Требование о привлечении жителей района Савелки в работу окружной градостроительной комиссии прозвучало на собрании участников слушаний, где обсуждался проект строительства двух сквозных проездов на Московский проспект — с Яблоневой аллеи и проезда вдоль «Флейты». Это включили в протокол, но комиссия отказалась допускать жителей к своей работе. Якобы это не предусмотрено нормативными документами. На самом деле предусмотрено.

«Участие представителей […] в оформлении протокола либо заключения о результатах публичных слушаний, а также включение их в состав окружной комиссии не предусмотрено» , — такой ответ Zelenograd.ru получил от зампрефекта Дмитрия Морозова. Всё, на что имеет право обычный гражданин, по мнению Морозова, — участвовать в слушаниях, ознакомиться с протоколом и получить его копию.

Он ссылается на постановление правительства Москвы №270 и распоряжение префектуры, утверждающее состав комиссии. То есть ничего не мешает префекту внести изменение в свое собственное распоряжение о составе комиссии, которую он сам и возглавляет. Нормативные документы здесь не причем — только нежелание.

Кроме того, окружная комиссия имеет право кого угодно приглашать на свои заседания, создавать рабочие группы, привлекать к работе экспертов. В общем, никаких ограничений на привлечение представителей жителей к работе комиссии, хотя бы по одному вопросу, не существует.