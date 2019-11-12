Сколько людей будет жить в 19 микрорайоне после реновации? Подсчет «Зеленоград.ру» 12.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Основным вопросом предстоящей реновации 19 микрорайона Зеленограда — сноса старых домов и строительства новых — остаётся хотя бы примерное количество новых жителей и увеличение плотности застройки. Во время обсуждения проекта планировки называли пугающие цифры, по которым можно было сделать вывод о четырёхкратном увеличении числа жителей. Понятных ответов от авторов проекта не прозвучало, поэтому разбирались в перспективах сами.

Коротко

По нашим данным сейчас в 19-м микрорайоне живет около 5400 человек. Когда все новые дома построят и заселят, в них будет жить около 11 тысяч человек. Примерно столько же людей живет в 1-м или 20-м микрорайонах при такой же площади — нельзя сказать, что 19-й станет «переуплотненным» микрорайонам.

Подробно

Почему говорят о четырехкратном увеличение? На публичных слушаниях были озвучены существующие данные и перспектива реновации: сейчас на этой территории 109 тысяч квадратных метров жилой площади и 41 тысяча кв.м нежилой. Сносится 98,70 тысяч кв. м жилых площадей. После реновации будет 462 тысячи кв.м площадей, из них жилой недвижимости 389 тысяч кв.м.

Когда говорят о жилой площади, имеют в виду площадь жилых домов в габаритах наружных стен — то есть, всё пространство внутри зданий вместе с холлами, лифтами, лестницами. На основе этих чисел можно было сделать вывод — плотность застройки 19 микрорайона увеличивается более чем в четыре раза. Но значит ли это, что и число жителей увеличится в четыре раза? Это мы и выясняли.

Исходные данные.

  • На основе данных управляющей компании мы знаем, что в сносимых домах общая площадь квартир — 74648 кв.м., всего 1703 квартиры (средняя площадь квартиры 43,4 кв.м.).
  • Проектов новых домов в 19-м микрорайоне пока нет, но для расчетов мы взяли параметры строящегося по программе реновации корпуса 934 — его параметры уже известны. Его площадь в наружных стенах — 18,7 тысяч кв.м, общая площадь квартир — 11 тысяч кв.м. Итого соотношение жилой и общей площади 0,59.
  • В доме 182 квартиры, таким образом средняя площадь квартиры в новом доме будет 60,4 кв.м. Все эти числа нам потом пригодятся.

В чем разница между старыми домами и новыми?

  • Сейчас в домах под снос нет лифтов и мусоропроводов, а в новых всё это будет. За счёт этого увеличивается общая площадь зданий.
  • Кроме того, надо иметь в виду увеличение жилой площади для переселения (по сравнению с существующими квартирами) — примерно на 30 процентов. Площадь увеличивается, потому чт в новых квартирах будут больше кухни и холлы
  • Также закладываются площади на докупку квадратных метров (если переселенцы хотят увеличить свою жилплощадь). По опыту прежней волны переселения из пятиэтажек таких желающих было около 20%. Сейчас рассчитывают примерно на такое же количество.

Расчеты

  • Вычисляем суммарную площадь квартир в новых домах. Для этого берем площадь жилых домов 389 тысяч кв.м. и умножаем на коэффициент 0,59, который мы получили для дома в 9-м микрорайоне — получаем 230 тысяч кв.м.
  • Считаем сколько это будет квартир: 230 тысяч кв.м. делим на среднюю площадь квартиры в новом доме 60,4 кв.м. — получаем 3800 квартир.
  • Узнаем, сколько дополнительных квартир будет. Из общего числа новых квартир 3800 вычитаем число квартир в снесенных домах 1703 — округляем для красоты и получаем 2100 квартир.
  • Для самопроверки посчитаем число дополнительных квартир иначе. Возьмем расчетную суммарную площадь квартир в новых домах 230 тысяч кв.м., вычтем из нее суммарную площадь существующих квартир 74648 кв.м, увеличенную на 30% (на столько увеличится площадь за счет больших кухонь и холлов), и поделим на ожидаемую среднюю площадь квартиры в новом доме 60,4 кв.м. — округляем для красоты и получаем 2200 квартир. С учетом того, что кто-то будет докупать метры, всё сходится.
  • Переведем эти квартиры в людей. Сначала узнаем, сколько в среднем человек живет в одной квартире сейчас. Поделим число жителей 5400 на число существующих квартир 1828 (включая корпус 1925, который сносить не будут) — получаем 2,95.
  • Наконец, можем узнать число людей в новом микрорайоне: 3800 квартир умножаем на среднее число людей в квартире 2,95 — округляем для красоты и получаем 11200 человек. Из них около 6200 человек — переселенцы из из других микрорайонов Зеленограда или покупатели коммерческого жилья.

В конце этого года власти обещали определиться с переселением по реновации — жители каких домов куда и когда поедут. Тогда и станет понятно, сколько площадей и людей будет в 19 микрорайоне, отмечают в Москомархитектуре. Правда, сроки реновации чётко не определены, как и временной разрыв между сносом старых домов и строительством новых.

Читайте также
Многоэтажки, детские сады, школа, поликлиника, бассейн. Что снесут и построят в 19 микрорайоне
Нормально ли, что число жителей 19 микрорайона после реновации увеличится вдвое?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 87 человек
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сколько людей будет жить в 19 микрорайоне после реновации? Подсчет «Зеленоград.ру» Ответы
В Андреевке пропали брат и сестра Новости
Фантастические фотографии самолетов на мосту через Шереметьевское шоссе Жизнь
Пешехода пренебрегшего подземным переходом сбила машина Новости
Пропала 51-летняя жительница Солнечногорска Татьяна Заводская Пожалуйста, помогите найти Новости
На Озерной аллее появились новые участки, где запрещена парковка Новости
Чтобы узаконить деятельность медцентра на Центральной площади, объявили публичные слушания. История здания, которое строили для одного, а используют для другого Истории
Почему во всех новостройках делают мусоропроводы, хотя по мнению властей это мешает раздельному сбору мусора? Истории
Для самокатов, роликов и скейтов разработали правила дорожного движения. В чем суть изменений и что думают эксперты? Истории
«Совпадение? Не думаю». Как связаны пожар и потоп, случившиеся в одном подъезде в один день? Истории
Пробка на Солнечной аллее и «старом мосту» из-за замены разметки Новости
Местные жители пять лет пытаются заблокировать сквозной проезд в Андреевке. Раньше там ставили бетонные блоки, а теперь прокалывают шины Истории
В Зеленограде открылась служба психологической поддержки для больных раком Новости
Префектура проигнорировала неудобные вопросы о пожароопасном утеплителе в зеленоградских домах Новости
Опросы МТППК показали, что пассажиров электричек не раздражают торговцы и музыканты Новости
После публикации «Зеленоград.ру» уволен супервайзер магазина «Пятерочка» Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру