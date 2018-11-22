Корпус 934 начнут строить в декабре между корпусом 900 («Перекресток») и детским садом. Это будет 14-этажный трехсекционный дом на 182 квартиры с подземной стоянкой. Его строят про программе реновации — сноса старого жилья и переселения жильцов в новое.
Больше всего в новом доме будет двухкомнатных квартир — 124. Однокомнатных будет 30, трехкомнатных 28. Плюс, три квартиры для инвалидов. По сравнению с проектными расчетами, уменьшено количество машиномест в подземном паркинге, со 101 до 93, а также общая площадь квартир. Квартиры будут с отделкой.
Стройка предполагает устройство кругового пожарного проезда вокруг дома с выездом на улично-дорожную сеть, устройство металлического ограждения, тротуаров и пешеходных дорожек, озеленение территории возле здания. По планам, окончание строительства — лето 2021 года.
В 9 микрорайоне планируют построить еще два дома для переселения жителей старых домов. На карте стартовых площадок корпус 936 стоит возле дороги напротив поворота на «старый» мост. 935 — рядом с ним, ближе к «Перекрестку» и нынешней автостоянке, 934 — за ним.
На месте будущих домов находится открытая стоянка, принадлежащая фирме «Виктория ПГТО», на ней более 500 машиномест. Её закроют — по мнению властей, это совершенно законно.
Кроме 9 микрорайона дома по программе реновации строят в 19-м. Корпуса 1934 и 1935 скоро начнут строить на пустыре около Георгиевского проспекта.
Жители каких корпусов переедут в новые дома в 9 и 19 микрорайонах, пока неизвестно. Об очередности расселения обещают известить до конца 2019 года. «Очередность расселения зависит не от местоположения района, а от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки, — пояснил ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. — Прямо сейчас расписать на 15 лет вперед, кто куда поедет, очень сложно». В домах, идущих под снос и ожидающих своей очереди, власти обещают делать поддерживающий ремонт за свой счет.
В Зеленограде в программу реновации вошли 34 дома:
- В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
- В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
- В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
- В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
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