На строительство 14-этажного дома на 91 квартиру с подземной парковкой на 54 машины — нового корпуса 1934 — отведено два с небольшим года. Его построят на улице Овражной, на пустыре около Георгиевского проспекта, для переселения жителей пятиэтажек.

Конкурс на строительство первого в Зеленограде дома по программе сноса ветхого жилья и переселения в новое объявил Московский фонд реновации жилой застройки. По проекту, в доме будет 29 однокомнатных квартир, 42 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Метраж квартир не указан, только их общая жилая площадь — 2985 кв.м. Новые квартиры для переселенцев будут не меньше, чем в старых домах, а желающим улучшить жилищные условия власти предлагают докупать квадратные метры.

По документам, в доме будет улучшенная внутренняя отделка — плитка, ламинат, двери, обои. В доме будет подземная парковка и помещение, в котором разместится центр информирования по переселению жителей. Застройщик может определиться в конце ноября, работы планируется начать в декабре и завершить в конце 2020 года.

Жителей каких домов переселят в новый корпус 1934, пока неизвестно. Рядом с ним запланировано строительство корпуса 1935 с теми же параметрами. Об очередности расселения обещают известить до конца 2019 года. «Очередность расселения зависит не от местоположения района, а от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки, — пояснил ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. — Прямо сейчас расписать на 15 лет вперед, кто куда поедет, очень сложно».

Строительство первых новых домов по программе реновации — сноса старого жилья и переселения жителей в новое — запланировано до 2021 года. В Зеленограде в эту программу вошли 34 дома: