

На проектирование даётся 13 месяцев, после чего исполнитель получает разрешение на строительство. С учетом сроков конкурса и согласований, стройка может начаться осенью 2020 года. По документам, завершение строительства — 31 августа 2022 года.

Планируется и строительство третьего дома в 9 микрорайоне — корпуса 935. Его возведут тоже возле Солнечной аллеи, ближе к «Перекрестку».