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В митинге по поводу строительства детской больницы окончательно отказали. Организаторы готовят одиночные пикеты и письма 17.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Префектура отказала общественной организации «Совет отцов» в проведении митинга по вопросу затягивания сроков строительства детской больницы. Основанием стал указ мэра о запрете проведения любых массовых мероприятий в Москве.

Изначально митинг планировался на 19 февраля, но тогда префектура прислала отказ в согласовании мероприятия по формальным признакам, и «Совет отцов» отправил заявку повторно. Теперь поступил окончательный отказ с указанием об ответственности за «проведение публичного мероприятия без согласования».

Тем не менее Совет не намерен сдаваться. По словам его представителя, планируется проведение одиночных пикетов у здания префектуры. Кроме того, они готовят обращение в прокуратуру по поводу строительства больницы, письмо к мэру Собянину и обращение к бывшему детскому омбудсмену, вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. Любой желающий может поставить свою подпись под письмом, приехав в офис «Совета отцов» по адресу Георгиевский проспект, дом 5 (телефон 8-926-311-68-38).

Только 35% участников нашего опроса считают, что митинг ускорит открытие детской больницы. Однако цель организаторов — не митинг или пикеты сами по себе, а привлечение внимания к многочисленным переносам открытия детской больницы в Зеленограде. Непонятны причины переносов её открытия.

Последний раз в департаменте здравоохранения обещали завершить строительные работы в двух корпусах на Каштановой аллее к концу марта, но сроки начала приема пациентов не называли. В пресс-службе горбольницы не смогли оперативно назвать сроки. Косвенно о них можно судить по закупкам оборудования для нового корпуса. Например, на исполнении находятся контракты по поставке мебели сроком до 30 июня.

В целом история с детской больницей в Зеленограде тянется уже 15 лет. Сроки открытия новой больницы постоянно сдвигались. Каждый год обещали, что в будущем году больница будет готова. Сейчас основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении и с травмами, возят обычно в тушинскую больницу им. Башляевой — до неё около 30 километров и не меньше 30 минут езды.

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Метки:
медицина, митинг, детская больница, совет отцов
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 16:59
В целом история с детской больницей в Зеленограде тянется уже 15 лет.
Правильнее сказать тянется с даты основания города и большой вопрос почему её не запланировали сразу вместе с гор.больницей и роддомом.

И кстати за десятилетия ситуация не изменилась, строятся новые районы, если про сады, школы ещё иногда вспоминают, то о строительстве/расширении больниц/поликлиник даже не вспоминают впихивая всех в существующие и продолжая оптимизировать медицину с уменьшением времени приёма/стационара.

Так же совсем пропало понятие лечебная медицина - её нет, раньше были профильные сады, школы, были отделения для работы с детьми для улучшения их здоровья (вроде дубка в торце корпуса 1205, где сейчас продукты и алкоголь, детского санатория рядом с горбольницей в лесочке, который сейчас передали комерсантам и т.п.).
Подмосковье отменило молочную кухну назначив вместо неё смешную компенсацию.
Юрий Евстифеев
3 часа назад
Не сдавайтесь, боритесь, молодцы!
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