Более двухсот человек пришли на слушания проекта в управу, многие не смогли даже попасть в зал. Жители массово высказались против строительства сквозных проездов в 3-м микрорайоне и добились, чтобы их представители приняли участие в подсчете голосов.
7 февраля в управе района Савелки обсуждали проект расширения проезда вдоль «Флейты» с устройством выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352 и устройство выезда с Яблоневой аллеи на Московский проспект путем соединения двух тупиковых проездов — у корпуса 330 и спортивной школы.
Первое, что потребовали пришедшие, — подключить двух жителей к работе окружной градостроительной комиссии, чтобы исключить фальсификации при подсчете итогов слушаний. Это было внесено в протокол как предложение. Кто конкретно от жителей будет участвовать в работе комиссии, пока обсуждается.
Проект дорожного строительства представил главный инженер института Генплана Москвы Михаил Крестмейн и начальник сектора того же института Ирина Глинская. Крестмейн назвал эти планы «недостроенной дорожной сетью квартала, которая должна быть достроена». По его мнению, проезд между Яблоневой аллеей и Московским проспектом «не был достроен исторически», когда застраивался квартал.
Проектировщики также обосновали необходимость строительства сквозных проездов нуждами будущих жителей строящегося жилого комплекса (шесть, а в перспективе восемь жилых домов за «Флейтой») и нуждами пожарных. «Нигде в Москве больше нет тупиковых проездов длиной 400-500 метров», сказал Крестмейн.
Еще один аргумент: в результате расширения проезда вдоль «Флейты» добавляется одна полоса, на которой разместят около 70 парковочных мест. При этом проект планировки в принципе не рассматривает вопросы размещения парковочных мест. Это выяснилось, когда жители стали задавать вопросы о других местах парковок после строительства сквозных проездов.
Против строительства выступили, прежде всего, жители домов, стоящих непосредственно возле обсуждаемых проездов. Они привели множество аргументов, почему сквозные дороги опасны, и почему проект непродуман и неправилен в принципе. Суммируем их слова.
Вокруг очень много детей. Вдоль тупиковых проездов — от Яблоневой аллеи до корпуса 330 и от Московского проспекта к спортивной школе, между которыми пешеходная дорожка, — находятся детская поликлиника, детская спортивная школа, молочная кухня, три детских сада и две школы. Это место массового прохода родителей с детьми, детских групп из школ, детсадов и в поликлинику на диспансеризацию, родителей с колясками.
Дорожная инфраструктура не обеспечивает безопасность пешеходов. Проект нарушает ряд законов, в том числе «майский» указ президента РФ в части безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов, считает представитель корпуса 347. Автодорога — это не только проезд транспорта, но и дорожные знаки, фонари, припаркованные машины. Всё это будет на тротуаре, по которому идут в детские учреждения. При этом проектом не предусмотрены пешеходные ограждения — не проходят по метражу.
Нет расчета трафика. Проект в принципе не имеет смысла рассматривать без расчетов будущего трафика и конкретных парковочных мест после строительства сквозных проездов. По данным проектировщиков, на проезд вдоль «Флейты», когда он станет сквозным, перейдет 15% трафика с Савелкинского проезда. Но убедительных цифр и методов расчета они предоставить не смогли. В новые дома ЖК, по существующим подсчетам, приедет около пяти тысяч жителей.
Один из проездов не связан с новостройками. Предлагаемый проезд от Яблоневой аллеи к Московскому проспекту никак не связан с новым ЖК. От строящихся домов можно проехать на проспект между школой и детским садом (мимо спортшколы). Выезд возле спортшколы — это фактически одна полоса из-за припаркованных машин. Проще запретить парковку на выезде, чем строить целый проезд. Это же касается выезда от корпусов 331 и 330 на Яблоневую аллеею — в часы пик постоянные пробки из-за того, что ставят машины на проезжей части.
Выезд на Яблоневую аллею — выезд в никуда. Зачем жителям будущих домов выезд на Яблоневую аллею? Они будут ездить на работу в Москву, их интересует выезд на Московский проспект. А транзитным проездом будут пользоваться не жители 3 микрорайона, а все автомобилисты, чтобы срезать дорогу. То есть, поедут по дворам. То же касается сквозного проезда вдоль «Флейты» — им будут пользоваться как дублером Савелкинского. Проект не решает проблемы района, а усугубляет их.
Два метра от проезда до дома. Если устроят выезд с проезда вдоль «Флейты», он пройдет в двух метрах от корпуса 352. А поскольку им будут интенсивно пользоваться для выезда на Московский или Центральный проспекты — чтобы не ехать на Савелкинский, где частые заторы в часы пик, — там будут пробки. И старожилы, и жители новых домов будут страдать. «Это вредительский проект, — сказал житель корпуса 352. — Есть два пустыря с обоих концов „Флейты“ — стройте там, что хотите. Не стройте во дворах».
Выхлопные газы пойдут в квартиры. В корпусе 360 окна кухонь большинство квартир выходят в общий коридор, а наружная вентиляция выходит в проезд вдоль корпуса. С увеличением трафика выхлопные газы пойдут в квартиры жильцов.
Жилой квартал разрезается дорогами. Сквозные проезды разрезают 3 микрорайон автодорогами, при том, что он уже разрезан на две части Яблоневой аллеей. Ни один зеленоградский микрорайон не порезан столькими автодорогами.
Есть альтернативы. Если так нужны дополнительные дороги, можно восстановить проезд от корпуса 337 (там находится МФЦ) к корпусу 330. Он и был раньше, но потом дорогу сделали пешеходной.
До 14 февраля включительно можно прийти в управу района Савелки (корпус 311), взять лист участника слушаний, заполнить его и оставить там же — его обязаны принять. Можно написать письмо со своим мнением о проекте в окружную градостроительную комиссию zelao-gradstroy@mos.ru.
После 14 февраля журнал учета участников слушаний (он находился в управе с 26 января по 2 февраля) и листы участников собрания будут переданы управой в градостроительную комиссию, которая займется подсчетом голосов и подведением итогов. По окончании результаты — протокол и итоги — опубликуют на сайте префектуры в разделе «градостроительная деятельность» (колонка слева).
На собрании 7 февраля сотрудники управы спрашивали спрашивали у пришедших паспорта и записывали адреса в журнал учета. Жители настойчиво интересовались, как будут считать голоса, и будут ли учтены голоса людей, купивших квартиры в строящемся жилом комплексе? Глава управы Андрей Макшанцев заверил, что мнения дольщиков строительства учитываться не будут.
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вот как могли планировать участок дороги около 200-300 метров 60 лет назад ? какая же пурга...