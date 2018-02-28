Корпус 934 построят возле Солнечной аллеи, между корпусом 900 («Перекрестком») и детским садом. Корпус 1935 — на пустыре возле частных домов на улице Овражной, около Георгиевского проспекта. В эти новые дома по программе реновации переселят жителей из старых — каких конкретно, пока неизвестно.
В 9 микрорайоне планируется строить три дома по проекту реновации. Корпус 934, по конкурсной документации, будет монолитным с железобетонным каркасом, подземной автостоянкой на 101 машину, нежилыми помещениями на первом этаже. Количество этажей и квартир в документах не обозначено, лишь предельная высота здания — 50 метров, и общая расчетная площадь квартир — более 11 тысяч квадратных метров.
В качестве аналога (для расчета сметы проектирования и строительства корпуса 934) приводится построенный в 2015 году дом возле проспекта Вернадского. Это 8-17-этажное трехсекционное Г-образное здание, в доме 177 квартир, 112 из них — двухкомнатные. Возле дома парковка на 28 мест. Этот дом является частью жилого комплекса из пяти корпусов. Этот ЖК также значился как аналог для проектирования корпуса 1934 — первого зеленоградского дома, который построят по программе реновации.
Такой же дом-аналог указывается в документах на проектирование корпуса 1935, который построят рядом с 1934 возле Георгиевского проспекта. Технико-экономические параметры у двух новых корпусов практически одинаковые. В проекте должны быть учтены новые детские и спортивные площадки, благоустройство и озеленение возле новых домов.
Строительство первых новых домов запланировано на 2020-2021 годы. В Зеленограде в программу сноса старого жилья и переселения жителей в новое вошли 34 дома:
- В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
- В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
- В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
- В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
На карте стартовых площадок корпус 936 стоит возле дороги напротив поворота на «старый» мост. 935 — рядом с ним, ближе к «Перекрестку» и нынешней автостоянке, 934 — за ним.
На территории будущей стройки находится открытая стоянка, принадлежащая фирме «Виктория ПГТО», на ней более 500 машиномест. Её закроют — по мнению властей, это совершенно законно. Автовладельцам предлагают воспользоваться «народным» гаражом в 8 микрорайоне у «старого» моста.
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