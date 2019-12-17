19-й микрорайон ждёт масштабная реконструкция в рамках программы реновации — снос почти всех жилых домов и строительство новых многоэтажных. При этом дворы будут закрыты для машин — машины можно будет оставлять вдоль улиц и на платных паркингах. Проектировщики не назвали, сколько будет машино-мест, но мы посчитали это за них. Мест не хватит даже по самым оптимистичным подсчётам, а в реальности проблемы с парковкой могут быть как минимум у каждой второй машины.
Чтобы понять ситуацию с парковками, нужно знать, сколько человек будет жить в новом микрорайоне после завершения реконструкции. Эти данные проектировщики тоже не назвали, поэтому мы подсчитали сами. Получилось 11 тысяч человек. Надо отметить, что в этих расчетах мы берем самый оптимистичный сценарий, то есть число машин максимально занижаем, а число парковочных мест максимально завышаем.
Уровень автомобилизации в Москве (соотношение личных машин и людей) по официальной статистике — примерно 350 машин на тысячу жителей. Скорее всего больше (называлось и 400 машин на тысячу), но, как говорили, мы оптимисты. Итого на 11 тысяч жителей обновленного микрорайона получается 3850 машин, которые надо где-то разместить. Конечно, такое количество машин появится не сразу, а когда микрорайон будет полностью построен и заселён. А теперь поищем, где столько машин могут припарковаться.
19-й микрорайон планируют строить по принципу «двор без машин» — когда парковки вынесены из дворов на «территорию, примыкающую к улично-дорожной сети», на внешний периметр. Это общий принцип строительства жилых кварталов по программе реновации. Во дворах могут просто поставить шлагбаумы. Парковаться предлагают вдоль внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, а также в подземных и многоуровневых паркингах.
Проектом нового микрорайона предусмотрено строительство внутриквартальных проездов общей длиной 4,4 километра. Приплюсуем к ним общую длину основных дорог 19-го микрорайона, вдоль которых можно парковаться и которые в рамках реконструкции будут расширять, — Заводской, Советской, 1-го Мая, 2-й Пятилетки, Георгиевского проспекта — это примерно 2,2 километра. Улицу Радио в расчет не берем — парковаться там негде; то же самое с улицей Лётчицы Тарасовой — эта дорога уже готовая, и немногочисленные парковки вдоль нее заняты жителями 20-го микрорайона. Суммируем и получаем 6,6 км.
Стандартная длина машино-места при параллельной парковке на дороге — 5 метров. Если представить, что машины можно будет ставить по обеим сторонам этих дорог на всём их протяжении, — поместится: 6600 метров * 2 стороны дороги / 5 метров на машину = 2640 машин. Конечно, в реальности будет гораздо меньше — парковаться с обеих сторон всех улиц никто не даст, а возле автобусных остановок, пешеходных переходов и т. п. парковаться запрещено правилами. Но мы оптимисты.
Обещаны многоуровневые гаражи на Заводской возле железной дороги на 300 и 621 место, также два подземных гаража в будущих домах всего на 104 места. Итого 1025 мест. Они будут платными, и проектировщики прямо говорят, что эти стоянки не будут востребованы жителями. Они дорогие и, по опыту, в Зеленограде такие не покупают. Первый проект реконструкции 19-го микрорайона предполагал подземные парковки под каждым жилым домом. Но потом в правительстве Москвы посчитали, что это не нужно — именно в Зеленограде. Такие парковки не заполнены, это видно по программе «народный гараж», сообщил депутатам района Крюково Андрей Станкевич, начальник зеленоградской проектно-планировочной мастерской ГлавАПУ Москомархитектуры. Но предположим, что все эти 1025 мест будут заполнены — ведь мы оптимисты.
Итак, всего ожидается 3850 машин, для которых есть только 3665 мест. Даже при наших чрезвычайно оптимистичных подсчетах не хватает почти 200 мест, а на самом деле дефицит, видимо, составит в разы больше: места в платных паркингах будут простаивать, а парковок вдоль дорог будет совсем немного. Похоже, концепция «двор без машин» приведёт к тому, что больше половины машин не найдет места для парковки.
«19-й микрорайон для меня пока смотрится трагично в плане архитектурно-планировочных решений, связанных с парковками, — сказал в интервью „Зеленоград.ру“ префект Анатолий Смирнов. — Если нам удалось, причём это было исключение для всей Москвы, частично решить проблему парковок в домах 9-го микрорайона района за счёт подземных стоянок, то здесь у нас борьба ещё вся впереди. Потому что предложения [платных парковок] в 19-м будут, но они будут иметь печальную судьбу. Если, конечно, психология людей не изменится».
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