Сколько места вдоль дорог

Проектом нового микрорайона предусмотрено строительство внутриквартальных проездов общей длиной 4,4 километра. Приплюсуем к ним общую длину основных дорог 19-го микрорайона, вдоль которых можно парковаться и которые в рамках реконструкции будут расширять, — Заводской, Советской, 1-го Мая, 2-й Пятилетки, Георгиевского проспекта — это примерно 2,2 километра. Улицу Радио в расчет не берем — парковаться там негде; то же самое с улицей Лётчицы Тарасовой — эта дорога уже готовая, и немногочисленные парковки вдоль нее заняты жителями 20-го микрорайона. Суммируем и получаем 6,6 км.

Стандартная длина машино-места при параллельной парковке на дороге — 5 метров. Если представить, что машины можно будет ставить по обеим сторонам этих дорог на всём их протяжении, — поместится: 6600 метров * 2 стороны дороги / 5 метров на машину = 2640 машин. Конечно, в реальности будет гораздо меньше — парковаться с обеих сторон всех улиц никто не даст, а возле автобусных остановок, пешеходных переходов и т. п. парковаться запрещено правилами. Но мы оптимисты.