Основным вопросом предстоящей реновации 19 микрорайона Зеленограда — сноса старых домов и строительства новых — остаётся хотя бы примерное количество новых жителей и увеличение плотности застройки. Во время обсуждения проекта планировки называли пугающие цифры, по которым можно было сделать вывод о четырёхкратном увеличении числа жителей. Понятных ответов от авторов проекта не прозвучало, поэтому разбирались в перспективах сами.
По нашим данным сейчас в 19-м микрорайоне живет около 5400 человек. Когда все новые дома построят и заселят, в них будет жить около 11 тысяч человек. Примерно столько же людей живет в 1-м или 20-м микрорайонах при такой же площади — нельзя сказать, что 19-й станет «переуплотненным» микрорайонам.
Почему говорят о четырехкратном увеличение? На публичных слушаниях были озвучены существующие данные и перспектива реновации: сейчас на этой территории 109 тысяч квадратных метров жилой площади и 41 тысяча кв.м нежилой. Сносится 98,70 тысяч кв. м жилых площадей. После реновации будет 462 тысячи кв.м площадей, из них жилой недвижимости 389 тысяч кв.м.
Когда говорят о жилой площади, имеют в виду площадь жилых домов в габаритах наружных стен — то есть, всё пространство внутри зданий вместе с холлами, лифтами, лестницами. На основе этих чисел можно было сделать вывод — плотность застройки 19 микрорайона увеличивается более чем в четыре раза. Но значит ли это, что и число жителей увеличится в четыре раза? Это мы и выясняли.
Исходные данные.
- На основе данных управляющей компании мы знаем, что в сносимых домах общая площадь квартир — 74648 кв.м., всего 1703 квартиры (средняя площадь квартиры 43,4 кв.м.).
- Проектов новых домов в 19-м микрорайоне пока нет, но для расчетов мы взяли параметры строящегося по программе реновации корпуса 934 — его параметры уже известны. Его площадь в наружных стенах — 18,7 тысяч кв.м, общая площадь квартир — 11 тысяч кв.м. Итого соотношение жилой и общей площади 0,59.
- В доме 182 квартиры, таким образом средняя площадь квартиры в новом доме будет 60,4 кв.м. Все эти числа нам потом пригодятся.
В чем разница между старыми домами и новыми?
- Сейчас в домах под снос нет лифтов и мусоропроводов, а в новых всё это будет. За счёт этого увеличивается общая площадь зданий.
- Кроме того, надо иметь в виду увеличение жилой площади для переселения (по сравнению с существующими квартирами) — примерно на 30 процентов. Площадь увеличивается, потому чт в новых квартирах будут больше кухни и холлы
- Также закладываются площади на докупку квадратных метров (если переселенцы хотят увеличить свою жилплощадь). По опыту прежней волны переселения из пятиэтажек таких желающих было около 20%. Сейчас рассчитывают примерно на такое же количество.
Расчеты
- Вычисляем суммарную площадь квартир в новых домах. Для этого берем площадь жилых домов 389 тысяч кв.м. и умножаем на коэффициент 0,59, который мы получили для дома в 9-м микрорайоне — получаем 230 тысяч кв.м.
- Считаем сколько это будет квартир: 230 тысяч кв.м. делим на среднюю площадь квартиры в новом доме 60,4 кв.м. — получаем 3800 квартир.
- Узнаем, сколько дополнительных квартир будет. Из общего числа новых квартир 3800 вычитаем число квартир в снесенных домах 1703 — округляем для красоты и получаем 2100 квартир.
- Для самопроверки посчитаем число дополнительных квартир иначе. Возьмем расчетную суммарную площадь квартир в новых домах 230 тысяч кв.м., вычтем из нее суммарную площадь существующих квартир 74648 кв.м, увеличенную на 30% (на столько увеличится площадь за счет больших кухонь и холлов), и поделим на ожидаемую среднюю площадь квартиры в новом доме 60,4 кв.м. — округляем для красоты и получаем 2200 квартир. С учетом того, что кто-то будет докупать метры, всё сходится.
- Переведем эти квартиры в людей. Сначала узнаем, сколько в среднем человек живет в одной квартире сейчас. Поделим число жителей 5400 на число существующих квартир 1828 (включая корпус 1925, который сносить не будут) — получаем 2,95.
- Наконец, можем узнать число людей в новом микрорайоне: 3800 квартир умножаем на среднее число людей в квартире 2,95 — округляем для красоты и получаем 11200 человек. Из них около 6200 человек — переселенцы из из других микрорайонов Зеленограда или покупатели коммерческого жилья.
В конце этого года власти обещали определиться с переселением по реновации — жители каких домов куда и когда поедут. Тогда и станет понятно, сколько площадей и людей будет в 19 микрорайоне, отмечают в Москомархитектуре. Правда, сроки реновации чётко не определены, как и временной разрыв между сносом старых домов и строительством новых.