Строительство ресторана или кафе на улице Летчицы Тарасовой запланировано проектом реновации 19-го микрорайона, который прошлой осенью обсуждали на общественных слушаниях, а в августе мэр его утвердил.
На торги выставят участок площадью 0,14 гектара напротив корпуса 2032 — чуть дальше остановки «Овражная улица». «На нём может быть построен объект общепита суммарной поэтажной площадью 700 квадратных метров», — сообщает Москомстройинвест. Как обозначено на эскизе застройки 19-го микрорайона, предполагаемая высота здания — три этажа.
Перед аукционом проект «внесения изменений в правила землепользования и застройки» в отношении этой территории вынесут на электронные общественные обсуждения. О каких именно изменениях идёт речь, когда здание общепита уже есть в утверждённых эскизах, ведомство не уточняет. Правда, в более ранних документах этот же участок фигурировал как «спортивно-рекреационный», а кафе или ресторан в планах отсутствовали.
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