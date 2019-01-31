Не надо читать — надо подписать

Наталья Т. живет в корпусе 349 — новая дорога пройдет как раз под ее окнами. Она пришла в управу 29 января. В журнале для предложений и замечаний она собиралась написать о несогласии с проектом. В помещении были сотрудница «Зеленоградпроекта» (организация выполняла проект), юрист управы Константин Тимофеев и еще один неизвестный мужчина.

«Я была 47-м номером в журнале, пролистала его и увидела, к своему удивлению, — все «за» , — рассказывает Наталья. — «Так странно, — сказала я юристу, — с кем ни общаюсь, все против». «Не знаю, кто к нам приходит, все рады, довольны» , — ответил юрист. Начинаю читать то, под чем я расписываюсь, что написано в табличке в журнале, и юрист говорит: «Не надо читать — напишите тут и здесь». «Позвольте, я должна знать, под чем я расписываюсь, и вы, как юрист, должны это понимать». После чего юрист развернулся, направился в коридор и, походя, сказал: «Тупая сучка».

Наталья предложила Тимофееву извиниться, но тот заявил, что свидетелей нет. Его слова слышала сотрудница проектной организации, но та сразу сказала, что ничего подтверждать не будет. Женщина написала заявление об оскорбительных словах юриста на имя главы управы и добилась, чтобы заявление зарегистрировали. Это стоило нервов и сил — сотрудница управы всячески не желала этого делать, выставляла контраргументы — «Это не мат», «А, может, наоборот, это вы его спровоцировали», — но в конце концов приняла заявление.