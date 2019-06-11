В марте 2020 года у Солнечной аллеи на месте автостоянки, рядом с «Перекрестком» планируют начать строить корпус 935. Одновременно с ним будут строить ещё один корпус — 936. Эти дома предназначены для переселения жильцов из старых пятиэтажек.
Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта и последующие строительные работы на сумму 1,4 миллиарда рублей. Сроки этих работ совпадают с проектированием и строительством будущего соседнего корпуса 936. В документах конкурса не указано количество этажей и квартир в корпусе 935, только общий технические параметры. Судя по ним, 935-й будет ниже 14-этажного 936-го (предельная высота здания — 40 и 50 метров соответственно). В подземной парковке планируется 114 машиномест (в 936-м — 150). При этом в сметном расчете приведен в качестве аналога корпус 934, больший по площади и объему строительства.
Квартиры в новом доме будут с отделкой, нежилые помещения на первом этаже — без неё. Возле дома должны устроить парковки, но количество мест не уточняется. Так же, как и количество деревьев, которые придется вырубить для стройки: «Предусмотреть (при необходимости) вырубку/пересадку зеленых насаждений для освобождения площадки строительства». Сейчас на этом месте часть большой автостоянки, которая раньше была платной (другую часть займет корпус 936), газон и деревья.
Между «Перекрестком» и автостоянкой, а значит, возле будущего корпуса 935, есть свободный участок с газоном и деревьями. Он отдан под «перспективное строительство гаража». Скорее всего, там будет обычная уличная бесплатная парковка, сказали ранее в окружной администрации. А в перспективе — если будет продолжена программа строительства «народных» гаражей, она может стать и многоуровневой.
Планируемые сроки начала стройки — март 2020 года, окончания — апрель 2022-го. Примерно такие же, как и у корпуса 936. В 9 микрорайоне сейчас строится первый дом по программе реновации, корпус 934, — между «Перекрестком» и детским садом. Пока там роют котлован. Генподрядчик строительства — ООО «Альтстрой». Работы должны завершить в сентябре 2021 года.
Три дома возле Солнечной аллеи строятся по программе сноса пятиэтажек и переселения жителей в новые дома. В 9 микрорайоне три пятиэтажки — корпуса 925, 926 и 927. В программу сноса также попали пятиэтажки на улице Гоголя в 10 микрорайоне. Кого куда будут переселять, пока неизвестно — в Зеленограде жителей идущих по снос домов могут переселить в новые в пределах округа, а не района. По той же программе строятся два дома в 19 микрорайоне.
Всего в Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 дома:
- В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
- В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
- В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
- В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
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