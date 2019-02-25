Зеленоградская администрация утвердила строительство сквозного проезда с Центрального проспекта на Московский проспект через проезд вдоль «Флейты». Возражения и предложения местных жителей признаны нецелесообразными. От строительства другого сквозного проезда — с Московского проспекта на Яблоневую аллею — отказались.
Согласно опубликованному заключению, в слушаниях приняли участие 2250 человек. При этом безоговорочно за проект высказались не менее 1420 человек (63%). Рассказываем, что не так с этими результатами, и почему решение зеленоградской градостроительной комиссии вызывает вопросы.
На этих слушаниях аномально много участников, которые только работают в районе, но не живут в нем. По району Матушкино голосов работающих вообще почти в два раза больше, чем голосов местных жителей. Как проверялась достоверность предоставленных данных о месте работы, неизвестно. Нормативные документы никак это не регламентируют. Во всех организациях 3Б микрорайона столько работающих не наберется. Значит, либо подписи недостоверны, либо это подписи сотрудников организаций, которые находятся в других микрорайонах Савёлок. Но какое тогда им дело до этого проезда? Возможно, это результат административного давления на работников бюджетных организаций.
Более 600 подписей против проекта, поданные на собрании в виде ксерокопий, не были учтены, потому что «невозможно установить подлинность подписей». Каким образом удостоверяли другие подписи, комиссия не уточняет. Практика показывает, что подобные проверки или не проходят вообще, или проходят крайне неформально.
Комиссия отказалась пригласить наблюдателей из числа местных жителей, чтобы исключить фальсификации при подсчете итогов слушаний. Более 90% участников опроса Zelenograd.ru считают, что это делает решение комиссии нелегитимным.
Часть желающих не смогли попасть на собрание участников слушаний из-за нехватки мест в зале управы. Комиссия, организующая слушания, знала, что на собрание придет много людей, но не перенесла его в здание школы, как это обычно делают в таких случаях.
В официальном названии проекта упомянут только проезд вдоль «Флейты» (который одобрили), но внутри проекта есть еще проезд к Яблоневой аллее (который отклонили). То есть само название проекта не сооветствует его содержанию. Зачем так сделали, непонятно. Возможно, проезд на Яблоневую специально включили в проект только для того, чтобы потом от него отказаться, «отдав» протестующим. При этом, возможно, мнения против проекта в целом, но там, где особо была упомянута Яблоневая аллея, посчитали как голоса за проезд вдоль «Флейты».
Обычно на подсчет голосов и публикацию протокола и заключения по результатам слушаний у комиссии уходит не меньше двух недель, а то и больше. В данном случае уложились в неделю. При этом председатель комиссии, он же префект Зеленограда Анатолий Смирнов, не принимал участие в работе комиссии. Заключение подписано его заместителем Дмитрием Морозовым. Почему такая спешка, почему для решения по такому важному вопросу нельзя было дождаться председателя комиссии, непонятно.
На все аргументы против комиссия письменно ответила, что они нецелесообразны, с тремя стандартными формулировками. Первая — новые дороги нужны для новостроек 3-го микрорайона. То есть, это просто «неизбежность», как говорил префект. Вторая — пешеходы не пострадают, потому что «предусмотрены мероприятия по безопасности». Какие конкретно, не озвучили, кроме намерения устроить «лежачие полицейские». И третья — «строительство […] позволит перераспределить транспортные потоки внутри микрорайона». Тем самым, кстати, комиссия признает, что это строительство, а не просто «расширение проезда», как обозначено в проекте. Мнения специалистов (в том числе ГИБДД, ЦОДД, независимых экспертов), в рамках слушаний не были представлены.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
8 марта
скидка 10% на всё!
- В феврале и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.
Обращайтесь в Прокуратуру. Только не в нашу, а сразу в Прокуратуру РФ. Пока нет ответа от неё - никто, даже горсовет не имеет право пошевелить даже пальцем. (это в теории). На самом деле легко никто и не обещал.
И для новых жителей в новых домах сюрпризик