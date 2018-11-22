Корпус 934 начнут строить в декабре между корпусом 900 («Перекресток») и детским садом. Это будет 14-этажный трехсекционный дом на 182 квартиры с подземной стоянкой. Его строят про программе реновации — сноса старого жилья и переселения жильцов в новое.

Больше всего в новом доме будет двухкомнатных квартир — 124. Однокомнатных будет 30, трехкомнатных 28. Плюс, три квартиры для инвалидов. По сравнению с проектными расчетами, уменьшено количество машиномест в подземном паркинге, со 101 до 93, а также общая площадь квартир. Квартиры будут с отделкой.

Стройка предполагает устройство кругового пожарного проезда вокруг дома с выездом на улично-дорожную сеть, устройство металлического ограждения, тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории возле здания. По планам, окончание строительства — лето 2021 года.

В 9 микрорайоне планируют построить еще два дома для переселения жителей старых домов. На карте стартовых площадок корпус 936 стоит возле дороги напротив поворота на «старый» мост. 935 — рядом с ним, ближе к «Перекрестку» и нынешней автостоянке, 934 — за ним.