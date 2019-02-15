Требование о привлечении жителей района Савелки в работу окружной градостроительной комиссии прозвучало на собрании участников слушаний, где обсуждался проект строительства двух сквозных проездов на Московский проспект — с Яблоневой аллеи и проезда вдоль «Флейты». Это включили в протокол, но комиссия отказалась допускать жителей к своей работе. Якобы это не предусмотрено нормативными документами. На самом деле предусмотрено.
«Участие представителей […] в оформлении протокола либо заключения о результатах публичных слушаний, а также включение их в состав окружной комиссии не предусмотрено» , — такой ответ Zelenograd.ru получил от зампрефекта Дмитрия Морозова. Всё, на что имеет право обычный гражданин, по мнению Морозова, — участвовать в слушаниях, ознакомиться с протоколом и получить его копию.
Он ссылается на постановление правительства Москвы №270 и распоряжение префектуры, утверждающее состав комиссии. То есть ничего не мешает префекту внести изменение в свое собственное распоряжение о составе комиссии, которую он сам и возглавляет. Нормативные документы здесь не причем — только нежелание.
Кроме того, окружная комиссия имеет право кого угодно приглашать на свои заседания, создавать рабочие группы, привлекать к работе экспертов. В общем, никаких ограничений на привлечение представителей жителей к работе комиссии, хотя бы по одному вопросу, не существует.
Депутаты района Савелки, рассмотрев проект, призвали отказаться от его части — строительства сквозного проезда через третий микрорайон от Московского проспекта к Яблоневой аллее. Сейчас это два проезда, называемых проектировщиками тупиковыми, между ними пешеходная дорожка. В этом месте сконцентрировано несколько детских учреждений. А вторую дорогу — расширение проезда вдоль корпуса 360 с устройством выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352 — депутаты одобрили, но с рекомендательными поправками. А именно, предусмотреть при реконструкции максимальное количество бесплатных парковочных мест для жителей близлежащих домов и «дополнительные мероприятия по ограничению сквозного проезда и скоростного режима».
Решение было принято после визита к главе муниципального округа Савелки Ирине Юдахиной инициативной группы жителей третьего микрорайона. Они подробно изложили свои возражения против строительства сквозных проездов. В частности, говорилось о том, что непродуманный проект сквозного проезда между Яблоневой аллеей и Московским проспектом фактически дублирует улицу Юности и будет транзитным проездом в жилой зоне на месте пешего маршрута в детские учреждения.
Зеленоградские власти, объясняя необходимость строительства дорог, говорят, что они нужны будущим жителям строящегося ЖК «Зеленоград сити» — это шесть многоэтажных домов, а в перспективе ещё два. Но жители домов возле стройки массово высказываются против сквозных дорог — по ним поедет транзитный транспорт.
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