В 19-м микрорайоне снесут почти все старые дома и построят новые, многоэтажные. Два уже построили. Постановление мэра утверждает также строительство новых общественных зданий и дорог. Дворы собираются закрыть от машин, но всё может измениться. Этот проект обсуждался прошлой осенью на публичных слушаниях. Рассказываем подробно об утвержденном проекте.
19-й микрорайон — это территория между железной дорогой и 20 микрорайоном площадью 47 гектар, застроенная в основном пятиэтажками. Документ, подписанный мэром Сергеем Собяниным, утверждает запланированный ранее снос старых домов. Это дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. Корпус 1925 оставят на месте.
Также решено снести здания ГИБДД (куда переедет), недостроенное здание Института проблем проектирования в микроэлектронике на улице 1-го Мая (история вопроса), магазин мебели (Заводская, дом 18, строение 11), строительный магазин на Овражной, дом 17А, производственное здание на улице Радио, дом 23, строение 9, склады на Заводской, дом 1. административное здание на улице 1-го Мая, дом 7, ряд инженерных сооружений и центральный тепловой пункт, попадающие в зону строительства.
После публичных слушаний реновации 19-го микрорайона Москомархитектура обещала доработать проект. В новом постановлении утверждено строительство школы на 825 мест (в проекте их было 600) и двух детских садов на 200 и 250 мест (в проекте было 100 и 350 соответственно). Во втором детсаду обещают сделать бассейн. Параметры будущей детской поликлиники те же — 320 посещений в смену. Остальное тоже без изменений: физкультурно-оздоровительный комплекс (планировалось с бассейном, но в постановлении бассейна нет), административное здание, общественно-деловой центр, культурный центр, два торговых объекта.
С парковками тоже изменений нет — утверждено строительство двух многоуровневых гаражей на 300 и 621 машиномест. Один разместят на улице Заводской возле железной дороги, второй — возле пересечения Заводской и Овражной улиц. Будут реконструированы улицы Заводская, 1-го Мая, построены новые проезды внутри микрорайона — всё, как и ранее планировалось. Утверждено строительство велодорожек (где конкретно, не указывается).
Из проекта исключили территорию природного комплекса. Это административный нюанс — другой проект, которым занимается департамент природопользования. Здесь планируется создание особо охраняемой природной территории.
После реконструкции в 19-м микрорайоне будет жить около 11 тысяч человек. Сейчас жителей, по официальным данным, 5400. Во время публичных слушаний авторы проекта не называли конкретных чисел, поэтому мы посчитали сами.
19-й микрорайон планируют строить по принципу «двор без машин» — когда парковки вынесены из дворов на «территорию, примыкающую к улично-дорожной сети», на внешний периметр. Это общий принцип строительства жилых кварталов по программе реновации — во всяком случае, в данный момент. Многоуровневые паркинги на 921 машиноместо будут платными — других сейчас не делают. Есть два подземных гаража в корпусах 1934 и 1935, всего на 104 места, и тоже платные. Это не значит, что в других домах подземные паркинги сделать невозможно, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Будут они или нет, решается при проектировании конкретного дома. В постановлении также упоминается устройство парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов и «в составе улично-дорожной сети» — без конкретных параметров.
Мы посчитали, исходя из сегодняшних условий, что после завершения реновации 19-го микрорайона там будет по меньшей мере 3850 машин. Даже если предположить, что все платные места будут заполнены (а этого не будет, признают чиновники, — слишком дорого), в самом идеальном варианте разместить больше 3650 машин в новом районе не получится.
Конкретных дат переселения жителей и сноса старых домов сейчас нет, но определены этапы по годам. Первыми — с 2020 до 2024 года — в новые дома переедут жители домов 4А, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16 по улице Заводской.
В 2025—2028 годах запланировано переселение жителей домов 2, 4, 6 по Заводской, дома 6 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина, домов 2,4 на улице 1-го Мая, домов 2,4 на улице Вторая Пятилетка, домов 2, 4, 6 на улице Советской. Дома 2 и 10 на Крупской — 2029-2032 годы.
Сейчас в 19-м микрорайоне построены и почти готовы к вводу в эксплуатацию два новых дома — корпуса 1934 и 1935. Заселение планируется начать в декабре 2020-го — январе 2021-го. В числе первых снесут дома 8 и 14 на Заводской.
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Интересно, куда всё-таки переедет ГИБДД.