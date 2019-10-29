Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН) работает в Зеленограде с 1986 года. Ему принадлежат два здания в 19-м микрорайоне, но одно из них планируют снести при масштабной перестройке микрорайона. Город должен возместить институту снесенные площади.

В новом проекте планировки 19-го микрорайона сообщается, что сносу подлежит «объект недостроя здания ФГУП ИППМ РАН», без указания адреса. Речь идёт о полуразрушенном кирпичном здании на улице 1 Мая, оно расположено рядом с корпусом 1925 («цыганской башней»). Его адрес — корпус 1924. По данным Росреестра, участок под зданием площадью 1694 квадратных метра предназначен для обслуживания и эксплуатации института.

В здании на улице 1 Мая некогда располагался сельский клуб. В начале 1990-х годов постройку передали институту. Тогда здание начали перестраивать, но строители успели только разобрать крышу, рассказали «Зеленоград.ру» в руководстве ИППМ. Местные жители, не разобравшись, пошли в префектуру жаловаться на то, что «строится завод». Тогдашний префект Александр Ищук распорядился отменить это строительство. Строители исчезли вместе с авансом.

Тогда же, в 90-е, Академии наук передали бывшее школьное здание на улице Советской, 3, где и сейчас работает институт проблем проектирования в микроэлектронике.

Через несколько лет префектура отменила решение о запрете строительства на улице 1 Мая, но бюджетных денег на стройку уже не было. Институт нашёл инвестора и возобновил стройку. Затем пришло письмо от префекта Анатолия Смирнова о прекращении стройки и предложении поменять территорию института — отдать участок на 1 Мая и добавить землю на Советской. Институт согласовал этот обмен с Академией наук. С тех пор прошло восемь лет, но ничего так и не произошло: здание на 1 Мая практически разрушено, землю на Советской не добавили. «Все эти годы нам обещали, что проблема решится, когда будет утвержден новый проект планировки 19-го микрорайона. Здание так и стоит без крыши. оно практически разрушено», — говорят в институте.

Инициативная группа сотрудников института написала об этой ситуации в администрацию президента РФ — и «все забегали». Московские власти подтвердили, что готовы провести обмен территорий после утверждения проекта планировки микрорайона. Здание института на Советской сносить не планируется, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Под снос в программе реновации 19-го микрорайона попадает та самая постройка на 1 Мая, считающаяся объектом недостроя. Город должен возместить снесенные площади институту — сколько снесли, столько и дать взамен. Планируется предоставить эти площади на территории рядом с существующим зданием института на Советской.

Проект реновации, или реконструкции, 19-го микрорайона — снос, строительство и сохранение зданий — обсудят на публичных слушаниях в октябре. Собрание участников слушаний состоится 29 октября в 19:00 в школе №2045 в корпусе 2312 — это 23-й микрорайон, недалеко от остановки «Зеленый бор».