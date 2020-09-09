}
Участок под кафе напротив 20-го микрорайона выставят на торги после общественного обсуждения 09.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Строительство ресторана или кафе на улице Летчицы Тарасовой запланировано проектом реновации 19-го микрорайона, который прошлой осенью обсуждали на общественных слушаниях, а в августе мэр его утвердил.

На торги выставят участок площадью 0,14 гектара напротив корпуса 2032 — чуть дальше остановки «Овражная улица». «На нём может быть построен объект общепита суммарной поэтажной площадью 700 квадратных метров», — сообщает Москомстройинвест. Как обозначено на эскизе застройки 19-го микрорайона, предполагаемая высота здания — три этажа.

Перед аукционом проект «внесения изменений в правила землепользования и застройки» в отношении этой территории вынесут на электронные общественные обсуждения. О каких именно изменениях идёт речь, когда здание общепита уже есть в утверждённых эскизах, ведомство не уточняет. Правда, в более ранних документах этот же участок фигурировал как «спортивно-рекреационный», а кафе или ресторан в планах отсутствовали.

Читайте также
Многоэтажки, детские сады, школа, поликлиника, бассейн. Что снесут и построят в 19-м микрорайоне

Подписывайтесь на новости 20-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Нужно ли новое кафе в строящемся микрорайоне?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 18 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 20, публичные слушания, микрорайон 19, реновация, торги
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Участок под кафе напротив 20-го микрорайона выставят на торги после общественного обсуждения Новости
Строительство фармзавода «Биокад» завершено в зеленоградской промзоне Алабушево. Здесь создадут более 100 рабочих мест и начнут выпуск «жизненно необходимых» лекарств Новости
Чёрный заяц (или кролик) ест траву на Берёзовой аллее Жизнь
Зеленоградские штангистки заняли первые места в популярном турнире. Секция тяжёлой атлетики приглашает детей на бесплатные тренировки Новости
Из огня во 2 микрорайоне спасли человека. Пожар начался из-за его сигареты Новости
Какие дни будут выходными в 2021 году Новости
На улице Каменка запретили левый поворот из-за нового светофора Новости
Строить мусоросжигательный завод в Хметьево будет турецкая корпорация «Енигюн». Работы начнут уже в этом году Новости
Истории про Середниково — глава 5. Где в усадьбе пел Шаляпин, чьё имя носит платформа Фирсановка и как «строгановцы» учили местных краснодеревщиков Истории
Дело о нападении на подростков из-за окрашенных волос передали в Следственный комитет. Delivery Club уже опознал своего курьера Новости
Местный житель заподозрил рабочих в продаже плитки для капремонта их дома. Те ответили, что отдают жильцам, которые хотят делать ремонт сами Новости
Пандус-обрубок на станции Крюково обещают переделать к октябрю. На подрядчика подали в суд Новости
Храм Александра Невского победил пожарное депо в голосовании о названии близлежащей остановки Новости
Двое мужчин напали на группу подростков в 20 микрорайоне. Им не понравился цвет их волос Новости
В пожаре в 7 микрорайоне погибли три человека Новости
Бассейн в МИЭТе открылся для оздоровительного и спортивного плавания Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру