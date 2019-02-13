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Депутаты призвали отказаться от строительства сквозного проезда через третий микрорайон 13.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Депутаты района Савёлки после обращения жителей предложили отказаться от соединения Московского проспекта и Яблоневой аллеи новым проездом через третий микрорайон. Расширение проезда вдоль «Флейты» и устройство выезда на Московский проспект они одобрили, но с рядом условий.

Строительство двух сквозных проездов в третьем микрорайоне депутаты обсудили 12 февраля. Публичные слушания этого проекта закончатся 14 февраля, поэтому мнение депутатов будет учтено.

Соединение Московского проспекта и Яблоневой аллеи — нет

От соединения двух проездов у корпуса 330 и спортивной школы №111, между которыми сейчас пешеходная дорожка, депутаты предложили отказаться. Решение принято коллегиально, учитывает сложность транспортной ситуации, возникающей вследствие застройки микрорайона, сообщила Zelenograd.ru глава муниципального округа Савелки Ирина Юдахина.

В период слушаний инициативная группа жителей третьего микрорайона побывала на приёме у Юдахиной и подробно изложила свои возражения против строительства сквозных проездов. В частности, говорилось о том, что непродуманный проект сквозного проезда между Яблоневой аллеей и Московским проспектом фактически дублирует улицу Юности и будет транзитным проездом в жилой зоне на месте пешего маршрута в детские учреждения. Здесь находятся детская поликлиника, детско-юношеская спортивная школа, два детских сада, школа, молочная кухня.

Расширение проезда вдоль «Флейты» с выездом на Московский проспект — да, но с условиями

Проект реконструкции Г-образного проезда вдоль «Флейты» депутаты одобрили. В нынешнем виде эти планы подразумевают расширение дороги на одну полосу со стороны строящегося коммерческого жилого комплекса, устройство вдоль третьей полосы около 70-ти парковочных мест и строительство выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352.

Депутаты предложили предусмотреть при реконструкции максимальное количество бесплатных парковочных мест для жителей близлежащих домов и «дополнительные мероприятия по ограничению сквозного проезда и скоростного режима» на этой дороге. Пока без конкретики — как именно предлагают ограничить проезд.

По подсчетам проектировщиков (правда, не подкрепленных конкретными данными расчетов), на проезд вдоль «Флейты» перейдет 15% транспорта с Савелкинского проезда, если построят сквозную дорогу.

Решение направлено в окружную градостроительную комиссию, которая и будет принимать решение по итогам слушаний.

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