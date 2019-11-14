В префектуре одобрили проект планировки территории и правила землепользования и застройки для 19-го микрорайона — это результат публичных слушаний, завершившихся в начале ноября. Многочисленные замечания, под которыми подписалось более двухсот человек, в префектуре просто не стали рассматривать.
Почему это важно. Одобрение проекта планировки открывает дорогу к реновации микрорайона Зеленограда со старейшими домами. Здесь запланирован самый масштабный снос жилья и самое масштабное строительство новых домов по программе реновации. Этот проект изменит жизнь не только пяти с половиной тысяч жителей 19-го микрорайона, но и тех, чьи дома снесут в рамках программы реновации в других микрорайонах, а также тех, кто живёт по-соседству, — вместе с домами построят множество социальных объектов: школу, детсады, поликлинику, спорткомплекс. Кроме того, в этом проекте власти, впервые в Зеленограде, попытаются радикально решить проблему парковки — дворы просто закроют для машин.
Что дальше. Комитет по архитектуре и градостроительству должен доработать проект планировки 19-го микрорайона, а потом его должно утвердить правительство Москвы. После этого фонд реновации Москвы займётся непосредственно подготовкой к строительству, точные сроки сейчас неизвестны. Но важней, что к концу года столичные власти обещали опубликовать порядок переселения — какие дома будут снесены и переселены в первую очередь, куда переедут их жильцы.
В районе Крюково одновременно обсуждалось два проекта: сама планировка территории 19-го микрорайона (масштабный снос жилья и строительство новых домов и зданий по программе реновации) и проект внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы (в части проекта планировки 19-го микрорайона). Потому что раньше была (и сейчас есть) одна планировка микрорайона, а сейчас сделали новую под реновацию — значит, надо изменить данные в ПЗЗ. На экспозиции в управе и собрании участников слушаний в школе обсуждалось одно и то же — что снесут, что построят, что сохранят, — но составлено два протокола и два заключения, как будто прошло два обсуждения.
В первом протоколе (проект планировки) указано, что в слушаниях участвовали 349 человек, из которых 242 — жители района Крюково, 93 — работники предприятий района Крюково. Остальные — правообладатели земельных участков, районные депутаты и жители других районов. Во втором протоколе (изменения в ПЗЗ) — уже 376 человек, из которых 259 — жители района Крюково, 87 — работники предприятий района Крюково, а 16 живут и работают в других (каких?) районах и потому не являются участниками слушаний. 349 человек из первого протокола оставили 664 предложения и замечания. 376 из второго — 618.
В заключении итогов слушаний по проекту планировки указано, что 466 участников слушаний высказались за проект: «План хороший. Очень надеюсь на реализацию в самые реально возможные сроки. Возражений нет. Предложений нет. Поддерживаю инициативу, реновацию. За. Одобряю. Согласен. За реновацию». В заключении по изменениям в ПЗЗ таковых 445.
Жительница Крюково Элла Анфимова после собрания предоставила окружной комиссии 30 листов замечаний к проекту с 211 подписями, но комиссия не внесла их в протокол. Аргументы: нельзя установить подлинность подписей, а Анфимова не подтвердила полномочия «по представлению письменных предложений и замечаний в комиссию от лица указанных граждан». Замечания касались неравномерного распределения застройки. повышенной этажности домов, нецелевого использования «земли спального микрорайона» (отказ от сноса частных домов и части нежилых зданий).
К документам прикреплены приложения, где зафиксированы конкретные замечания и предложения, в том числе против проекта. Большая их часть касается уплотнения застройки в результате строительства нового многоэтажного жилья, высоты домов и недостаточного количества парковок после реновации. Ответы комиссии стандартные: «Высота застройки составляет 7—14 этажей с отдельными акцентами до 23 этажей, что соответствует архитектурному стилю района Крюково и не противоречит действующим градостроительным нормам. Плотность застройки квартала реновации — 13,7 тыс. кв. м/га, что соответствует требованиям СП 42.13330.2011».
Что касается парковок, то акцент делается на будущее строительство двух многоэтажных гаражей и ещё двух подземных гаражей. Отмечается, что «предусмотрено максимальное размещение наземных парковок вне дворовых пространств». Это так называемый принцип «дворы без машин», когда парковки выносятся за пределы жилого квартала или въезд машин во дворы ограничивают. Об этом говорилось на собрании участников слушаний. «Все [запланированные] жилые дома расположены в радиусе не более 500 метров от [запланированных] многоуровневых парковок», — говорится в выводах комиссии.
А ещё, возможно, будут парковки на Привокзальной площади, но в рамках ввода Московских центральных диаметров (МЦД-3 Зеленоград — Раменское), потому что это транспортно-пересадочный узел, а проект МЦД предполагает устройство инфраструктуры вокруг пригородных станций.
Ещё одно частое возражение — колодцеобразные дворы и дома, в которых будет некомфортно и шумно. Это замечание отклоняют с мотивировкой «в проекте применяется полузамкнутая планировочная система застройки с использованием угловых блок-секций для защиты дворов от ветра».
Опасаются и затемнения из-за близости домов, на это отвечают, что проект прошёл проверку на соответствие нормам инсоляции.
Вопрос о том, сколько в итоге будет жителей 19-го микрорайона после реновации, остался без конкретных ответов. Поэтому мы посчитали это сами.
Около 30 участников слушаний предложили отложить этот проект и вернуться к утвержденному в 2012 году проекту планировки 19-го микрорайона. Тогда предлагалось снести пятиэтажки и построить 14—17-этажные дома для переселения жителей. Жилья планировалось построить меньше, архитектурно-планировочное решение было несколько иным, а подземные гаражи предполагалось делать под каждым новым домом. Эти предложения не приняли, поскольку тот проект делался «под инвестора», а нынешний «под реновацию» — под городскую программу с конкретными задачами и параметрами.
Один человек предложил построить винно-водочный завод, но и это предложение отклонили :-).