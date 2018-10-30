Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Первый дом по программе реновации построят в 19 микрорайоне через два года 30.10.2018 ZELENOGRAD.RU

На строительство 14-этажного дома на 91 квартиру с подземной парковкой на 54 машины — нового корпуса 1934 — отведено два с небольшим года. Его построят на улице Овражной, на пустыре около Георгиевского проспекта, для переселения жителей пятиэтажек.

Конкурс на строительство первого в Зеленограде дома по программе сноса ветхого жилья и переселения в новое объявил Московский фонд реновации жилой застройки. По проекту, в доме будет 29 однокомнатных квартир, 42 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Метраж квартир не указан, только их общая жилая площадь — 2985 кв.м. Новые квартиры для переселенцев будут не меньше, чем в старых домах, а желающим улучшить жилищные условия власти предлагают докупать квадратные метры.

По документам, в доме будет улучшенная внутренняя отделка — плитка, ламинат, двери, обои. В доме будет подземная парковка и помещение, в котором разместится центр информирования по переселению жителей. Застройщик может определиться в конце ноября, работы планируется начать в декабре и завершить в конце 2020 года.

Жителей каких домов переселят в новый корпус 1934, пока неизвестно. Рядом с ним запланировано строительство корпуса 1935 с теми же параметрами. Об очередности расселения обещают известить до конца 2019 года. «Очередность расселения зависит не от местоположения района, а от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки, — пояснил ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. — Прямо сейчас расписать на 15 лет вперед, кто куда поедет, очень сложно».

Строительство первых новых домов по программе реновации — сноса старого жилья и переселения жителей в новое — запланировано до 2021 года. В Зеленограде в эту программу вошли 34 дома:

  • В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
  • В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
  • В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
  • В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.

Читайте также
Новости реновации: очередность расселения, строительство первого дома, уменьшение сроков, помощь при переезде
 Реклама
Первый дом по программе реновации построят в 19 микрорайоне через два года Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
На Фирсановском шоссе сделают тротуар Новости
На ноябрьские праздники подорожает проезд на трассе М-11 Новости
В заброшенном помещении «Флейты» произошел пожар Новости
Камеру контроля скорости поставят возле ТЦ "Панфиловский" Новости
Кнопки для пешеходов поставили на Кутузовском шоссе Новости
Горящую уже неделю свалку рядом с Зеленоградом засыпают грунтом. Почему она до сих дымит? Истории
Десять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде Новости
Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? Ответы
Пожарные во время тренировки залили пеной улицу, газон и деревья. Это вообще нормально? Ответы
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Салону детской красоты «Мульти-ЧИК» — 5 лет. Подарки от именинника Объявления
Шиномонтаж + диагностика подвески от 1199 рублей. Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» Объявления
Зеленоградский производитель смарт-карт обустраивает большой сборочный цех в Крюково
Аэропорту Шереметьево могут присвоить имя графа Шереметева. Вы что, бредите?
«Ведогонь-театр» в конце ноября закроется на ремонт Новости
Спортивное ориентирование 3 ноября Афиша
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Лабиринт Страха от парка развлечений Виртуалити в подарок Объявления
Настоящий Мордор. Когда закончат выжигать вырубки вокруг Зеленограда Истории
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Когда парк Победы снова откроют для прохода?
Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли
В МИЭТе разработали новый материал для искусственной мышцы Новости
Штрафстоянка для эвакуированных автомобилей открылась в Зеленограде
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Интеграция программ 1С и телефонии Компания МИКО
Амбулаторная хирургия в медицинском центре «Никор-Мед» Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Древние камни в МЖК. Что за забором экспозиции «Свидетели времени»
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Новую зону отдыха устроят между 17 микрорайоном и Каменкой
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В октябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама