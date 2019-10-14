«Здание исторически неудачно расположено в центре жилого микрорайона, а туда приезжают автовладельцы со всего Зеленограда, — сказала в начале года в интервью „Зеленоград.ру“ начальник окружного управления градостроительного регулирования Москомархитектуры Анжела Игнатьева. — Это очень неудобно и с точки зрения расположения самого объекта, и с точки зрения модернизации и реновации микрорайона. Мы настаиваем на этом сносе, но это рекомендованный вариант».

Куда переедет ГИБДД — решается. Есть три варианта: незастроенный участок на улице Радио рядом с 19 микрорайоном, Восточная коммунальная зона (где планировалось строить здание автокомбината) и в Малино. Наиболее перспективный — участок в Восточной коммунальной зоне.

Сроки сноса определятся, когда утвердят новый проект планировки 19 микрорайона, и после публичных слушаний этого проекта — они пройдут в октябре 2019 года. Пока в районе строят два новых дома для переселения жильцов из старых пятиэтажек, на очереди третий. 19 микрорайон будет радикально перестраиваться, здесь снесут 23 старых дома и несколько нежилых строений.