Разделение земельных участков микрорайона было утверждено несколько лет назад, но в связи с программой реновации надо утвердить границы участков трех новых домов, детского сада и других участков между Солнечной аллеей и местным проездом внутри 9-го микрорайона.
Сейчас строят первый стартовый дом — корпус 934, а в 2020—2021-м годах будут строить ещё два — 935 и 936. 934-й расположен за большой автостоянкой, между «Перекрестком» и детским садом. 935 и 936-й будут строить на месте стоянки и газона, возле Солнечной аллеи — между катком и корпусом 900. Сейчас будет обсуждаться межевание — выделение границ — нескольких участков от «Перекрестка» до 901 корпуса.
В частности, власти предлагают выделить участок для проезда пожарных машин между будущими корпусами 935 и 936. Сейчас этот участок — заезд в район с Солнечной аллеи. Дорога ведет к автостоянке и в местный проезд вдоль корпусов 902, 906, 913 и дальше на Солнечную аллею мимо «Перекрестка». На эту территорию предлагается установить установить сервитут (ограничение), чтобы машин спецслужб — пожарным, «скорой помощи», полиции можно было проехать к двум новым корпусам 935 и 936.
Дорогу при этом расширять не планируется, как и строить новые, сообщили Zelenograd.ru в «Москомархитектуре». Сервитут — это ограничение использования участка. То есть, дорогу нельзя будет перегородить, закрыть каким-то образом. «Противопожарный» проезд — это не отдельная дорога для пожарных машин, просто необходимо выделить такой проезд по проекту.
Между «Перекрестком» и автостоянкой участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров отдан под «перспективное строительство гаража». Сейчас там газон и деревья. Скорее всего, там будет обычная уличная бесплатная парковка, сказали в окружной администрации. А в перспективе — если будет продолжена программа строительства «народных» гаражей, она может стать и многоуровневой.
Жители тревожатся за ситуацию с проходом пешеходов и парковкой машин после заселения новых домов. Уже сейчас стройка «отрубила» пешеходам нормальные пешеходные дорожки — проходы к автобусным остановкам и магазинам в корпусе 900. Пешеходам приходится двигаться по узкому тротуару между оживленным проездом и строительным заборам. Что будет, когда построят и заселят новые дома, насколько будет перегружен местный проезд, с жителями пока не обсуждали.
Новые многоэтажные корпуса на Солнечной аллее строят для переселения жителей из старых домов. После завершения строительства три пятиэтажки в 9 микрорайоне — корпуса 925, 926 и 927 — снесут. Но кого, куда и когда именно расселят, пока неизвестно.
Проект межевания опубликован на сайте управы района Старое Крюково.
Пояснительная записка и схема 1
Пояснительная записка и схема 2
Проект будет выставлен в управе (корпус 830) с 13 по 19 апреля в часы работы управы. А собрание участников публичных слушаний состоится 25 апреля в 19:00 в школе №719 (корпус 921А, актовый зал). Задать вопросы и направить предложения можно по телефонам окружной градостроительной комиссии: 8(495)957-91-57, 8(495)957-98-48, 8(499)731-18-49 и на электронный адрес zelao-gradstroy@mos.ru.
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