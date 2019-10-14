19 микрорайон — это территория между железной дорогой и 20 микрорайоном. Он застроен в основном старыми домами. Теперь его ждут большие перемены: снос большинства жилых домов, строительство нового жилья, социальных объектов, дорог. Объявлены публичные слушания проекта реновации. Что планируется построить, снести и сохранить — читайте в материале «Зеленоград.ру».
По программе реновации — сноса старых домов (в основном пятиэтажек) и переселения жителей в новые — снесут 23 жилых дома: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
Также решено снести здания ГИБДД, Института проблем проектирования в микроэлектронике на Советской, магазин мебели (Заводская, дом 18, строение 11), строительный магазин на Овражной, дом 17А, производственное здание на улице Радио, дом 23, строение 9, склады на Заводской, дом 1. административное здание на улице 1-го Мая, дом 7, ряд инженерных сооружений и тепловые пункты, попадающие в зону строительства. Также под снос попал двухэтажный кирпичный дом на улице 1-го Мая.
Построят 22 жилых дома, в которых будет от 7 до 23 этажей. Вдоль Заводской улицы предлагается построить в основном 14-этажные дома, на улице 1-го Мая — 9-12-этажные. В проекте четыре 22-этажных и три 23-этажных дома. Судя по проекту, суммарно в новых домах запланированы подземные парковки на 104 места.
Сейчас два новых дома уже строят у Георгиевского проспекта, третий начнут строить в следующем году там же. Судя по проекту, на этом месте построят ещё три дома и здание с центром госуслуг («Мои документы»).
- Корпус 1925 — 16-этажный жилой дом — и тепловой пункт при нём. В народе этот дом называют «цыганской башней».
- 14 частных домов на улицах Радио и Овражная.
- Два двухэтажных дома на Заводской.
- Три нежилых малоэтажных здания на улице 1-го Мая. Одно из них, 1955 года постройки, власти планировали капитально отремонтировать и отреставрировать.
- Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» на Заводской, 14Б.
- Старую крюковскую школу на улице 2-й Пятилетки (№1912).
- Университет МФЮА на Заводской улице.
- «Зеленоградский торговый комплекс» на Привокзальной площади.
- «Справочно-информационный узел». Это постройка на улице Новокрюковская, напротив станции Крюково. Сейчас там ТЦ «Атлас».
- Электроподстанцию на улице Крупской, инженерные сооружения и тепловые пункты, не попадающие в зону строительства.
- Школу на 600 мест на месте нынешнего здания ГИБДД.
- Два детских сада на 100 и 350 мест. Один в центре микрорайона, возле новой школы, другой ближе к Георгиевскому проспекту.
- Детскую поликлинику на 320 посещений в смену возле школы №1912.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и открытым стадионом.
- Общественно-деловой центр.
- Культурный центр на улице 1-го Мая.
- Два объекта торговли: на пересечении улиц 1-го Мая и Летчицы Тарасовой и на Заводской.
- Ресторан или кафе на улице Летчицы Тарасовой в районе остановки «Овражная улица».
- Два многоуровневых гаража на 300 и 621 место. Один 9-этажный с подземным гаражом — на Заводской возле железной дороги, второй возле пересечения Заводской и Овражной улиц.
- Внутриквартальные проезды с уличными парковками.
- Бульвар или парк с детскими и спортивными площадками.
- Велодорожки вдоль Георгиевского проспекта, улицы 1-го Мая, далее по озелененной территории до пруда.
- Детские, спортивные и хозяйственные площадки возле новых домов.
Реконструкция улицы Заводской: расширение проезжей части с 10,5 до 15 метров на протяжении 500 метров, строительство участков шириной 11 и 15 метров на протяжении 600 метров, устройство тротуаров шириной 3 метра с обеих стороны улицы. Устройство новых остановок с заездными карманами, установка новых светофоров.
Реконструкция улицы Советской: расширение проезжей части с 6 до 11 метров на участке длиной 350 метров, устройство тротуаров шириной 3 метра.
Реконструкция пересечения Георгиевского проспекта, улицы Заводской и улицы Радио: строительство 58 метров дороги, установка светофора.
Реконструкция улицы 1-го Мая: расширение проезжей части с 6 до 9 метров, строительство участка дороги и тротуаров шириной 2 метра с обеих сторон.
Новая автобусная остановка на улице Ленина, две новые остановки на Заводской.
Перекресток Заводской и улицы Радио у «старого» моста планируют убрать. Проезд, огибающий 19 микрорайон, сдвигается к югу. Это запроектировано, чтобы сохранить здание МФЮА — института, который находится рядом с полосой отвода Октябрьской железной дороги.
Конкретные сроки строительства и сноса жилых домов сейчас неизвестны. Как и очередность переселения. В проекте обозначены два этапа реновации 19 микрорайона.
Первый: проектирование и строительство примерно 1/8 от общего числа нового жилья, проектирование 2-й очереди застройки (то есть, оставшейся части жилья), благоустройство и строительство местных проездов, прокладка инженерных коммуникаций.
Второй: снос пятиэтажек и всех упомянутых нежилых помещений, строительство нового жилья, поликлиники, детских садов, школы,ФОКа, двух гаражей-стоянок, благоустройство и строительство местных проездов. Реконструкция улично-дорожной сети и прокладка коммуникаций (основной объем работы). Установка шумозащитных экранов (конкретное место уточняется).
Проектные материалы выставят в управе района Крюково (корпус 1444, 1 этаж, кабинет № 11) с 18 по 24 октября. Открыто будет с понедельника по четверг 8:00—17:00, пятница 8:00—15:45, перерыв с 12:00 до 12:45. В выходные экспозиция будет открыта с 10:00 до 15:00. Посетители могут оставлять свои предложения и замечания в журнале учета посетителей слушаний. Эти записи учитываются при подведении итогов слушаний.
Собрание участников слушаний состоится 29 октября в 19:00 в школе №2045 в корпусе 2312 — это 23-й микрорайон, недалеко от остановки «Зеленый бор». Чтобы зарегистрироваться в качестве участника слушаний, надо прийти пораньше, за полчаса до начала. На собрании можно оставить свои замечания и предложения письменно, можно устно — в протоколе должно быть зафиксировано всё.
После собрания в течение недели можно направить письмо в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru или 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1.
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