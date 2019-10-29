29 октября проходит собрание участников публичных слушаний о проекте планировки 19-го микрорайона — это территория между железной дорогой и 20 микрорайоном. Сейчас он застроен в основном старыми домами.. В рамках программы реновации здесь снесут большинство жилых домов и построят два десятка многоэтажек. Корреспондент «Зеленоград.ру» ведет текстовую трансляцию со слушаний.
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