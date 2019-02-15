Комментировать
Префектура не разрешила жителям участвовать в подсчете голосов по дорожному строительству в 3-м микрорайоне 15.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Требование о привлечении жителей района Савелки в работу окружной градостроительной комиссии прозвучало на собрании участников слушаний, где обсуждался проект строительства двух сквозных проездов на Московский проспект — с Яблоневой аллеи и проезда вдоль «Флейты». Это включили в протокол, но комиссия отказалась допускать жителей к своей работе. Якобы это не предусмотрено нормативными документами. На самом деле предусмотрено.

«Участие представителей […] в оформлении протокола либо заключения о результатах публичных слушаний, а также включение их в состав окружной комиссии не предусмотрено» , — такой ответ Zelenograd.ru получил от зампрефекта Дмитрия Морозова. Всё, на что имеет право обычный гражданин, по мнению Морозова, — участвовать в слушаниях, ознакомиться с протоколом и получить его копию.

Он ссылается на постановление правительства Москвы №270 и распоряжение префектуры, утверждающее состав комиссии. То есть ничего не мешает префекту внести изменение в свое собственное распоряжение о составе комиссии, которую он сам и возглавляет. Нормативные документы здесь не причем — только нежелание.

Кроме того, окружная комиссия имеет право кого угодно приглашать на свои заседания, создавать рабочие группы, привлекать к работе экспертов. В общем, никаких ограничений на привлечение представителей жителей к работе комиссии, хотя бы по одному вопросу, не существует.

Читайте также
Публичные слушания для «чайников». Как защитить нормальную жизнь в своем районе

Депутаты района Савелки, рассмотрев проект, призвали отказаться от его части — строительства сквозного проезда через третий микрорайон от Московского проспекта к Яблоневой аллее. Сейчас это два проезда, называемых проектировщиками тупиковыми, между ними пешеходная дорожка. В этом месте сконцентрировано несколько детских учреждений. А вторую дорогу — расширение проезда вдоль корпуса 360 с устройством выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352 — депутаты одобрили, но с рекомендательными поправками. А именно, предусмотреть при реконструкции максимальное количество бесплатных парковочных мест для жителей близлежащих домов и «дополнительные мероприятия по ограничению сквозного проезда и скоростного режима».

Решение было принято после визита к главе муниципального округа Савелки Ирине Юдахиной инициативной группы жителей третьего микрорайона. Они подробно изложили свои возражения против строительства сквозных проездов. В частности, говорилось о том, что непродуманный проект сквозного проезда между Яблоневой аллеей и Московским проспектом фактически дублирует улицу Юности и будет транзитным проездом в жилой зоне на месте пешего маршрута в детские учреждения.

Зеленоградские власти, объясняя необходимость строительства дорог, говорят, что они нужны будущим жителям строящегося ЖК «Зеленоград сити» — это шесть многоэтажных домов, а в перспективе ещё два. Но жители домов возле стройки массово высказываются против сквозных дорог — по ним поедет транзитный транспорт.

Читайте также
Местные жители забраковали проект строительства сквозных проездов в 3 микрорайоне. Как это было
Будут ли у вас сомнения в легитимности решения комисии, если независимые наблюдатели не будут привлечены к её работе?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 201 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В феврале и всегда!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама