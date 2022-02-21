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Ремонт здания для детской больницы завершен. Но когда она заработает, все равно неизвестно 21.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Строительно-монтажные и отделочные работы в детской больнице на Каштановой аллее «практически полностью» завершены. Об этом руководители больницы рассказали в видео. Однако на вопрос о сроках начала приема пациентов они по-прежнему не отвечают.

Больница закупила и получила более пятисот единиц медицинской техники, в том числе ультразвуковые диагностические аппараты и компьютерный томограф. По словам руководства, больница будет соответствовать самым высоким стандартам как в области диагностики и лечения, так и с точки зрения комфортности пребывания для детей и родителей.

Сейчас вводятся в эксплуатацию инженерные системы, лифты и система пожарной сигнализации. После этого начнется оснащение больницы оборудованием и мебелью. Следующим шагом станут проверки и лицензирование. Сколько времени потребуется на эти мероприятия, не сообщается. По косвенным признакам можно предположить, что больница откроется для пациентов во второй половине года — на исполнении находятся контракты по поставке мебели сроком до 30 июня, да и приемка инженерных систем может длиться месяцами.

Детский корпус ГКБ Кончаловского
youtube-канал ГКБ М. П. Кончаловского

История с детской больницей тянется уже пятнадцать лет. Сроки ее строительства постоянно сдвигались. Общественная организация «Совет отцов» даже запланировала митинг у префектуры по вопросу переноса сроков открытия детской больницы. В митинге им отказали, однако Совет намерен провести серию одиночных пикетов.

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Метки:
дети, медицина, ремонт, детская больница
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