Вместо старого малоэтажного жилья в 9 и 19 микрорайонах строят и будут строить многоэтажки. Это значит, что людей в микрорайоне станет больше. Мэрия объяснила, чем вызвано это решение.
Об этажности строящихся домов по программе реновации на слушаниях в Мосгордуме рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, отвечая на претензии депутатов — в начале программы власти обещали не строить высотки для переселения жителей пятиэтажек. «Вопрос плотности и этажности прямо связан с волной переселения. Чем больше квартир на участке мы построим, тем быстрее расселим район», цитирует Хуснуллина РИА Новости. Он также добавил, что 12-18-этажные дома строить дешевле, а дома выше 75 метров из-за специальных технических требований обходятся дороже.
Избыток квартир продадут по рыночным ценам. В 2017 году, когда власти утвердили программу реновации, речь шла о переселении жителей из старых малоэтажных домов в равноценную квартиру, денежной компенсации за жильё и возможности докупить дополнительные квадратные метры в стартовых домах. Впрочем, тогда же мэр Сергей Собянин сообщил, что излишки квартир в новых домах будут продавать. «Продажи нового жилья в рамках реновации, в том числе с помощью ипотеки, это перспектива, скажем, 2019-2020 года. К этому времени мы поймем более точно и объем строительства, и скорость реализации программы, и экономику, и процентные ставки [льготной ипотеки]», — сказал Собянин в интервью ТАСС.
В Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 старых дома в 9, 10 и 19 микрорайонах. Первые стартовые дома строят возле Солнечной аллеи и Георгиевского проспекта, они будут 14-этажными.
29 октября пройдёт собрание участников публичных слушаний, где обсудят проект реконструкции и реновации 19 микрорайона. Здесь снесут почти все жилые дома и построят 22 новых. Вдоль Заводской улицы предлагается построить в основном 14-этажные дома, на улице 1-го Мая — 9-12-этажные. В проекте четыре 22-этажных и три 23-этажных дома. Слушания пройдут в 19:00 в школе №2045 в корпусе 2312. Регистрация участников слушаний начнется в 18:30.
Хорошо, что в 9-м хотя бы есть лес и Сходня, а то застроили бы всё до 12-го и до МИЭТа с таким рвением.