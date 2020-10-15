Зеленоградская автоинспекция переедет в Малино. Но случится это не скоро 15.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Здание ГИБДД на улице Крупской снесут — оно не вписывается в будущую застройку 19-го микрорайона и вообще неудачно расположено. Рассматривались три варианта для переезда автоинспекции, в итоге выбрали участок в Малино.

Участок расположен рядом с пересечением Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, недалеко от 23-го микрорайона. Там построят новое здание для ГИБДД, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Но сначала это здание надо включить в адресно-инвестиционную программу, собственно построить, перевести туда весь отдел, а затем уже сносить старое на Крупской. Сроки этого процесса пока неизвестны.

В прошлом году рассматривались три варианта для переезда ГИБДД: Малино, незастроенный участок на улице Радио рядом с 19-м микрорайоном и Восточная коммунальная зона. Тогда склонялись к последнему варианту, но в итоге руководство московского главка полиции согласовало участок в Малино. Ближе всего к будущему зданию автоинспекции находится 23-й микрорайон.

19-й микрорайон ждет большая реконструкция: снос почти всех жилых домов, строительство новых многоэтажных, а также социальных объектов. По программе реновации можно сносить только старые дома, но бывают исключения — для государственных нужд могут снести и нежилые. «Здание [автоинспекции] исторически неудачно расположено в центре жилого микрорайона, а туда приезжают автовладельцы со всего Зеленограда, — сказала в прошлом году в интервью „Зеленоград.ру“ начальник окружного управления градостроительного регулирования Анжела Игнатьева. — Это очень неудобно и с точки зрения расположения самого объекта, и с точки зрения модернизации и реновации микрорайона». По проекту реновации 19-го микрорайона на нынешнем месте автоинспекции построят школу и детский сад.

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Метки:
гибдд, микрорайон 19, реновация, улица крупской
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