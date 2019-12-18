Московские власти утвердили ещё три адреса для строительства новых домов для переселения жителей из старых: Заводская улица, дома 8 и 14, а также корпус 927. Там построят многоэтажные дома, а те, что сейчас находятся по этим адресам, снесут. Строительство новых домов планируется не раньше 2022 года.
Адреса утверждены постановлением правительства Москвы №1707. «Участки подобраны, документация в работе, и если все получится, то с большой долей вероятности эти дома первыми пойдут под снос», — сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Дома 8 и 14 по Заводской улице — пятиэтажки 1963 и 1965 года постройки, без лифта, всего в них 134 квартиры. Корпус 927 — пятиэтажка 1967 года постройки, тоже без лифта, в ней 79 квартир.
На месте домов 8 и 14 на Заводской улице запроектированы жилые дома от 12 до 22 этажей. Проект реконструкции 19-го микрорайона обсуждался на публичных слушаниях. Какой дом — или дома — построят на месте корпуса 927, пока неизвестно. Но, как показывает практика, строят в основном многоэтажки, в том числе из нескольких секций. Между корпусом 927 и соседним 926-м — не более 30 метров. Рядом с 927-м — местные проезды с выездом на Солнечную аллею и Панфиловский проспект. Позади корпуса — уличная парковка, деревья, детская площадка.
Проект планировки территории под застройку на месте корпуса 927, вероятно, будут обсуждать на публичных слушаниях, сказали в префектуре, — поскольку надо будет вносить изменения в правила землепользования и застройки. Хотя жилой дом у Солнечной аллеи строится почти год без всяких слушаний. В апреле обсудили только межевание квартала, чтобы утвердить границы участков трех новых домов, детского сада и других участков между Солнечной аллеей и местным проездом внутри 9-го микрорайона. На вопрос, зачем это нужно, если стройка уже началась, власти ответили: «Этот пустырь был определен под застройку еще в 1998 году».
Новые места застройки уже появились на карте стартовых площадок реновации. Площадка в 9-м микрорайоне обозначена на месте 926-го, а не 927-го корпуса.
Первые шесть многоэтажек по программе реновации в Зеленограде должны быть построены в 2020—2021 году. Это корпуса в 9-м микрорайоне у Солнечной аллеи — 934, 935, 936, — и в 19-м микрорайоне возле Георгиевского проспекта — 1934, 1935 и 1936. Вероятно, в эти корпуса по мере их готовности и заселят жителей корпуса 927 и домов 8 и 14 по Заводской. Куда кого конкретно — пока не сказали. Московские власти пообещали определиться с программой сноса и переселения по реновации до конца этого года, но официально озвучены только строительные планы, а не сроки сноса домов и переселения жителей.
Всего в Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 дома:
- в 9-м микрорайоне — корпуса 925, 926, 927;
- в 10-м микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя;
- в 18-м микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810;
- в 19-м микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице; дома 2, 4, 6 на Советской улице; дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки; дома 2 и 4 на улице 1 Мая; дома 2, 6 и 10 на улице Крупской; дом 1 на улице Ленина.