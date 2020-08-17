19-й микрорайон — это территория между железной дорогой и 20 микрорайоном площадью 47 гектар, застроенная в основном пятиэтажками. Документ, подписанный мэром Сергеем Собяниным, утверждает запланированный ранее снос старых домов. Это дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина. Корпус 1925 оставят на месте.

Также решено снести здания ГИБДД (куда переедет), недостроенное здание Института проблем проектирования в микроэлектронике на улице 1-го Мая (история вопроса), магазин мебели (Заводская, дом 18, строение 11), строительный магазин на Овражной, дом 17А, производственное здание на улице Радио, дом 23, строение 9, склады на Заводской, дом 1. административное здание на улице 1-го Мая, дом 7, ряд инженерных сооружений и центральный тепловой пункт, попадающие в зону строительства.

После публичных слушаний реновации 19-го микрорайона Москомархитектура обещала доработать проект. В новом постановлении утверждено строительство школы на 825 мест (в проекте их было 600) и двух детских садов на 200 и 250 мест (в проекте было 100 и 350 соответственно). Во втором детсаду обещают сделать бассейн. Параметры будущей детской поликлиники те же — 320 посещений в смену. Остальное тоже без изменений: физкультурно-оздоровительный комплекс (планировалось с бассейном, но в постановлении бассейна нет), административное здание, общественно-деловой центр, культурный центр, два торговых объекта.

С парковками тоже изменений нет — утверждено строительство двух многоуровневых гаражей на 300 и 621 машиномест. Один разместят на улице Заводской возле железной дороги, второй — возле пересечения Заводской и Овражной улиц. Будут реконструированы улицы Заводская, 1-го Мая, построены новые проезды внутри микрорайона — всё, как и ранее планировалось. Утверждено строительство велодорожек (где конкретно, не указывается).



Из проекта исключили территорию природного комплекса. Это административный нюанс — другой проект, которым занимается департамент природопользования. Здесь планируется создание особо охраняемой природной территории.