Куда переедет зеленоградская автоинспекция после сноса их здания? 14.10.2019 ZELENOGRAD.RU

По программе реновации можно сносить только старые дома, но бывают исключения — для госсударственных нужд могут снести и нежилые. Префектура предлагает снести неудачно расположенное здание на улице Крупской. Так будет лучше и для жителей, и для реконструкции 19 микрорайона. Куда переедет автоинспекция? Оказывается, есть сразу три варианта.

«Здание исторически неудачно расположено в центре жилого микрорайона, а туда приезжают автовладельцы со всего Зеленограда, — сказала в начале года в интервью „Зеленоград.ру“ начальник окружного управления градостроительного регулирования Москомархитектуры Анжела Игнатьева. — Это очень неудобно и с точки зрения расположения самого объекта, и с точки зрения модернизации и реновации микрорайона. Мы настаиваем на этом сносе, но это рекомендованный вариант».

Куда переедет ГИБДД — решается. Есть три варианта: незастроенный участок на улице Радио рядом с 19 микрорайоном, Восточная коммунальная зона (где планировалось строить здание автокомбината) и в Малино. Наиболее перспективный — участок в Восточной коммунальной зоне.

Сроки сноса определятся, когда утвердят новый проект планировки 19 микрорайона, и после публичных слушаний этого проекта — они пройдут в октябре 2019 года. Пока в районе строят два новых дома для переселения жильцов из старых пятиэтажек, на очереди третий. 19 микрорайон будет радикально перестраиваться, здесь снесут 23 старых дома и несколько нежилых строений.

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Куда нужно перенести здание зеленоградской автоинспекции?
Оставить в 19-м микрорайоне
В Малино
В Восточную коммунальную зону
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