Безусловно, можно. Опять же, пример с Ховринской больницей.

К сожалению, бывает и так, что новый владелец — если он появляется, — предпочитает все сломать и сделать заново по своему проекту. Хотя есть и другие примеры — если перейти на другой берег нашего городского пруда. Это развлекательный центр другого инвестора, который был перекуплен уже на стадии фактически законченных строительно-монтажных работ. Все некоторое время с тревогой смотрели на этот остов и опасались, что повторится история аквапарка. Но всё закончилось хорошо — ресторанный комплекс построен, благоустройство вокруг него будет продолжаться.

— Как вам нравится это здание персикового цвета?

— С «зефирным» цветом мы боролись, не скрою. Более того, изначально проект был в стиле средиземноморской архитектуры, и он не особо гармонировал с окружением.

— Я помню эскиз фасад в начале строительства — цветные вставки на черном фоне.

— Это был еще проект предыдущего инвестора — в стиле брутальной архитектуры соседнего МИЭТа. Затем пришел инвестор с конкретным намерением строить ресторанный комплекс в своем стиле. Дело в том, что у этого инвестора ресторан «Дюшес» — не первый объект, а персиково-розовый — это его фирменный цвет, это бренд. Ну, а цвета бренда многие предприниматели переносят не только на логотипы, но и на фасады зданий.

Что удалось сделать: приблизить, насколько возможно, архитектуру к стилю МИЭТа, уйти от арочек, балкончиков с мелким узором. При этом, как компромисс, оставить цвета, ресторана «Дюшес». Получилось, на мой взгляд, неплохо, а в случае с подсветкой так совсем замечательно.

— Планировалось строительство грандиозного храма в 16 микрорайоне, высотой 64 метра. Пока не началось. Будет ли построен такой храм?

— Да, процесс, к сожалению, совсем остановился, хотя у него было несколько попыток возврата. И закладка камня была относительно недавно. Это как раз тот, пожалуй, единичный случай, когда у нас объект вне общей городской программы строительства храмов, а под патронатом инвестора. Хотя, конечно, строительство одобрено Русской православной церковью, которой и принадлежит участок. Строительство может финансироваться как прихожанами, так и частным инвестором.

И город смотрит: каким образом инвестор свои амбициозные в данном случае планы, реализует. К сожалению, пока никак. Город готов способствовать включению этого проекта в программу строительства храмов. Но инвестор пока нам такого права не дал. Наверное, надеется, что сможет реализовать этот проект самостоятельно.

— Недавно прошли публичные слушания, на которых было одобрено увеличение площади будущего храма в 17-м микрорайоне. Для чего это понадобилось?

— В проекте планировки 17-го микрорайона под территорию храма было заложено 4 тысячи квадратных метра вдоль Георгиевского проспекта. Достаточно скромные параметра. Тогда обязательства построить храм брала на себя компания «Мортон». Но потом компания покинула проект, а появилась группа компаний «ПИК». У «ПИК» таких обязательств уже не было — только жилая застройка.

Территория под строительство храма была передана РПЦ. И когда стало понятно, что она и будет заниматься строительством, приход предложил сделать православный комплекс — храм и дом причта. На 4-х тысячах квадратных метрах на гектар можно было только построить храм на триста молящихся. Поскольку у прихода есть возможность построить больше, было принято решение увеличить площадь до 9,5 тысяч кв. метров на гектар. Сейчас выпускается новый градостроительный план участка. Надеюсь, храм построят.

— Какие из зеленоградских новостроек кажутся вам интересными? Например, 17 или 23-й микрорайон?

— Сравнивать 23-й микрорайон с 17-м сложно. Все-таки 17-й — это более бюджетное жилье, типовое. Неплохо. Крепкий середнячок, так сказать. Достаточно удобные дворы.

23-й микрорайон, конечно, интереснее. Особенно мне, как архитектору, нравятся школа и детский сад. Они построены по индивидуальному проекту, просто красиво, и здания удобные и интересные. Не скажу, чтобы очень авангардные, но все-таки в 2016 году, когда эти объекты сдавались, таких детских садов и школ в Москве не было. Это сейчас появились на присоединенных территориях и в Некрасовке.

Недавно я побывала в частной «Хорошколе» в московском ЖК Wellton Park. Там огромные внутренние пространства, висящие деревья, стеклянные лестницы а-ля Хогвартс — архитектура 21 века. Но у нас все-таки бюджетные школы, и с ними очень достойно получилось в 23 микрорайоне. Это действительно очень хорошие объекты, которыми можно гордиться и показывать их гостям.

— Центральный проспект будет благоустраиваться с обеих сторон. Мы знаем о планах в транспортной части проекта. А что планируется в части благоустройства, цветового, планировочного решения? Центральный проспект — это все-таки лицо города.

— Как вообще реализуются такие проекты. В прошлом году мы включали в программу благоустройства наш парк 40-летия Победы. Он строился достаточно давно, а сейчас новые подходы к благоустройству таких территорий. Посмотрите на московские набережные, на парк Горького.

Мы относительно недавно увидели это на обновленной площади Юности. Конечно, кому-то нравится, кому-то нет. Я знаю многих людей, которые были полны скепсиса на стадии начала работ, но в итоге согласились, что обновление площади удалось.

Конечно, мы все испытываем ностальгию по брутальной архитектуре 1960-70-х годов, но сегодня у нас конец 2018 года. Можно с умилением смотреть на свой старый телевизор, с которым у вас связаны определенные воспоминания, но, наверно, вы все-таки сегодня купите себе новый гаджет, который выполняет сегодняшние функции. Благоустройство — это похожая история.

Да, есть у нас сложившиеся районы в центре Зеленограда, к которым мы привыкли, и понимаем, что в целом их надо сохранить. Но благоустройство должно быть современным. Почему я начала разговор с парка Победы? Понимание, как он будет выглядеть, пришло через полгода после того, как мы эту тему обозначили, когда уже появилось конкретное проектное решение. Мы — я, мой заместитель, мои сотрудники — обошли все дорожки, весь парк, каждый квадратный метр и настаивали, чтобы конкретное дерево или дорожка были возвращены в ту позицию, которую мы посчитали правильной и в спорах и согласованиях обосновывали каждое требование.

Так должно быть и с Центральным проспектом. Когда будет проведен конкурс на благоустройство, определена организация, будем смотреть конкретно. Пока мы только знаем границы ведения работ и понимаем, что он включен в программу на 2019 год.

— Фасады башен на проспекте будут ремонтировать, а как быть с нежилыми пристройками, которые как раз выходят на проспект? Некоторые выглядят обшарпанными.

— Если удастся в рамках программы «причесать» весь Центральный проспект, то есть подвести его под единый знаменатель благоустройством, отделкой фасадов, малыми формами, вообще единым подходом, — на мой взгляд, это было бы очень здорово.

— Интересно ваше мнение о проекте стелы «Мирный атом», которую поставят в следующем году на пересечении Солнечной аллеи и Центрального проспекта. Проектом занимались студенты, как вы думаете, это правильно? Всё-таки это был символ прошлого Зеленограда.

— Изначально речь шла о восстановлении стелы. Когда ее демонтировали для расширения Панфиловского проспекта, эта тема эта была на какое-то время забыта, в модернизации транспортного узла стеле не было места. Потом в СМИ появились высказывания тех, кто ее помнил, у кого были связаны определенные воспоминания о таком символе города, о том, что памятник науке надо восстановить.

Тогда было несколько предложений. Была комиссия, которая пыталась разобранную стелу каким-то образом инвентаризировать и понять, насколько ее можно вообще собрать на новом месте. Потом было заключение о том, что конструкцию уже не восстановить, она в плачевном состоянии. Но тема все равно возникала время от времени. Решили восстановить, но в новом виде — а для этого все равно нужен проект. И хотелось, чтобы проект был не совсем уже случайным, а выполненным коллективом с творческим видением. Выбор пал на рядом стоящий МИЭТ, на кафедру дизайна. Десять студентов принимали участие, каждый сделал по два варианта, и каждый из них был по-своему интересен. Несколько вариантов нам очень понравились. В итоге был выбран проект, максимально приближенный к прежней стеле, он абсолютно попал под историю восстановления.

— На прежней стеле были лозунги — «Слава советской науке», «Изобретай! Совершенствуй! Внедряй!» и другие. Что будет написано на новой стеле?

— Если найдется место, куда разместить лозунг, он, конечно, будет. Жители еще могут предложить свои варианты. Если на прежней стеле надпись меняли несколько раз, я думаю, что это все вполне решаемо.

— То есть, стела может быть и без надписи?

— Да. Во-первых, выросло поколение, которое не помнит, как стела выглядела изначально. Она будет стоять на транспортном острове, к ней нельзя подойти вплотную. На мой взгляд, надписи будут мешать автомобилистам. Как только возникает какой-то шрифт, пусть даже крупный, который требует прочтения, — люди будут притормаживать, выходить, смотреть.

В мировой практике есть масса таких объектов, они выполнены без надписей, но при этом работают как градостроительные доминанты. Они разные, могут быть и не вертикальными. Это объекты, которые позиционируют себя как малые архитектурные формы, и они бесконтекстные, причем могут быть настолько визуально яркими, что самодостаточны без надписи. «Мирный атом» не требует расшифровки.

Юлия Кравченко