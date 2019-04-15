В частности, власти предлагают выделить участок для проезда пожарных машин между будущими корпусами 935 и 936. Сейчас этот участок — заезд в район с Солнечной аллеи. Дорога ведет к автостоянке и в местный проезд вдоль корпусов 902, 906, 913 и дальше на Солнечную аллею мимо «Перекрестка». На эту территорию предлагается установить установить сервитут (ограничение), чтобы машин спецслужб — пожарным, «скорой помощи», полиции можно было проехать к двум новым корпусам 935 и 936.

Дорогу при этом расширять не планируется, как и строить новые, сообщили Zelenograd.ru в «Москомархитектуре». Сервитут — это ограничение использования участка. То есть, дорогу нельзя будет перегородить, закрыть каким-то образом. «Противопожарный» проезд — это не отдельная дорога для пожарных машин, просто необходимо выделить такой проезд по проекту.

Между «Перекрестком» и автостоянкой участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров отдан под «перспективное строительство гаража». Сейчас там газон и деревья. Скорее всего, там будет обычная уличная бесплатная парковка, сказали в окружной администрации. А в перспективе — если будет продолжена программа строительства «народных» гаражей, она может стать и многоуровневой.

Жители тревожатся за ситуацию с проходом пешеходов и парковкой машин после заселения новых домов. Уже сейчас стройка «отрубила» пешеходам нормальные пешеходные дорожки — проходы к автобусным остановкам и магазинам в корпусе 900. Пешеходам приходится двигаться по узкому тротуару между оживленным проездом и строительным заборам. Что будет, когда построят и заселят новые дома, насколько будет перегружен местный проезд, с жителями пока не обсуждали.

Новые многоэтажные корпуса на Солнечной аллее строят для переселения жителей из старых домов. После завершения строительства три пятиэтажки в 9 микрорайоне — корпуса 925, 926 и 927 — снесут. Но кого, куда и когда именно расселят, пока неизвестно.

Проект межевания опубликован на сайте управы района Старое Крюково.

Пояснительная записка и схема 1

Пояснительная записка и схема 2



Проект будет выставлен в управе (корпус 830) с 13 по 19 апреля в часы работы управы. А собрание участников публичных слушаний состоится 25 апреля в 19:00 в школе №719 (корпус 921А, актовый зал). Задать вопросы и направить предложения можно по телефонам окружной градостроительной комиссии: 8(495)957-91-57, 8(495)957-98-48, 8(499)731-18-49 и на электронный адрес zelao-gradstroy@mos.ru.