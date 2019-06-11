Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта и последующие строительные работы на сумму 1,4 миллиарда рублей. Сроки этих работ совпадают с проектированием и строительством будущего соседнего корпуса 936. В документах конкурса не указано количество этажей и квартир в корпусе 935, только общий технические параметры. Судя по ним, 935-й будет ниже 14-этажного 936-го (предельная высота здания — 40 и 50 метров соответственно). В подземной парковке планируется 114 машиномест (в 936-м — 150). При этом в сметном расчете приведен в качестве аналога корпус 934, больший по площади и объему строительства.

Квартиры в новом доме будут с отделкой, нежилые помещения на первом этаже — без неё. Возле дома должны устроить парковки, но количество мест не уточняется. Так же, как и количество деревьев, которые придется вырубить для стройки: «Предусмотреть (при необходимости) вырубку/пересадку зеленых насаждений для освобождения площадки строительства». Сейчас на этом месте часть большой автостоянки, которая раньше была платной (другую часть займет корпус 936), газон и деревья.

Между «Перекрестком» и автостоянкой, а значит, возле будущего корпуса 935, есть свободный участок с газоном и деревьями. Он отдан под «перспективное строительство гаража». Скорее всего, там будет обычная уличная бесплатная парковка, сказали ранее в окружной администрации. А в перспективе — если будет продолжена программа строительства «народных» гаражей, она может стать и многоуровневой.

Планируемые сроки начала стройки — март 2020 года, окончания — апрель 2022-го. Примерно такие же, как и у корпуса 936. В 9 микрорайоне сейчас строится первый дом по программе реновации, корпус 934, — между «Перекрестком» и детским садом. Пока там роют котлован. Генподрядчик строительства — ООО «Альтстрой». Работы должны завершить в сентябре 2021 года.