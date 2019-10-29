Слушания о проекте реконструкции 19 микрорайона. Трансляция с места событий 29.10.2019 ZELENOGRAD.RU

29 октября проходит собрание участников публичных слушаний о проекте планировки 19-го микрорайона — это территория между железной дорогой и 20 микрорайоном. Сейчас он застроен в основном старыми домами.. В рамках программы реновации здесь снесут большинство жилых домов и построят два десятка многоэтажек. Корреспондент «Зеленоград.ру» ведет текстовую трансляцию со слушаний.

 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Слушания о проекте реконструкции 19 микрорайона. Трансляция с места событий Истории
«99 процентов торгующих в Крюковском переходе — перекупщики». В управе объяснили, почему торговля в переходе — выгодный бизнес Истории
Удалось ли убрать все машины с тротуаров Центрального проспекта (нет) и где теперь они паркуются (во дворах) Истории
Спорткомплекс начали строить напротив 14-го микрорайона. Там обещали бассейн, но теперь это не точно Новости
Недостроенное здание института Академии наук снесут в рамках реконструкции 19-го микрорайона, но сам институт продолжит работу. История вопроса Истории
Почему на станции Радищево рядом с Зеленоградом погиб человек. Возможно, не последний Истории
Суд о сносе «Зеленопарка» продолжается. Но теперь «Газпром» и «Транснефть» могут помириться с ТЦ Новости
Неизвестные сожгли в МЖК Porsche Cayenne Новости
Быстрые зарядные станции для электрокаров будут производить в Зеленограде Новости
Почему по программе реновации вместо пятиэтажек строят высотные дома? Ответы
«Мусорная куча» в Поварово пугала людей, которые бросали бумажки. Организаторы связаны с местной администрацией Новости
В Мосгордуме разработают алгоритм борьбы с квартирами-«помойками» Новости
Зоозащитники и журналисты пострадали во время притравки собак рядом с Зеленоградом Новости
Пропавшие зеленоградцы Юрий Шубин и Виктор Мартышкин нашлись Новости
Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир Жизнь
Наш депутат в Мосгордуме обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте. Он не знает, где их сделать и просит совета у горожан Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру