Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика строительства. Технические характеристики корпуса 1935 почти такие же, как у 1934, разве что нет четырехкомнатных квартир. В новом доме будет 34 однокомнатных квартир, 47 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Квартиры будут с отделкой. В подземном гараже — 50 машиномест.

Жителей каких старых домов переселят в два новых дома, пока неизвестно. По программе реновации, под снос идут все жилые пяти- и четырехэтажки 18 и 19 микрорайона. Об очередности расселения власти обещают известить до конца 2019 года.

Вероятно, корпуса 1934 и 1935 начнут строить одновременно. Застройщик корпуса 1934 определился — это компания «Альтстрой». В декабре планируется начать строительство и нового дома — корпуса 934 — в 9 микрорайоне, возле Солнечной аллеи.

Строительство первых новых домов по программе реновации — сноса старого жилья и переселения жителей в новое — запланировано до 2021 года. В Зеленограде в программу реновации — сноса старого жилья и переселения жителей — вошли 34 дома: