К документам прикреплены приложения, где зафиксированы конкретные замечания и предложения, в том числе против проекта. Большая их часть касается уплотнения застройки в результате строительства нового многоэтажного жилья, высоты домов и недостаточного количества парковок после реновации. Ответы комиссии стандартные: «Высота застройки составляет 7—14 этажей с отдельными акцентами до 23 этажей, что соответствует архитектурному стилю района Крюково и не противоречит действующим градостроительным нормам. Плотность застройки квартала реновации — 13,7 тыс. кв. м/га, что соответствует требованиям СП 42.13330.2011».

Что касается парковок, то акцент делается на будущее строительство двух многоэтажных гаражей и ещё двух подземных гаражей. Отмечается, что «предусмотрено максимальное размещение наземных парковок вне дворовых пространств». Это так называемый принцип «дворы без машин», когда парковки выносятся за пределы жилого квартала или въезд машин во дворы ограничивают. Об этом говорилось на собрании участников слушаний. «Все [запланированные] жилые дома расположены в радиусе не более 500 метров от [запланированных] многоуровневых парковок», — говорится в выводах комиссии.

А ещё, возможно, будут парковки на Привокзальной площади, но в рамках ввода Московских центральных диаметров (МЦД-3 Зеленоград — Раменское), потому что это транспортно-пересадочный узел, а проект МЦД предполагает устройство инфраструктуры вокруг пригородных станций.

Ещё одно частое возражение — колодцеобразные дворы и дома, в которых будет некомфортно и шумно. Это замечание отклоняют с мотивировкой «в проекте применяется полузамкнутая планировочная система застройки с использованием угловых блок-секций для защиты дворов от ветра».

Опасаются и затемнения из-за близости домов, на это отвечают, что проект прошёл проверку на соответствие нормам инсоляции.

Вопрос о том, сколько в итоге будет жителей 19-го микрорайона после реновации, остался без конкретных ответов. Поэтому мы посчитали это сами.

Около 30 участников слушаний предложили отложить этот проект и вернуться к утвержденному в 2012 году проекту планировки 19-го микрорайона. Тогда предлагалось снести пятиэтажки и построить 14—17-этажные дома для переселения жителей. Жилья планировалось построить меньше, архитектурно-планировочное решение было несколько иным, а подземные гаражи предполагалось делать под каждым новым домом. Эти предложения не приняли, поскольку тот проект делался «под инвестора», а нынешний «под реновацию» — под городскую программу с конкретными задачами и параметрами.

Один человек предложил построить винно-водочный завод, но и это предложение отклонили :-).