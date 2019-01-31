10 комментариев
«Тупая сучка». Как проходят слушания о сквозных проездах в 3 микрорайоне 31.01.2019 ZELENOGRAD.RU

26 января в управе района Савелки начались публичные слушания о создании двух сквозных проездов через 3 микрорайон. Пока идет этап показа проекта — можно прийти, ознакомиться с проектом, оставить предложения или замечания в специальном журнале. Местная жительница рассказала, что она там увидела, и чем закончилась попытка написать о несогласии с проектом.

Не надо читать — надо подписать

Наталья Т. живет в корпусе 349 — новая дорога пройдет как раз под ее окнами. Она пришла в управу 29 января. В журнале для предложений и замечаний она собиралась написать о несогласии с проектом. В помещении были сотрудница «Зеленоградпроекта» (организация выполняла проект), юрист управы Константин Тимофеев и еще один неизвестный мужчина.

«Я была 47-м номером в журнале, пролистала его и увидела, к своему удивлению, — все «за» , — рассказывает Наталья. — «Так странно, — сказала я юристу, — с кем ни общаюсь, все против». «Не знаю, кто к нам приходит, все рады, довольны» , — ответил юрист. Начинаю читать то, под чем я расписываюсь, что написано в табличке в журнале, и юрист говорит: «Не надо читать — напишите тут и здесь». «Позвольте, я должна знать, под чем я расписываюсь, и вы, как юрист, должны это понимать». После чего юрист развернулся, направился в коридор и, походя, сказал: «Тупая сучка».

Наталья предложила Тимофееву извиниться, но тот заявил, что свидетелей нет. Его слова слышала сотрудница проектной организации, но та сразу сказала, что ничего подтверждать не будет. Женщина написала заявление об оскорбительных словах юриста на имя главы управы и добилась, чтобы заявление зарегистрировали. Это стоило нервов и сил — сотрудница управы всячески не желала этого делать, выставляла контраргументы — «Это не мат», «А, может, наоборот, это вы его спровоцировали», — но в конце концов приняла заявление.

Где у вас тут расписаться?

В этот момент в управу вошла толпа людей с вопросом «Где у вас тут расписаться?» По словам Натальи, на проект они не смотрели, а просто писали в журнал слушаний то, что говорил юрист.

Она спросила сотрудницу «Зеленоградпроекта», кто эти люди. Та ответила: «Кого-то кто-то в садик привозит, кто-то на молочную кухню, кто-то в школу, им неудобно [на машинах] разворачиваться [поэтому они за новые проезды]». Наталье сказали, что «эти люди уже информированы».

Неизвестный мужчина, стоявший у стенда с проектом вместе с юристом и проектировщиком, заявил, что привозит из 9 микрорайона в 3-й ребенка в детский сад, и потому он за строительство проездов.

Наталья говорит, что в её корпусе, как и в соседних, идёт сбор подписей против строительства проездов. «Люди мало верят, что их кто-то услышат, не верят в справедливость, приходят излить свою боль» , — сказала она.

Формально чиновники говорят, что сквозные проезды не будут делать, если участники слушаний выскажутся против. Но префект Зеленограда Анатолий Смирнов уже назвал реализацию этого проекта «неизбежностью», как бы намекая, что бороться и протестовать бесполезно.

Такая позиция властей означает активное продавливание нужного решения через слушания. Более 80 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, уверены, что в слушаниях по новым проездам власти задействуют административный ресурс.

Читайте также
Две сквозные дороги решили проложить в 3 микрорайоне
Верите ли вы, что описанная история на самом деле была?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 822 человека
 Реклама
Обсуждение
Mash Mashina
7 часов назад
Ходила писать свой комментарий в журнале, перед мной приходили жители "Сити", судя по их вопросам, они вообще не знают и не понимают, что где и как. Им просто сказали, дорога будет, а как она будет, что-то не рассказали.
В Управе и правда разговаривают не совсем культурно, с нотками хамства, но разговаривают так только с теми, кто пришел с голосом "против".
Очень печально, что власти пытаются фальсифицировать какие-то вещи, наверное, премию им дадут, за то, что нагнали "левый" народ и заставили подписывать под диктовку.
Дядя Вова Местный
6 часов назад
Жители ВСЕГДА ПРОТИВ ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЯДОМ С НИМИ. Однако город это единый растущий организм со сложными изменяющимися коммуникациями внутри себя. В противном случае он умирает.
Li der
6 часов назад
Ну это уже вообще! Люди работающие в организациях с людьми, тем более юристы, априори фильтруют и следят за каждым произнесённым словом, в силу своей профессии.
Мария Чернова
5 часов назад
К сожалению, в данной статье представлено односторонее мнение. Люди бывают разные и по-разному видят все ситуации. Всем дружба)
Александр Эрлих
5 часов назад
Мария Чернова. К сожалению, в данной статье представлено односторонее мнение. Люди бывают разные и по-разному видят все ситуации
Если гг. Тимофеев и Макшанцев прокомментируют, их мнение тоже будет опубликовано.
SineD 2005
4 часа назад
Карусель. Прекрасный сюжет для передачи "Человек и закон". На дармоедов из райуправы надо управу искать.
Евгений нет
4 часа назад
Жители ВСЕГДА ПРОТИВ ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЯДОМ С НИМИ. Однако город это единый растущий организм со сложными изменяющимися коммуникациями внутри себя. В противном случае он умирает.
Я вот конкретно против того, чтобы прям у детских веранд проходила дорога!.
Отличное утро. Позавтракал и получи свою порцию выхлопных газов ровно в 9.
Женщина-проектировщик, рассказывающая всем о "плюсах" строительства сама живет в Москве и никогда даже не была в тех местах, где пройдет дорога. Настоятельно рекомендавал ей хотя бы пройтись там ногами и проверить как "всего 7 метров" ширины там уместятся. Просто смотрите картинку с Яндекса.

A T
3 часа назад
Уже поздно, конечно. Сити это уже давно строится, въезды-выезды нужны, но проблемы будут, если по ним попрёт транзитное движение.
Если говорить о городе как о живом организме, то хотя бы не лукавить: в природе больше не значит лучше, и перегружать что-либо вовсе не полезно. Как в этом случае - уплотнять давно сложившийся микрорайон.
Не знаю, как с юристами, но описание отношения обывателей выглядит правдоподобным. Этому неудобно разворачиваться у детского сада, поэтому сделайте для него дорогу под чужими окнами; у другого ребёночек подросткового возраста не может дойти дворами до школы на Берёзовой аллее, поэтому пусть чужие дети обходят его повозку; третьи ноют, что у них ножки ломаются о пандус для детских колясок в подъезде, поэтому пусть "яжемать" не выступает, и т.д. Потом что-то говорят о возможности повлиять на чиновников, когда среди самих неуважение.
Виталий Виталий
2 часа назад
30.01.2019 Писал комментарий "против реализации проекта" и пролистав журнал увидел достаточно много комментариев, написанных одной рукой, без указания адреса, с вердиктом "за реализацию проекта".
Igor K____
1 час назад
Дядя Вова Местный или сначала надо было архитекторам нормально распланировать микрорайон,со всеми въездами-выездами и другой инфраструктурой,а потом уже начинать застройку.Тут же сделано все как всегда - через анус.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В январе и всегда!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама