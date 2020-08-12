Когда жители зеленоградских пятиэтажек переедут в новые дома. Определены сроки для каждого дома (почти) 12.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Правительство Москвы определило этапы переселения из старых домов в новые по программе реновации. Они разбиты на периоды по годам: 2020-2024, 2025-2028, 2029-2032. Для домов, не вошедших в списки, даты определят в следующем году.

Переселение в 2020—2024 годах

Улица Заводская, дома 4А, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 14А, 16

Корпуса 925, 926, 927

Переселение в 2025—2028 годах

Улица Заводская, дома 2, 4, 6
Улица Крупской, дом 6
Улица Ленина, дом 1
Улица 1-го Мая, дома 2, 4
Улица Вторая Пятилетка, дома 2, 4
Улица Советская, дома 2, 4, 6

Переселение в 2029—2032 годах

Улица Крупской, дома 2, 10

А остальные?

Остаются корпуса 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 и три дома на улице Гоголя в 10-м микрорайоне. Для этих домов график переселения будет определен «по мере утверждения градостроительной документации, но не позднее конца первого квартала 2021 год», говорится в документе.

С большой вероятностью первыми снесут дома 8 и 14 на Заводской и одну из пятиэтажек в 9-м микрорайоне. Графика сноса и списка — куда кого переселят — пока нет. Уже в сентября планируется сдать в эксплуатацию первые три жилых дома для переселения по программе реновации в Зеленограде — корпуса 934, 1934 и 1935.

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При определении этапов переселения специалисты оценивали целый ряд факторов, объясняет мэрия. В первую очередь это наличие свободных земельных участков, соответствующих различным строительным и прочим нормам. В строящемся доме должны быть предусмотрены равнозначные квартиры для всех жильцов домов, идущих под снос. Если есть транзитные магистральные трубопроводы, питающие сохраняемые дома, то старые пятиэтажки можно легко и без дополнительных затрат отключить от электросетей и водопровода. А если нет — сначала надо реконструировать инженерные сети, чтобы не оставить часть района без света или воды. В первый этап (2020-2024 годы) вошли те дома, которые удовлетворяли наибольшему количеству условий.

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