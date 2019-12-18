Московские власти утвердили ещё три адреса для строительства новых домов для переселения жителей из старых: Заводская улица, дома 8 и 14, а также корпус 927. Там построят многоэтажные дома, а те, что сейчас находятся по этим адресам, снесут. Строительство новых домов планируется не раньше 2022 года.

Адреса утверждены постановлением правительства Москвы №1707. «Участки подобраны, документация в работе, и если все получится, то с большой долей вероятности эти дома первыми пойдут под снос», — сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Дома 8 и 14 по Заводской улице — пятиэтажки 1963 и 1965 года постройки, без лифта, всего в них 134 квартиры. Корпус 927 — пятиэтажка 1967 года постройки, тоже без лифта, в ней 79 квартир.

На месте домов 8 и 14 на Заводской улице запроектированы жилые дома от 12 до 22 этажей. Проект реконструкции 19-го микрорайона обсуждался на публичных слушаниях. Какой дом — или дома — построят на месте корпуса 927, пока неизвестно. Но, как показывает практика, строят в основном многоэтажки, в том числе из нескольких секций. Между корпусом 927 и соседним 926-м — не более 30 метров. Рядом с 927-м — местные проезды с выездом на Солнечную аллею и Панфиловский проспект. Позади корпуса — уличная парковка, деревья, детская площадка.

Проект планировки территории под застройку на месте корпуса 927, вероятно, будут обсуждать на публичных слушаниях, сказали в префектуре, — поскольку надо будет вносить изменения в правила землепользования и застройки. Хотя жилой дом у Солнечной аллеи строится почти год без всяких слушаний. В апреле обсудили только межевание квартала, чтобы утвердить границы участков трех новых домов, детского сада и других участков между Солнечной аллеей и местным проездом внутри 9-го микрорайона. На вопрос, зачем это нужно, если стройка уже началась, власти ответили: «Этот пустырь был определен под застройку еще в 1998 году».

Новые места застройки уже появились на карте стартовых площадок реновации. Площадка в 9-м микрорайоне обозначена на месте 926-го, а не 927-го корпуса.