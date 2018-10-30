На строительство 14-этажного дома на 91 квартиру с подземной парковкой на 54 машины — нового корпуса 1934 — отведено два с небольшим года. Его построят на улице Овражной, на пустыре около Георгиевского проспекта, для переселения жителей пятиэтажек.
Конкурс на строительство первого в Зеленограде дома по программе сноса ветхого жилья и переселения в новое объявил Московский фонд реновации жилой застройки. По проекту, в доме будет 29 однокомнатных квартир, 42 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных. Метраж квартир не указан, только их общая жилая площадь — 2985 кв.м. Новые квартиры для переселенцев будут не меньше, чем в старых домах, а желающим улучшить жилищные условия власти предлагают докупать квадратные метры.
По документам, в доме будет улучшенная внутренняя отделка — плитка, ламинат, двери, обои. В доме будет подземная парковка и помещение, в котором разместится центр информирования по переселению жителей. Застройщик может определиться в конце ноября, работы планируется начать в декабре и завершить в конце 2020 года.
Жителей каких домов переселят в новый корпус 1934, пока неизвестно. Рядом с ним запланировано строительство корпуса 1935 с теми же параметрами. Об очередности расселения обещают известить до конца 2019 года. «Очередность расселения зависит не от местоположения района, а от степени ветхости жилья, а также от наличия площадок для застройки, — пояснил ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. — Прямо сейчас расписать на 15 лет вперед, кто куда поедет, очень сложно».
Строительство первых новых домов по программе реновации — сноса старого жилья и переселения жителей в новое — запланировано до 2021 года. В Зеленограде в эту программу вошли 34 дома:
- В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
- В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
- В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
- В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.