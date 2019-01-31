26 января в управе района Савелки начались публичные слушания о создании двух сквозных проездов через 3 микрорайон. Пока идет этап показа проекта — можно прийти, ознакомиться с проектом, оставить предложения или замечания в специальном журнале. Местная жительница рассказала, что она там увидела, и чем закончилась попытка написать о несогласии с проектом.
Наталья Т. живет в корпусе 349 — новая дорога пройдет как раз под ее окнами. Она пришла в управу 29 января. В журнале для предложений и замечаний она собиралась написать о несогласии с проектом. В помещении были сотрудница «Зеленоградпроекта» (организация выполняла проект), юрист управы Константин Тимофеев и еще один неизвестный мужчина.
«Я была 47-м номером в журнале, пролистала его и увидела, к своему удивлению, — все «за» , — рассказывает Наталья. — «Так странно, — сказала я юристу, — с кем ни общаюсь, все против». «Не знаю, кто к нам приходит, все рады, довольны» , — ответил юрист. Начинаю читать то, под чем я расписываюсь, что написано в табличке в журнале, и юрист говорит: «Не надо читать — напишите тут и здесь». «Позвольте, я должна знать, под чем я расписываюсь, и вы, как юрист, должны это понимать». После чего юрист развернулся, направился в коридор и, походя, сказал: «Тупая сучка».
Наталья предложила Тимофееву извиниться, но тот заявил, что свидетелей нет. Его слова слышала сотрудница проектной организации, но та сразу сказала, что ничего подтверждать не будет. Женщина написала заявление об оскорбительных словах юриста на имя главы управы и добилась, чтобы заявление зарегистрировали. Это стоило нервов и сил — сотрудница управы всячески не желала этого делать, выставляла контраргументы — «Это не мат», «А, может, наоборот, это вы его спровоцировали», — но в конце концов приняла заявление.
В этот момент в управу вошла толпа людей с вопросом «Где у вас тут расписаться?» По словам Натальи, на проект они не смотрели, а просто писали в журнал слушаний то, что говорил юрист.
Она спросила сотрудницу «Зеленоградпроекта», кто эти люди. Та ответила: «Кого-то кто-то в садик привозит, кто-то на молочную кухню, кто-то в школу, им неудобно [на машинах] разворачиваться [поэтому они за новые проезды]». Наталье сказали, что «эти люди уже информированы».
Неизвестный мужчина, стоявший у стенда с проектом вместе с юристом и проектировщиком, заявил, что привозит из 9 микрорайона в 3-й ребенка в детский сад, и потому он за строительство проездов.
Наталья говорит, что в её корпусе, как и в соседних, идёт сбор подписей против строительства проездов. «Люди мало верят, что их кто-то услышат, не верят в справедливость, приходят излить свою боль» , — сказала она.
Формально чиновники говорят, что сквозные проезды не будут делать, если участники слушаний выскажутся против. Но префект Зеленограда Анатолий Смирнов уже назвал реализацию этого проекта «неизбежностью», как бы намекая, что бороться и протестовать бесполезно.
Такая позиция властей означает активное продавливание нужного решения через слушания. Более 80 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, уверены, что в слушаниях по новым проездам власти задействуют административный ресурс.
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В Управе и правда разговаривают не совсем культурно, с нотками хамства, но разговаривают так только с теми, кто пришел с голосом "против".
Очень печально, что власти пытаются фальсифицировать какие-то вещи, наверное, премию им дадут, за то, что нагнали "левый" народ и заставили подписывать под диктовку.
Отличное утро. Позавтракал и получи свою порцию выхлопных газов ровно в 9.
Женщина-проектировщик, рассказывающая всем о "плюсах" строительства сама живет в Москве и никогда даже не была в тех местах, где пройдет дорога. Настоятельно рекомендавал ей хотя бы пройтись там ногами и проверить как "всего 7 метров" ширины там уместятся. Просто смотрите картинку с Яндекса.
Если говорить о городе как о живом организме, то хотя бы не лукавить: в природе больше не значит лучше, и перегружать что-либо вовсе не полезно. Как в этом случае - уплотнять давно сложившийся микрорайон.
Не знаю, как с юристами, но описание отношения обывателей выглядит правдоподобным. Этому неудобно разворачиваться у детского сада, поэтому сделайте для него дорогу под чужими окнами; у другого ребёночек подросткового возраста не может дойти дворами до школы на Берёзовой аллее, поэтому пусть чужие дети обходят его повозку; третьи ноют, что у них ножки ломаются о пандус для детских колясок в подъезде, поэтому пусть "яжемать" не выступает, и т.д. Потом что-то говорят о возможности повлиять на чиновников, когда среди самих неуважение.