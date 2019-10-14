Что снесут

По программе реновации — сноса старых домов (в основном пятиэтажек) и переселения жителей в новые — снесут 23 жилых дома: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Также решено снести здания ГИБДД, Института проблем проектирования в микроэлектронике на Советской, магазин мебели (Заводская, дом 18, строение 11), строительный магазин на Овражной, дом 17А, производственное здание на улице Радио, дом 23, строение 9, склады на Заводской, дом 1. административное здание на улице 1-го Мая, дом 7, ряд инженерных сооружений и тепловые пункты, попадающие в зону строительства. Также под снос попал двухэтажный кирпичный дом на улице 1-го Мая.