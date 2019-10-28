Об этажности строящихся домов по программе реновации на слушаниях в Мосгордуме рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, отвечая на претензии депутатов — в начале программы власти обещали не строить высотки для переселения жителей пятиэтажек. «Вопрос плотности и этажности прямо связан с волной переселения. Чем больше квартир на участке мы построим, тем быстрее расселим район», цитирует Хуснуллина РИА Новости. Он также добавил, что 12-18-этажные дома строить дешевле, а дома выше 75 метров из-за специальных технических требований обходятся дороже.

Избыток квартир продадут по рыночным ценам. В 2017 году, когда власти утвердили программу реновации, речь шла о переселении жителей из старых малоэтажных домов в равноценную квартиру, денежной компенсации за жильё и возможности докупить дополнительные квадратные метры в стартовых домах. Впрочем, тогда же мэр Сергей Собянин сообщил, что излишки квартир в новых домах будут продавать. «Продажи нового жилья в рамках реновации, в том числе с помощью ипотеки, это перспектива, скажем, 2019-2020 года. К этому времени мы поймем более точно и объем строительства, и скорость реализации программы, и экономику, и процентные ставки [льготной ипотеки]», — сказал Собянин в интервью ТАСС.