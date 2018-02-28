Корпус 934 построят возле Солнечной аллеи, между корпусом 900 («Перекрестком») и детским садом. Корпус 1935 — на пустыре возле частных домов на улице Овражной, около Георгиевского проспекта. В эти новые дома по программе реновации переселят жителей из старых — каких конкретно, пока неизвестно.

В 9 микрорайоне планируется строить три дома по проекту реновации. Корпус 934, по конкурсной документации, будет монолитным с железобетонным каркасом, подземной автостоянкой на 101 машину, нежилыми помещениями на первом этаже. Количество этажей и квартир в документах не обозначено, лишь предельная высота здания — 50 метров, и общая расчетная площадь квартир — более 11 тысяч квадратных метров.

В качестве аналога (для расчета сметы проектирования и строительства корпуса 934) приводится построенный в 2015 году дом возле проспекта Вернадского. Это 8-17-этажное трехсекционное Г-образное здание, в доме 177 квартир, 112 из них — двухкомнатные. Возле дома парковка на 28 мест. Этот дом является частью жилого комплекса из пяти корпусов. Этот ЖК также значился как аналог для проектирования корпуса 1934 — первого зеленоградского дома, который построят по программе реновации.