Строительство ресторана или кафе на улице Летчицы Тарасовой запланировано проектом реновации 19-го микрорайона, который прошлой осенью обсуждали на общественных слушаниях, а в августе мэр его утвердил.

На торги выставят участок площадью 0,14 гектара напротив корпуса 2032 — чуть дальше остановки «Овражная улица». «На нём может быть построен объект общепита суммарной поэтажной площадью 700 квадратных метров», — сообщает Москомстройинвест. Как обозначено на эскизе застройки 19-го микрорайона, предполагаемая высота здания — три этажа.