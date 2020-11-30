Кафе предлагается строить на участке площадью 1400 квадратных метров. Предельная высота будущего здания — 10 метров. Судя по проектной картинке, рядом устроят парковку. Здание для общепита значилось в проекте реновации 19-го микрорайона, но как коммерческий проект одобрено мэрией отдельно. Участок выставят на торги, но после проведения общественного обсуждения. Оно нужно, поскольку меняется вид разрешенного использования участка — с фактического на капитальное строительство.

Электронное обсуждение проекта началось и продлится на «Активном гражданине» до 13 декабря включительно. Кроме живущих и работающих в Крюково, принять участие в обсуждении могут депутаты района, депутаты Мосгордумы, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также жилых и нежилых помещений, расположенных в Крюково. Электронные слушания доступны только зарегистрированным на mos.ru пользователям, при этом в личном кабинете в разделе «Мои документы» должны быть указаны паспортные данные и номер СНИЛС. Также надо подтвердить своё проживание (регистрацию) или адрес работы в районе.