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Префектура утвердила строительство сквозного проезда в 3 микрорайоне. Семь причин, почему это решение не вызывает доверия 25.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская администрация утвердила строительство сквозного проезда с Центрального проспекта на Московский проспект через проезд вдоль «Флейты». Возражения и предложения местных жителей признаны нецелесообразными. От строительства другого сквозного проезда — с Московского проспекта на Яблоневую аллею — отказались.

Согласно опубликованному заключению, в слушаниях приняли участие 2250 человек. При этом безоговорочно за проект высказались не менее 1420 человек (63%). Рассказываем, что не так с этими результатами, и почему решение зеленоградской градостроительной комиссии вызывает вопросы.

Странный состав участников

На этих слушаниях аномально много участников, которые только работают в районе, но не живут в нем. По району Матушкино голосов работающих вообще почти в два раза больше, чем голосов местных жителей. Как проверялась достоверность предоставленных данных о месте работы, неизвестно. Нормативные документы никак это не регламентируют. Во всех организациях 3Б микрорайона столько работающих не наберется. Значит, либо подписи недостоверны, либо это подписи сотрудников организаций, которые находятся в других микрорайонах Савёлок. Но какое тогда им дело до этого проезда? Возможно, это результат административного давления на работников бюджетных организаций.

Сомнительные подписи

Более 600 подписей против проекта, поданные на собрании в виде ксерокопий, не были учтены, потому что «невозможно установить подлинность подписей». Каким образом удостоверяли другие подписи, комиссия не уточняет. Практика показывает, что подобные проверки или не проходят вообще, или проходят крайне неформально.

Отказ от независимого контроля

Комиссия отказалась пригласить наблюдателей из числа местных жителей, чтобы исключить фальсификации при подсчете итогов слушаний. Более 90% участников опроса Zelenograd.ru считают, что это делает решение комиссии нелегитимным.

Ошибки в организации собрания

Часть желающих не смогли попасть на собрание участников слушаний из-за нехватки мест в зале управы. Комиссия, организующая слушания, знала, что на собрание придет много людей, но не перенесла его в здание школы, как это обычно делают в таких случаях.

Сокрытие информации

В официальном названии проекта упомянут только проезд вдоль «Флейты» (который одобрили), но внутри проекта есть еще проезд к Яблоневой аллее (который отклонили). То есть само название проекта не сооветствует его содержанию. Зачем так сделали, непонятно. Возможно, проезд на Яблоневую специально включили в проект только для того, чтобы потом от него отказаться, «отдав» протестующим. При этом, возможно, мнения против проекта в целом, но там, где особо была упомянута Яблоневая аллея, посчитали как голоса за проезд вдоль «Флейты».

Спешка в принятии решения

Обычно на подсчет голосов и публикацию протокола и заключения по результатам слушаний у комиссии уходит не меньше двух недель, а то и больше. В данном случае уложились в неделю. При этом председатель комиссии, он же префект Зеленограда Анатолий Смирнов, не принимал участие в работе комиссии. Заключение подписано его заместителем Дмитрием Морозовым. Почему такая спешка, почему для решения по такому важному вопросу нельзя было дождаться председателя комиссии, непонятно.

Слабая аргументация

На все аргументы против комиссия письменно ответила, что они нецелесообразны, с тремя стандартными формулировками. Первая — новые дороги нужны для новостроек 3-го микрорайона. То есть, это просто «неизбежность», как говорил префект. Вторая — пешеходы не пострадают, потому что «предусмотрены мероприятия по безопасности». Какие конкретно, не озвучили, кроме намерения устроить «лежачие полицейские». И третья — «строительство […] позволит перераспределить транспортные потоки внутри микрорайона». Тем самым, кстати, комиссия признает, что это строительство, а не просто «расширение проезда», как обозначено в проекте. Мнения специалистов (в том числе ГИБДД, ЦОДД, независимых экспертов), в рамках слушаний не были представлены.

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Поддерживаете ли вы решение комиссии: один проезд построить, от второго отказаться
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Проголосовали 1046 человек
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Обсуждение
Алексей Сафронов
Вчера, 14:59
Надежда только на организацию достаточно громкого шума и кляузы. Варианты с прямым действием, боюсь, совсем нереалистичны. (
Житель города Зеленоградец
Вчера, 19:18
Добились? Добились того, судя по голосованию, что вас раскололи надвое. Чего они и добивались. Те кто по второму проекту голосовали сейчас за, те кто во Флейте - проголосовали против. Их (горсоветовские) планы выполнены. И я даже не исключаю. что потому и два варианта было, чтобы от одного из них отказались. и приняли тот, ради которого всё и затевалось. Нет?
Житель города Зеленоградец
Вчера, 19:22
Хотите скажу одын важный вещь?
Обращайтесь в Прокуратуру. Только не в нашу, а сразу в Прокуратуру РФ. Пока нет ответа от неё - никто, даже горсовет не имеет право пошевелить даже пальцем. (это в теории). На самом деле легко никто и не обещал.
Чудин Паша
Вчера, 22:18
Кто бы сомневался. Еще на стадии собрания-голосования со 100%-ой уверенность писал, что если решили строить - то построят. Как "клали" - так и "кладут", только для вида "типа демократии", дают народу возможность возмущаться и выступать.
han LI JONS
11 часов назад
думаю проезд не нужен никому кроме тех кто купит квартиры в новых домах!!!для них можно просто сделать выезд на московский проспект и не париться... вот где они машины будут ставить это большой вопрос.
Igor K____
9 часов назад
"Флейта" - дом,окруженный автомагистралью,я о таком даже не слышал.То,что навязала префектура ,будет уже не внутридворовым проездом (прилегающей территорией),а полноценной дорогой,как Яблоневая или Савелкинский,где будут носится машины прямо рядом с жилыми подъездами
Сергей Иванов
8 часов назад
а в чем смысл ДУБЛИРУЮЩЕГО Савелкинский проезда? Чем просто "дворовый" плох? Нет, я понимаю что "лежачий полицейский" стоит 1млн., знак - 100 тыс., только жажда наживы дорожников из Армении движет?
Сергей Шапкин
4 часа назад
Я жил во "флейте" с 1969 года. Выехал в 1993. Мама живет там и сейчас. Проезд вдоль нее был в начале. Потом закрыли. Это тяжелый дом. Автомобилисты в башнях и сейчас "бедные люди" Как туда прорваться от "Центрального" и парковаться, когда закрыли парковки? Сомнения про сквозной проезд есть? Но когда закроют "дебильный переход через шесть полос у Префектуры и устранят "дежурство ДПС" на знак СТОП - этот вопрос исчезнет!!! Надо еще поставить "кирпич" и сделать одностороннее движение от спорт школы к 845-ой.Запретить движение Большегрузов на выезде на Московский проспект из Микрорайона. Развязка от "флейты" к Цертральному без новой дороги станет кошмаром не только для новоселов. От них уже никуда не деться, как не деться потом и от новых учеников новой школы с машинами их родителей. Думать надо не за... умом! А реально посмотреть на вещи. Проезд вдоль леса не нужен. А задыхаться от выхлопов будут те, кто проголосует пробки не только у 34-х башен, но и у выезда на Центральный. Сколько есть машин в этих корпусах, столько и будет, от отсутствия выезда они не уменьшатся. Сколько коптили, столько и будут коптить, только для выезда любого жителя как влево, так и вправо (а надо иногда поехать туда или обратно) путь уменьшиться на длинну "флейты" (в среднем. Считайте сами...
Владимир Комаров
4 часа назад
А кто-то сомневался? Теперь квартиры во Флейте будут ещё дешевле и это будет в итоге домом бичей, алкашей и гастарбайтеров. Там уже примерно такая обстановочка. Хорошо что это будет прямо рядом с префектурой :)

И для новых жителей в новых домах сюрпризик
Tina Аливи
3 часа назад
Эти вопросы нужно решать на стадии планирования застроек! А с такой плотностью строить дома - это вообще безумие! оно и порождает следующее безумие. И так до абсурда. Но тем, кого интересуют деньги, на мнение жителей наплевать. Поэтому возможны два варианта: 1. утереться; 2. Воевать до победы. )
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