Строительно-монтажные и отделочные работы в детской больнице на Каштановой аллее «практически полностью» завершены. Об этом руководители больницы рассказали в видео. Однако на вопрос о сроках начала приема пациентов они по-прежнему не отвечают.

Больница закупила и получила более пятисот единиц медицинской техники, в том числе ультразвуковые диагностические аппараты и компьютерный томограф. По словам руководства, больница будет соответствовать самым высоким стандартам как в области диагностики и лечения, так и с точки зрения комфортности пребывания для детей и родителей.

Сейчас вводятся в эксплуатацию инженерные системы, лифты и система пожарной сигнализации. После этого начнется оснащение больницы оборудованием и мебелью. Следующим шагом станут проверки и лицензирование. Сколько времени потребуется на эти мероприятия, не сообщается. По косвенным признакам можно предположить, что больница откроется для пациентов во второй половине года — на исполнении находятся контракты по поставке мебели сроком до 30 июня, да и приемка инженерных систем может длиться месяцами.