Подробно

Почему говорят о четырехкратном увеличение? На публичных слушаниях были озвучены существующие данные и перспектива реновации: сейчас на этой территории 109 тысяч квадратных метров жилой площади и 41 тысяча кв.м нежилой. Сносится 98,70 тысяч кв. м жилых площадей. После реновации будет 462 тысячи кв.м площадей, из них жилой недвижимости 389 тысяч кв.м.

Когда говорят о жилой площади, имеют в виду площадь жилых домов в габаритах наружных стен — то есть, всё пространство внутри зданий вместе с холлами, лифтами, лестницами. На основе этих чисел можно было сделать вывод — плотность застройки 19 микрорайона увеличивается более чем в четыре раза. Но значит ли это, что и число жителей увеличится в четыре раза? Это мы и выясняли.

Исходные данные.

На основе данных управляющей компании мы знаем, что в сносимых домах общая площадь квартир — 74648 кв.м., всего 1703 квартиры (средняя площадь квартиры 43,4 кв.м.).

Проектов новых домов в 19-м микрорайоне пока нет, но для расчетов мы взяли параметры строящегося по программе реновации корпуса 934 — его параметры уже известны. Его площадь в наружных стенах — 18,7 тысяч кв.м, общая площадь квартир — 11 тысяч кв.м. Итого соотношение жилой и общей площади 0,59.

В доме 182 квартиры, таким образом средняя площадь квартиры в новом доме будет 60,4 кв.м. Все эти числа нам потом пригодятся.

В чем разница между старыми домами и новыми?

Сейчас в домах под снос нет лифтов и мусоропроводов, а в новых всё это будет. За счёт этого увеличивается общая площадь зданий.

Кроме того, надо иметь в виду увеличение жилой площади для переселения (по сравнению с существующими квартирами) — примерно на 30 процентов. Площадь увеличивается, потому чт в новых квартирах будут больше кухни и холлы

Также закладываются площади на докупку квадратных метров (если переселенцы хотят увеличить свою жилплощадь). По опыту прежней волны переселения из пятиэтажек таких желающих было около 20%. Сейчас рассчитывают примерно на такое же количество.

Расчеты