Участок расположен рядом с пересечением Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, недалеко от 23-го микрорайона. Там построят новое здание для ГИБДД, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Но сначала это здание надо включить в адресно-инвестиционную программу, собственно построить, перевести туда весь отдел, а затем уже сносить старое на Крупской. Сроки этого процесса пока неизвестны.

В прошлом году рассматривались три варианта для переезда ГИБДД: Малино, незастроенный участок на улице Радио рядом с 19-м микрорайоном и Восточная коммунальная зона. Тогда склонялись к последнему варианту, но в итоге руководство московского главка полиции согласовало участок в Малино. Ближе всего к будущему зданию автоинспекции находится 23-й микрорайон.

19-й микрорайон ждет большая реконструкция: снос почти всех жилых домов, строительство новых многоэтажных, а также социальных объектов. По программе реновации можно сносить только старые дома, но бывают исключения — для государственных нужд могут снести и нежилые. «Здание [автоинспекции] исторически неудачно расположено в центре жилого микрорайона, а туда приезжают автовладельцы со всего Зеленограда, — сказала в прошлом году в интервью „Зеленоград.ру“ начальник окружного управления градостроительного регулирования Анжела Игнатьева. — Это очень неудобно и с точки зрения расположения самого объекта, и с точки зрения модернизации и реновации микрорайона». По проекту реновации 19-го микрорайона на нынешнем месте автоинспекции построят школу и детский сад.