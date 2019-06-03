Корпус 936 возведут возле Солнечной аллеи, рядом с детским садом и катком. Он будет таким же, как строящийся корпус 934. Дом будут строить по программе реновации — для переселения жителей пятиэтажек. Объявлен конкурс на разработку проекта и последующие строительные работы на сумму 1,9 миллиардов рублей.
По документам, технические параметры корпуса 936 такие же, как у корпуса 934 — дома, строящегося сейчас между корпусом 900 и детским садом. Значит, это будет 14-этажный монолитный железобетонный дом на 182 квартиры с подземной парковкой и нежилыми первыми этажами. Расчетное количество машиномест в подземном гараже — 150 (это больше, чем в 934-м, но число может измениться в процессе проектирования).
Квартиры будут с отделкой, нежилые помещения на первых этажах — без. Строительство нового дома подразумевает и благоустройство прилегающей территории, но что конкретно сделают, пока неясно. Стройка затронет часть большой автостоянки, расположенной вдоль Солнечной аллеи, между «Перекрестком» и катком. Много лет она была платной, теперь же там убран шлагбаум.
Потребует ли новая стройка вырубки деревьев, в документации не говорится.
На проектирование даётся 13 месяцев, после чего исполнитель получает разрешение на строительство. С учетом сроков конкурса и согласований, стройка может начаться осенью 2020 года. По документам, завершение строительства — 31 августа 2022 года.
Планируется и строительство третьего дома в 9 микрорайоне — корпуса 935. Его возведут тоже возле Солнечной аллеи, ближе к «Перекрестку».
Три дома строят по программе сноса пятиэтажек и переселения жителей в новые дома. В 9 микрорайоне три пятиэтажки — корпуса 925, 926 и 927. В программу сноса также попали пятиэтажки на улице Гоголя в 10 микрорайоне. Суммарно в 9 и 10 микрорайонах предстоит переселить жителей 440 квартир. Если три новых дома будут одинаковыми, то в них будет 546 квартир.
Впрочем, есть еще переселенцы из старых домов 19 микрорайона — это самый большой объем сноса по программе реновации в Зеленограде. Там строят два новых дома. Всего в Зеленограде в программу сноса и переселения вошли 34 дома:
- В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
- В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
- В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
- В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
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