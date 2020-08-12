А остальные?

Остаются корпуса 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 и три дома на улице Гоголя в 10-м микрорайоне. Для этих домов график переселения будет определен «по мере утверждения градостроительной документации, но не позднее конца первого квартала 2021 год», говорится в документе.

С большой вероятностью первыми снесут дома 8 и 14 на Заводской и одну из пятиэтажек в 9-м микрорайоне. Графика сноса и списка — куда кого переселят — пока нет. Уже в сентября планируется сдать в эксплуатацию первые три жилых дома для переселения по программе реновации в Зеленограде — корпуса 934, 1934 и 1935.



