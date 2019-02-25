Зеленоградская администрация утвердила строительство сквозного проезда с Центрального проспекта на Московский проспект через проезд вдоль «Флейты». Возражения и предложения местных жителей признаны нецелесообразными. От строительства другого сквозного проезда — с Московского проспекта на Яблоневую аллею — отказались.

Согласно опубликованному заключению, в слушаниях приняли участие 2250 человек. При этом безоговорочно за проект высказались не менее 1420 человек (63%). Рассказываем, что не так с этими результатами, и почему решение зеленоградской градостроительной комиссии вызывает вопросы.