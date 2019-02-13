Расширение проезда вдоль «Флейты» с выездом на Московский проспект — да, но с условиями

Проект реконструкции Г-образного проезда вдоль «Флейты» депутаты одобрили. В нынешнем виде эти планы подразумевают расширение дороги на одну полосу со стороны строящегося коммерческого жилого комплекса, устройство вдоль третьей полосы около 70-ти парковочных мест и строительство выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352.

Депутаты предложили предусмотреть при реконструкции максимальное количество бесплатных парковочных мест для жителей близлежащих домов и «дополнительные мероприятия по ограничению сквозного проезда и скоростного режима» на этой дороге. Пока без конкретики — как именно предлагают ограничить проезд.

По подсчетам проектировщиков (правда, не подкрепленных конкретными данными расчетов), на проезд вдоль «Флейты» перейдет 15% транспорта с Савелкинского проезда, если построят сквозную дорогу.

Решение направлено в окружную градостроительную комиссию, которая и будет принимать решение по итогам слушаний.