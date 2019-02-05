Строительство корпуса 934 началось в январе между корпусом 900 и детским садом. Это будет 14-этажный трехсекционный дом на 182 квартиры с подземной стоянкой на 93 места. Квартиры будут с отделкой. В плане застройки также устройство кругового пожарного проезда вокруг дома с выездом на улично-дорожную сеть, устройство металлического ограждения, тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории возле здания. Окончание строительства планируется летом 2021 года.

По соседству, на месте большой автостоянки вдоль Солнечной аллеи построят еще два дома для переселения жителей из старых домов — корпуса 935 и 936. После чего три пятиэтажки — корпуса 925, 926 и 927 — снесут. Точные сроки строительства и сноса сейчас не определены, как и порядок переселения из пятиэтажек. Кого и куда расселят, московские власти обещают сказать до конца этого года.

Читатели Zelenograd.ru в ходе опроса в ноябре прошлого года разделились в мнениях по поводу стройки: 58% высказались, что относятся к строительству посреди старого микрорайона плохо, «Не надо у нас ничего строить», а 38% - хорошо, «Люди будут жить в новых домах».