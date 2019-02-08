«Это вредительский проект» — аргументы против

Против строительства выступили, прежде всего, жители домов, стоящих непосредственно возле обсуждаемых проездов. Они привели множество аргументов, почему сквозные дороги опасны, и почему проект непродуман и неправилен в принципе. Суммируем их слова.

Вокруг очень много детей. Вдоль тупиковых проездов — от Яблоневой аллеи до корпуса 330 и от Московского проспекта к спортивной школе, между которыми пешеходная дорожка, — находятся детская поликлиника, детская спортивная школа, молочная кухня, три детских сада и две школы. Это место массового прохода родителей с детьми, детских групп из школ, детсадов и в поликлинику на диспансеризацию, родителей с колясками.

Дорожная инфраструктура не обеспечивает безопасность пешеходов. Проект нарушает ряд законов, в том числе «майский» указ президента РФ в части безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов, считает представитель корпуса 347. Автодорога — это не только проезд транспорта, но и дорожные знаки, фонари, припаркованные машины. Всё это будет на тротуаре, по которому идут в детские учреждения. При этом проектом не предусмотрены пешеходные ограждения — не проходят по метражу.

Нет расчета трафика. Проект в принципе не имеет смысла рассматривать без расчетов будущего трафика и конкретных парковочных мест после строительства сквозных проездов. По данным проектировщиков, на проезд вдоль «Флейты», когда он станет сквозным, перейдет 15% трафика с Савелкинского проезда. Но убедительных цифр и методов расчета они предоставить не смогли. В новые дома ЖК, по существующим подсчетам, приедет около пяти тысяч жителей.

Один из проездов не связан с новостройками. Предлагаемый проезд от Яблоневой аллеи к Московскому проспекту никак не связан с новым ЖК. От строящихся домов можно проехать на проспект между школой и детским садом (мимо спортшколы). Выезд возле спортшколы — это фактически одна полоса из-за припаркованных машин. Проще запретить парковку на выезде, чем строить целый проезд. Это же касается выезда от корпусов 331 и 330 на Яблоневую аллеею — в часы пик постоянные пробки из-за того, что ставят машины на проезжей части.

Выезд на Яблоневую аллею — выезд в никуда. Зачем жителям будущих домов выезд на Яблоневую аллею? Они будут ездить на работу в Москву, их интересует выезд на Московский проспект. А транзитным проездом будут пользоваться не жители 3 микрорайона, а все автомобилисты, чтобы срезать дорогу. То есть, поедут по дворам. То же касается сквозного проезда вдоль «Флейты» — им будут пользоваться как дублером Савелкинского. Проект не решает проблемы района, а усугубляет их.

Два метра от проезда до дома. Если устроят выезд с проезда вдоль «Флейты», он пройдет в двух метрах от корпуса 352. А поскольку им будут интенсивно пользоваться для выезда на Московский или Центральный проспекты — чтобы не ехать на Савелкинский, где частые заторы в часы пик, — там будут пробки. И старожилы, и жители новых домов будут страдать. «Это вредительский проект, — сказал житель корпуса 352. — Есть два пустыря с обоих концов „Флейты“ — стройте там, что хотите. Не стройте во дворах».

Выхлопные газы пойдут в квартиры. В корпусе 360 окна кухонь большинство квартир выходят в общий коридор, а наружная вентиляция выходит в проезд вдоль корпуса. С увеличением трафика выхлопные газы пойдут в квартиры жильцов.

Жилой квартал разрезается дорогами. Сквозные проезды разрезают 3 микрорайон автодорогами, при том, что он уже разрезан на две части Яблоневой аллеей. Ни один зеленоградский микрорайон не порезан столькими автодорогами.

Есть альтернативы. Если так нужны дополнительные дороги, можно восстановить проезд от корпуса 337 (там находится МФЦ) к корпусу 330. Он и был раньше, но потом дорогу сделали пешеходной.