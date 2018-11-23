Корпус 1935 построят на улице Овражной, на пустыре возле Георгиевского проспекта. Это будет 14-этажный монолитный дом на 97 квартир с подземной парковкой. Строительство может начаться уже в декабре. Стройка рассчитана почти на два года. Одновременно рядом будут строить ещё один дом по программе реновации — корпус 1934.
Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика строительства. Технические характеристики корпуса 1935 почти такие же, как у 1934, разве что нет четырехкомнатных квартир. В новом доме будет 34 однокомнатных квартир, 47 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Квартиры будут с отделкой. В подземном гараже — 50 машиномест.
Жителей каких старых домов переселят в два новых дома, пока неизвестно. По программе реновации, под снос идут все жилые пяти- и четырехэтажки 18 и 19 микрорайона. Об очередности расселения власти обещают известить до конца 2019 года.
Вероятно, корпуса 1934 и 1935 начнут строить одновременно. Застройщик корпуса 1934 определился — это компания «Альтстрой». В декабре планируется начать строительство и нового дома — корпуса 934 — в 9 микрорайоне, возле Солнечной аллеи.
Строительство первых новых домов по программе реновации — сноса старого жилья и переселения жителей в новое — запланировано до 2021 года. В Зеленограде в программу реновации — сноса старого жилья и переселения жителей — вошли 34 дома:
- В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
- В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
- В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
- В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
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