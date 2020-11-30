Началось общественное обсуждение строительства кафе напротив 20 микрорайона 30.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Строительство здания, где откроют кафе или ресторан, запланировано в проекте реновации 19-го микрорайона. Его хотят возвести у дороги между 19 и 20-м микрорайонами — напротив корпуса 2032 и «народного гаража» (корпус 2036). Сейчас на этом месте газон и деревья. Обсуждать эти планы могут живущие и работающие в районе Крюково.

Кафе предлагается строить на участке площадью 1400 квадратных метров. Предельная высота будущего здания — 10 метров. Судя по проектной картинке, рядом устроят парковку. Здание для общепита значилось в проекте реновации 19-го микрорайона, но как коммерческий проект одобрено мэрией отдельно. Участок выставят на торги, но после проведения общественного обсуждения. Оно нужно, поскольку меняется вид разрешенного использования участка — с фактического на капитальное строительство.

Электронное обсуждение проекта началось и продлится на «Активном гражданине» до 13 декабря включительно. Кроме живущих и работающих в Крюково, принять участие в обсуждении могут депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.

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Метки:
строительство, рестораны и кафе, микрорайон 20, микрорайон 19, реновация, улица лётчицы тарасовой
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